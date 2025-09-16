Njemačka ispala iz top 10 najinovativnijih država svijeta, evo tko ju je izbacio

Kina je 2024. podnijela oko četvrtinu svih međunarodnih patentnih prijava, zadržavši status najvećeg izvora patenata, dok su Sjedinjene Države, Japan i Njemačka – koji zajedno čine 40 posto ukupnih prijava – zabilježili blage padove.

Kina se u utorak po prvi put probila u top 10 godišnjeg poretka najinovativnijih zemalja Ujedinjenih naroda, zamijenivši najveće europsko gospodarstvo, Njemačku, dok kompanije u Pekingu snažno ulažu u istraživanje i razvoj.

Švicarska je ostala na prvom mjestu, poziciji koju drži od 2011., slijede Švedska i Sjedinjene Države, dok je Kina zauzela deseto mjesto u Global Innovation Indexu (GII) – istraživanju koje rangira 139 gospodarstava prema 78 pokazatelja. Prema GII-ju, Kina je na putu da postane najveći svjetski ulagač u istraživanje i razvoj jer brzo smanjuje jaz u financiranju privatnog sektora, piše Reuters.

Istodobno, perspektiva globalne inovacije je zamagljena padom ulaganja, pokazuje istraživanje.

Očekuje se da će rast izdvajanja za istraživanje i razvoj ove godine usporiti na 2,3 posto, u odnosu na 2,9 posto prošle godine – što je bila najniža stopa još od 2010. i financijske krize.

Kina je 2024. podnijela oko četvrtinu svih međunarodnih patentnih prijava, zadržavši status najvećeg izvora patenata, dok su Sjedinjene Države, Japan i Njemačka – koji zajedno čine 40 posto ukupnih prijava – zabilježili blage padove. Vlasništvo nad patentima široko se smatra važnim pokazateljem gospodarske snage i industrijskog znanja neke zemlje.

Gledano dugoročno, Njemačka se ne treba zabrinjavati zbog pada na 11. mjesto, rekao je suurednik GII-ja, Sacha Wunsch-Vincent, dodajući da novi poredak ne odražava utjecaj carina koje je uveo Trump u SAD-u.

“Izazov za Njemačku je kako… uz svoj snažan, desetljećima dug status moćnog motora industrijske inovacije, postati i sila digitalne inovacije”, rekao je Daren Tang, glavni direktor WIPO-a (Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo).

Ljestvica 10 najinovativnijih zemalja prema Global Innovation indeksu

1. Švicarska

2. Švedska

3. SAD

4. Južna Koreja

5. Singapur

6. Velika Britanija

7. Finska

8. Nizozemska

9. Danska

10. Kina