NATO ulaže desetke milijardi u obranu od dronova. Tko može očekivati taj novac?

Među vodećim europskim pružateljima sustava za obranu od dronova nalazi se grčka tvrtka Hellenic Aerospace Industry, koja je svoj sustav Centauros već testirala u Crvenom moru.

NATO bespilotne letjelice prepoznaje kao jedan od „odlučujućih čimbenika na bojištu”, a one se sve češće opažaju i u zračnim prostorima država članica Saveza. Zato će u nadolazećim godinama uložiti desetke milijardi eura u obrambene sustave protiv tih prijetnji, što može uključivati sve – od radara i senzora te ometača radijskih frekvencija i GPS signala do presretačkih dronova i mikrovalnog oružja.

Na industrijskom forumu održanom u sklopu NATO-ova summita u turskoj Ankari glavni tajnik Mark Rutte u utorak je najavio da će članice Sjevernoatlantskog saveza tijekom sljedećih pet godina uložiti 40 milijardi dolara (35 milijardi eura) u sposobnosti obrane od dronova kroz inicijativu pod nazivom NATO Drone Edge. Kako je rekao Rutte, središnja uloga dronova, odnosno bespilotnih zračnih sustava (unmanned aerial systems – UAS), čiji su sastavni dio dronovi, već je vidljiva na „bojištima u Ukrajini, na Bliskom istoku i diljem Saveza”.

Plan uključuje obvezu da se do kraja 2027. godine u oružanim snagama država članica osposobi pet puta više operatera dronova nego što ih ima danas. Tome će pridonijeti projekt Flight Training Europe, u kojem sudjeluje 20 od 32 članice Saveza.

Forbes Slovenija provjerili smo što sve obuhvaćaju sustavi za obranu od dronova (counter-UAS odnosno C-UAS) i tko su vodeći dobavljači tih sustava u Europi i svijetu.

Senzori, ometači signala i presretanje

Sustavi za obranu od dronova uključuju više različitih tehnologija namijenjenih otkrivanju, klasifikaciji, praćenju, upozoravanju na prijetnje i njihovu neutralizaciju.

Prije svega, sustavi za obranu od dronova moraju biti opremljeni različitim vrstama senzora koji mogu otkriti i prepoznati prijetnju te pratiti njezinu lokaciju. To su radari, kamere (optički senzori), mikrofoni (akustični senzori) i uređaji za analizu radijskih frekvencija koji uključuju antene i procesore za presretanje komunikacije između drona i operatera. U naprednim sustavima za analizu velike količine podataka prikupljenih tim senzorima sve se više koristi umjetna inteligencija.

Slijede različite metode neutralizacije dronova, koje uključuju njihovo fizičko uništenje, uklanjanje njihove opasnosti ili preuzimanje kontrole nad njima. U tu svrhu obrambeni sustavi opremljeni su ometačima radijskih frekvencija koji mogu prekinuti komunikaciju između drona i operatera te prisiliti dron na prisilno slijetanje, povratak na polazišnu lokaciju, deaktivaciju ili promjenu smjera. Na raspolaganju su i ometači GPS signala (GPS spoofers), koji mogu preusmjeriti dron na sigurnu lokaciju mijenjajući njegove koordinate u stvarnom vremenu. Riječ je o takozvanim soft-kill metodama, koje dron neutraliziraju ometanjem signala.

Za fizičko presretanje napadačkih dronova (tzv. hard-kill) posebno su se tijekom rusko-ukrajinskog rata afirmirali presretački dronovi (interceptor drones), kojima je Ukrajina na troškovno učinkovit način odbijala ruske napade. Ti dronovi mogu se zabiti u drugi dron ili biti opremljeni eksplozivom. Neke obrambene tvrtke, poput njemačkog Diehl Defensea, razvile su visokonaponske mikrovalne uređaje koji elektromagnetskim pulsom prekidaju rad dronova. Jednostavnije, ali i dalje učinkovito rješenje predstavljaju mreže za hvatanje dronova, koje se mogu ispaljivati iz topova na zemlji ili s presretačkih dronova.

Među tehnološki najnaprednijim, ali još uvijek eksperimentalnim rješenjima nalaze se i laseri koje razvijaju američke tvrtke Raytheon i Lockheed Martin, kao i mogućnost preuzimanja kontrole nad dronom kibernetičkim upadom.

Vodeći sustav u Grčkoj

Jedan od vodećih europskih razvijatelja tehnologije za zaštitu od dronova je grčka državna obrambena tvrtka Hellenic Aerospace Industry (HAI). Razvila je sustav pod nazivom Centauros (Kentaur), koji uključuje optičko praćenje i elektroničke ometače. Riječ je o prvom europskom sustavu te vrste koji je testiran u stvarnim borbenim uvjetima. Grčka ratna mornarica koristila ga je u Crvenom moru tijekom 2024. i 2025. godine za neutralizaciju dronova jemenskih hutista, a ove godine sustav je ugrađen na jednu od fregata koje je Grčka poslala prema Cipru nakon iranskih napada na otok.

Cijena sustava iznosi dva milijuna eura, što je otprilike koliko može stajati samo jedna raketa zemlja-zrak. To vojskama omogućuje znatne uštede jer Centauros ne koristi streljivo. Sustav je dio grčkog programa modernizacije oružanih snaga, za koji Atena izdvaja milijarde eura. Jedan od razloga je i to što je susjedna Turska, s kojom Grčka ima dugotrajne napete odnose, jedan od vodećih svjetskih proizvođača i izvoznika dronova zahvaljujući modelu Bayraktar tvrtke Baykar. Obje su države članice NATO-a.

HAI ove godine planira započeti serijsku proizvodnju još dvaju manjih prijenosnih sustava za obranu od dronova, nazvanih Iperion i Telemachus. Predstavit će i svoju prvu veliku bespilotnu letjelicu Archytas.

Od Njemačke do Španjolske

Rješenja za obranu od dronova nude i neki od najvećih europskih proizvođača naoružanja. Njemački Rheinmetall, jedan od vodećih proizvođača topničkog streljiva i vojnih vozila, razvija mobilni sustav protuzračne obrane Skyranger, koji se temelji na topničkom naoružanju. Sustav se može ugraditi na različita vozila, od borbenih tenkova do oklopnih transportera. Osim topa, uključuje i prilagodljiv skup senzora, od radara do optičkih senzora.

Još jedan njemački proizvođač je Hensoldt sa sustavom Elysion, koji nastoji osigurati integriranu obranu od dronova kombinacijom različitih senzora i više mogućnosti za njihovo onesposobljavanje, od ometača signala do presretačkih dronova. I Diehl nudi integrirani sustav obrane od dronova pod nazivom Sky Sphere.

Francuski Thales nudi sustav EagleShield, koji je prvenstveno usmjeren na različite mogućnosti otkrivanja dronova. Taj je sustav, među ostalim, integriran u londonskoj zračnoj luci Heathrow.

Sustav obrane od dronova pod nazivom Crow, koji objedinjuje sve – od senzora do soft-kill i hard-kill sposobnosti – razvila je i španjolska obrambeno-tehnološka tvrtka Indra Sistemas. Crow je nedavno testiran u stvarnim uvjetima, i to za zaštitu španjolskog kontingenta NATO-a u Litvi te tijekom osiguranja predsjedničke inauguracije u Čileu u ožujku ove godine, kada su ga koristile čileanske zračne snage.

Postoje i tvrtke specijalizirane za pojedine dijelove C-UAS sustava. Diehl Defense, osim visokonaponskog elektromagnetskog uređaja, nudi različite vrste projektila, uključujući elektronički vođeni projektil Cicada, posebno razvijen za borbu protiv dronova. Za senzore je, primjerice, specijalizirana njemačka tvrtka Aartos, dok se britanski Alaris Antennas specijalizirao za radijske antene s mogućnošću ometanja signala.

Generalni tajnik NATO saveza Mark Rutte i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan snimljeni u srijedu; Foto: Marin Ludović / Pool / AFP;

Sjedinjene Američke Države i Izrael

U Sjedinjenim Američkim Državama jedan od vodećih pružatelja sustava za obranu od dronova je startup Anduril, koji se usredotočuje na presretačke dronove poput Anvila i Roadrunnera. Sustav nadopunjuju elektromagnetsko oružje, izviđački dron, infracrveni senzori i radari. Sve je povezano platformom umjetne inteligencije Lattice.

Tvrtka Epirus specijalizirana je za visokonaponsko mikrovalno oružje pod nazivom Leonidas, namijenjeno obrani od različitih elektroničkih prijetnji, uključujući dronove. Sustav se može ugraditi na bilo koje kopneno vozilo ili na dron.

Među vodećim proizvođačima dronova i sustava za obranu od njih nalaze se i izraelske obrambene tvrtke Rafael Advanced Defense Systems i Israel Aerospace Industries (IAI). Rafael nudi sustav Drone Dome, koji uključuje optičke i akustične senzore, ometače signala te različite mogućnosti presretanja dronova, uključujući lasersko oružje Lite Beam. IAI sa sustavom Drone Guard također nudi širok raspon senzora i mogućnosti obrane, uključujući kibernetičko preuzimanje kontrole nad dronom, ometanje signala ili njegovo uništenje konvencionalnim oružjem.

Kupovati u Europi, kad je to moguće

Na NATO-ovu summitu u Turskoj europske članice Saveza nastojale su američkom predsjedniku Donaldu Trumpu poslati poruku da su spremne povećati izdvajanja za obranu na pet posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine, u skladu s obvezama preuzetima na prošlogodišnjem summitu u Haagu. Time su željele odgovoriti Trumpa od daljnjih prijetnji izlaskom Sjedinjenih Država iz NATO-a ili povlačenjem američkih snaga iz Europe, nakon što su vodeće europske vojske odbile sudjelovati u ratu protiv Irana.

Uz najavu projekta zaštite od dronova, saveznice su najavile i dodatne nabave vojne opreme vrijedne oko 50 milijardi dolara. Pritom je u pojedinim projektima vidljiv pomak europskih članica od američkih prema domaćim dobavljačima. Jedan od primjera je sustav zračnog motrenja, gdje će 11 članica Saveza dosadašnji sustav američkog Boeinga zamijeniti sustavom GlobalEye švedske tvrtke Saab.

Kod dijela vojne opreme, međutim, prijelaz na europske dobavljače nije tako jednostavan jer europska alternativa ne postoji. To vrijedi i za američki bespilotni sustav Triton proizvođača Northrop Grumman, namijenjen nadzoru oceana i velikih obalnih područja, koji je projektiran za dugotrajne letove. Danska, Finska, Njemačka i Norveška trebale bi kupiti do pet takvih sustava ukupne vrijednosti 2,7 milijardi dolara, izvijestio je Bloomberg.

Jan Artiček, novinar Forbesa Slovenija

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