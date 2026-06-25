Nakon više od 100 godina, Chromos boje i lakovi gase proizvodnju u Hrvatskoj i sele je u Srbiju i Sloveniju

Japanski vlasnik Chromos boja i lakova donio je odluku o preseljenju proizvodnje iz Hrvatske na lokacije u Sloveniji i Srbiji. Ona će se postepeno provoditi sljedećih godina, nakon čega će u Hrvatskoj ostati samo prodaja.

Kansai Helios Grupa najavila je kako će reorganizirati proizvodnu mrežu u Adriatic regiji, što će rezultirati gašenjem proizvodnje Chromos boja i lakova u Hrvatskoj.

Kansai Helios je europska tvrtka u vlasništvu japanskog Kansai Painta. Njihovom akvizicijom slovenskog Heliosa 2017. godine, automatski su postali vlasnik Chromos boja i lakova – zagrebačke tvrtke sa 106-godišnjom tradicijom. S proizvodnjom boja u Zagrebu započeli su 1920. godine kao Moster, potom 1945. godine mijenjaju ime u Perunika. Dvije godine kasnije dolazi do spajanja s Chromosom, koji se 1964. godine udružio s Katranom i s Kutrilinom u veliki kemijski kombinat, a proizvodnja boja bila je samo dio njihovog poslovanja. Sjedište tvrtke 1989. godine sele u Chromosov toranj u Zagrebu, a potom slijedi privatizacija i podjela na više tvrtki. Dio s bojama i premazima 1994. godine izdvojio se u Chromos boje, koje 2001. godine postaju dio slovenskog Heliosa.

Proizvodnja se gasi, prodaja ostaje

Kansai Helios sada je najavio kako će postupno premještati proizvodne aktivnosti Chromos boja i lakova u Zagrebu na postojeće proizvodne lokacije u Količevu u Sloveniji i Gornjem Milanovcu u Srbiji. Time će se u sljedećim godinama postupno ugasiti proizvodnja na zagrebačkoj lokaciji, dok će trgovačka kompanija Kansai Helios Croatia nastaviti opskrbljivati hrvatsko tržište.

Ova odluka donesena je nakon kontinuiranog rasta poslovanja Kansai Heliosa u Architectural Coatings segmentu, odnosno segmentu arhitektonskih premaza. Riječ je o segment proizvoda namijenjenih zaštiti i dekoraciji interijera i eksterijera zgrada i građevina, koji predstavlja najveći segment globalnog tržišta boja i premaza.

Iz Kansai Heliosa pojašnjavaju kako je rast u regiji doveo do povećanja složenosti proizvodne mreže u regiji, što je smanjilo operativnu prilagodljivost u sve dinamičnijem tržišnom okruženju.

Hrvatsko tržište i dalje opskrbljivati Kansai Helios Croatia kao specijalizirana trgovačka kompanija koja nudi cjelokupan portfelj proizvoda i osigurava kontinuitet za kupce i partnere.

Tranzicija će se provoditi kroz pažljivo upravljanim faze tijekom narednih godina kako bi se osigurao nesmetan i koordiniran prijenos proizvodnje. Tijekom cijelog procesa održavanje pouzdane opskrbe tržišta ostaje glavni prioritet tvrtke.

Dvije tvrtke imaju 167 zaposlenika, slijede otkazi

Chromos boje i lakovi prema podacima s kraja 2025. godine imali su 104 zaposlenika, a Kansai Helios Croatia 63. Iz objave tvrtke jasno je da će s vremenom doći do smanjenja njihovog broja. Iz tvrtke su najavili kako su posvećeni odgovornom, pažljivom i transparentnom upravljanju ovom tranzicijom. Zaposlenike informiraju u ranoj fazi kako bi se osigurala transparentnost i smanjile nejasnoće. Sve mjere provodit će se u potpunosti u skladu s važećim lokalnim radno-pravnim i zakonskim propisima te će biti popraćene individualnim razgovorima s pogođenim zaposlenicima.

U ovom trenutku nisu objavili što nakon (postepenog) gašenja planiraju sa svojim proizvodnim pogonom na Žitnjaku.

Direktor Chromos boja i lakova Goran Dolenec; Foto: Chromos boje i lakovi

“Chromos je brend s dubokom tradicijom i neprocjenjivim nasljeđem u Hrvatskoj, utemeljenim na desetljećima predanog rada naših zaposlenika“, izjavio je Goran Dolenec, direktor Chromos boje i lakovi Kansai Helios Croatia.

“Važno je razumijeti da odluka o postupnom prestanku proizvodnje u Zagrebu nije posljedica dosadašnjeg učinka niti posvećenosti timova u Chromosu. Ona proizlazi iz sveobuhvatne procjene proizvodne mreže Grupe, uključujući čimbenike poput skalabilnosti I načina na koji možemo optimalno uskladiti kapacitete na razini regije, kako bismo podržali budući rast Grupe. Mi, lokalni menadžment, aktivno smo uključeni u cijeli proces kako bi se osigurala usklađenost odluka s lokalnim zahtjevima uz punu odgovornost prema našim zaposlenicima.

Naša predanost kupcima i partnerima na hrvatskom tržištu ostaje nepromijenjena. Fokus se u potpunosti usmjerava na komercijalnu izvrsnost, marketing i korisničku podršku. Oslanjajući se na snažne centralizirane proizvodne kapacitete Kansai Heliosa, svojim ćemo lokalnim kupcima pružati još inovativniji asortiman proizvoda uz dosljedno visoke standarde kvalitete”.

Buduća proizvodna organizacija u Adriatic regiji razvijat će se prema fokusiranoj i komplementarnoj mreži proizvodnih lokacija, pri čemu će se svaka temeljiti na svojim specifičnim prednostima. Slovenija (Količevo) i dalje će imati ključnu ulogu kao napredna, visoko sposobna proizvodna lokacija koja objedinjuje snažnu tehničku ekspertizu s integriranim razvojnim kapacitetima. Srbija (Gornji Milanovac) dodatno će ojačati svoju ulogu učinkovite i skalabilne proizvodne lokacije, dobro pozicionirane za podršku regionalnom razvoju i budućem rastu.