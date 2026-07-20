Njemački automobilski div najavljuje proizvodnju motora u Alžiru

Njemački proizvođač automobila Opel objavio je da namjerava u Alžiru pokrenuti i proizvodnju motora, potvrdivši plan uspostave cjelovitog postrojenja za proizvodnju vozila.

Stellantisova podružnica objavila je na Njemačko-alžirskom poslovnom forumu u Berlinu da je uputila službeno pismo o planiranoj gradnji tvornice.

U već najavljenom pogonu namjeravaju proizvoditi automobile za alžirsko tržište, a uz integraciju tvornice motora postat će prva kompanija koja motore za svoja vozila proizvodi u Alžiru.

“Potpisivanje memoranduma o razumijevanju (o gradnji tvornice motora) predstavlja stratešku prekretnicu, u sklopu kontinuiranog širenja međunarodnog poslovanja izvan Europe”, rekao je u priopćenju izvršni direktor Opela Florian Huettl.

Proizvođač Jeepa i Peugeota već dugo muku muči s viškom proizvodnih kapaciteta u Europi i signalizirao je zatvaranje pogona u francuskom Poissyju.

Situaciju dodatno otežavaju naglo širenje jeftine kineske konkurencije i neočekivano spor prijelaz na električna vozila. U takvim je uvjetima Stellantis ove godine odlučio otpisati više od 22,2 milijarde eura u poslovanju s električnim vozilima, istaknuvši prilagodbu ponude potražnji i usklađivanje s novim američkim propisima o emisijama.