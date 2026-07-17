Ne možete ulagati u OpenAI ili Anthropic? Njihove majice i hoodice postale su nova investicijska prilika

Možda ne možete sudjelovati u IPO-u, ali još uvijek možete nabaviti hoodicu. Dok su AI startupovi poput OpenAI-ja i Anthropica još uvijek u privatnom vlasništvu, ljudi na eBayu plaćaju i do 250 dolara za rabljene majice s kapuljačom kako bi stvorili dojam da su dio kruga oko stroja za stvaranje novca Silicijske doline.

Obični ljudi ne mogu kupiti dionice OpenAI-ja ili Anthropica prije njihovih očekivanih izlazaka na burzu (IPO). Zato neki ulažu u sasvim drukčiju vrstu sekundarnog tržišta: rabljene majice, hoodice i drugi promotivni materijal koji su zaposlenici ili sudionici konferencija dobili kao pogodnost, a koji se sada preprodaje za stotine dolara.

Na eBayu se stvara svojevrsni balon oko promotivnih proizvoda (swaga) AI kompanija. Nedavno su kutije s OpenAI Codex promotivnim paketom, koje su sadržavale kapu, hoodicu i nekoliko sitnica, dosezale cijenu od čak 475 dolara. Rabljena OpenAI trenirka prodavala se za 246,99 dolara. Kemijska olovka s logotipom Anthropica prodana je za 39,99 dolara, a autentična zaposlenička majica tvrtke čija se vrijednost procjenjuje na 956 milijardi dolara postigla je cijenu od 120 dolara.

„Mislim da će ovo biti rock-koncertne vintage majice budućnosti“, kaže Mitchell Brody, koji sa svojom kćeri Sunny, studenticom, vodi trgovinu majicama na eBayu. Trenutačno prodaju zaposleničku OpenAI majicu za 249,99 dolara.

„To je geek šik. Doći će dan kada će se ljudi hvaliti OpenAI majicom s dvostrukim šavovima koju su nabavili tijekom burnih dvadesetih.“

OpenAI i Anthropic daleko ispred ostalih

Forbes je razgovarao s prodavateljima koji su nedavno prodali promotivne proizvode AI kompanija na eBayu. Potvrdili su da se posebno artikli OpenAI-ja i Anthropica prodaju po višestruko većim cijenama od promotivnih proizvoda drugih tvrtki.

Primjerice, u Brodyjevoj trgovini zaposlenička majica bez rukava iz Googlea stoji 24,95 dolara. Čak ni SpaceX nema isti premium – originalna polo majica tvrtke prodaje se za samo 11,92 dolara.

Još jedan balon unutar AI manije

To je još jedan balon unutar već postojećeg AI balona.

„Jedini put kada sam vidio nešto slično bilo je nakon propasti Silicon Valley Banke, kada se njihov promotivni materijal prodavao po visokim cijenama“, kaže jedan prodavatelj iz područja zaljeva San Francisca, koji je želio ostati anoniman jer njegov poslodavac ne zna za njegov dodatni posao.

No, kada je banka ipak opstala, cijene njihovog swaga ponovno su pale. Nedavno je jedan pompozni komplet čaše za vino i daske za sir sa SVB logotipom prodan za manje od 23 dolara.

Majica ili olovka loša su zamjena za vlasnički udio u tvrtki ili za prestižnu AI referencu u životopisu. No možda postoji određena privlačnost u iluziji pripadnosti svijetu tehnološkog prestiža Silicijske doline.

Statusni simbol za tehnološke entuzijaste

„Izgledat ćete cool ako nosite taj swag, pogotovo ako ne živite u San Franciscu gdje je sasvim uobičajeno poznavati ljude koji rade u tim tvrtkama“, kaže prodavatelj.

Mnogi kupci dolaze izvan velikih tehnoloških središta.

„Često mi se javljaju ljudi iz Ohija“, kaže. „Isto vrijedi za sjever države New York.“

Vrijednost nije u logotipu nego u ekskluzivnosti

Prema riječima prodavatelja, prava vrijednost nije samo u logotipu. Ona proizlazi iz vrlo ograničenih serija proizvedenih povodom predstavljanja novih proizvoda ili važnih trenutaka u razvoju tvrtke.

Ta odjeća predstavlja svojevrsni ulični kredibilitet Silicijske doline – dokaz da ste bili na posebnom događaju ili barem kupili majicu od nekoga tko jest.

Budući da bilo tko može otisnuti korporativni logotip na običnu praznu majicu, kupci pažljivo provjeravaju proizvođačke etikete i originalnu ambalažu s konferencija kako bi utvrdili autentičnost, rekli su prodavatelji Forbesu. Mnogi primjerci pronađu se u second-hand trgovinama, dok neke prodavatelji dobivaju od prijatelja zaposlenih u tehnološkoj industriji.

„Najvrjednije su majice koje su izdane zaposlenicima. Imaju taj osjećaj ekskluzivnosti“, kaže Brody.

Dodaje da SpaceX majice povezane s određenom misijom ili brojem leta postižu iznimno visoke cijene.

„Ako uspijete nabaviti nešto što se ne može kupiti na službenim internetskim stranicama, to su prava prava za hvalisanje.“

OpenAI pretvara pomamu u novi posao

OpenAI oportunistički koristi ovu pomamu kako bi otvorio novi izvor prihoda.

OpenAI Supply Co., internetska trgovina koja je nekoć bila dostupna samo zaposlenicima, tiho je u srijedu otvorena za javnost. U ponudi su proizvodi poput kape od 40 dolara i čarapa od 15 dolara. Na arhivskoj stranici navedeni su stariji promotivni artikli uz datume kada su „povučeni iz uporabe“, nalik načinu na koji Nike organizira ograničene SNKR kolekcije kako bi stvorio osjećaj oskudice.

Trgovina je svojevrsni spomenik vlastitoj samodopadnosti, nudeći „komemorativne“ promotivne proizvode.

„Supply Co. započeo je kao mala linija proizvoda za zaposlenike, a gotovo odmah eksplodirao. Zaposlenici OpenAI-ja razvili su zabrinjavajuće snažna mišljenja o kolekcionarskim karticama, plavim sklopivim stolicama i grafičkim hoodicama kao novoj valuti“, stoji na stranici „O nama“.

Dodaje se kako OpenAI proizvodi nisu samo običan korporativni merchandising, već „materijalno utjelovljenje kulture tvrtke“ i „fizički izraz istraživačke energije“.

Od Applea do umjetne inteligencije

Ovo nije prvi put da Silicijska dolina prolazi kroz špekulativnu pomamu oko promotivnih proizvoda. Kolekcionari su oduvijek plaćali visoke iznose za uspomene na spektakularne propasti startupova, od Pets.coma i Webvana tijekom dot-com ere do novijih slučajeva Theranosa i WeWorka.

Apple je, pak, oduvijek bio predvodnik tehnološke hype kulture. Početkom 2000-ih entuzijasti su čekali u redovima prilikom otvaranja Apple Store trgovina kako bi dobili besplatne limitirane majice, koje bi zatim preprodavali na eBayu za 200 ili čak 500 dolara.

Tek tijekom posljednjeg desetljeća uspomene na velike tehnološke uspjehe postale su višemilijunska kategorija kolekcionarske imovine, osobito vintage predmeti povezani s Appleom i Steveom Jobsom.

RR Auction, aukcijska kuća iz Bostona koja je organizirala neke od najvećih prodaja tehnoloških memorabilija u povijesti, prodala je originalnu ploču računala Apple-1, ručno izrađenu u Jobsovoj garaži, za 2,75 milijuna dolara, ček Wells Farga iz 1976. koji su potpisali Steve Jobs i Steve Wozniak za 2,4 milijuna dolara te rijedak rani Appleov promotivni plakat za 650.000 dolara.

Memorabilije Googlea i Microsofta također se prodaju, ali postižu cijene od nekoliko tisuća, a ne milijuna dolara.

Apple je kralj, ostali zaostaju

Tržište kolekcionarskih predmeta, nekoć rezervirano za Hollywood i rock glazbu, posljednjih je deset godina otvorilo prostor i za tehnološke artefakte.

Bobby Livingston, izvršni potpredsjednik RR Auctiona, opisuje to kao svojevrsni luksuzni trofej za sudjelovanje.

„Onaj trenutak kada neki kreator osmisli proizvod koji mijenja paradigmu upravo je ono što ljudima emocionalno znači“, kaže. „To im nešto predstavlja.“

No tržište je nemilosrdno.

„Majice i promotivni proizvodi propalih tvrtki nemaju nikakvu vrijednost ako se više nitko ne sjeća tog proizvoda“, kaže Livingston. „Apple ima kult sljedbenika, a svi ostali polako nestaju iz povijesti.“

Hoće li AI swag jednog dana vrijediti milijune?

Livingston smatra da će trebati još otprilike 25 godina da AI promotivni proizvodi postanu zasebna kategorija ozbiljnih aukcija, no već sada vidi znakove pretjerane euforije.

Rane grafičke kartice i računalne ploče koje je osobno potpisao izvršni direktor Nvidije Jensen Huang trenutačno se prodaju za između 8.000 i 10.000 dolara.

Prošle godine AI influencer Linus Ekenstam dobio je Google Gemini TPU – čip koji Google koristi za treniranje AI modela – zatvoren u akrilnoj kutiji. Smatra ga obiteljskim nasljeđem koje planira ostaviti budućim generacijama.

„Radije ću je zadržati zbog priče“

Za one koji danas žele brzo zaraditi, prodavatelji preporučuju Anthropicov promotivni materijal jer ga je povijesno bilo vrlo teško nabaviti.

Alejandro Navia, zaposlenik jedne AI tvrtke, kaže da je promijenio let za New York samo kako bi mogao stati u red i dobiti besplatnu Anthropicovu bejzbolsku kapu s izvezenom riječi „thinking“. Danas se takve kape na eBayu prodaju za između 50 i 100 dolara.

Kad je shvatio da bi je mogao unovčiti, kratko je razmišljao o prodaji. Ali brzo je odustao.

„Radije ću je zadržati zbog priče i prava na hvalisanje“, kaže. „Povijest Silicijske doline dokumentirana je kroz promotivne proizvode. ‘Aha, bio si na tom događaju? Da, predobro!’“

Anna Tong, novinarka Forbesa (link na originalni članak)