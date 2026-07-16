Njemački Delivery Hero podržava Uberovo preuzimanje vrijedno 13 milijardi eura

Njemački div za dostavu hrane Delivery Hero objavio je da podržava Uberovu ponudu za preuzimanje vrijednu 13 milijardi eura, koja bi značajno proširila globalnu mrežu dostave hrane američke kompanije za usluge prijevoza.

Delivery Hero je u četvrtak priopćio, kako prenosi euronews, da podržava ponudu američkog diva Ubera za preuzimanje njemačke tvrtke za dostavu hrane, koja posluje na više od 50 tržišta u Aziji, Europi, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku. Ovim bi ugovorom Uber znatno ojačao svoju prisutnost u Aziji, na Bliskom istoku, u Latinskoj Americi te dijelovima Europe, uključujući velika tržišta poput Južne Koreje, Italije, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Argentine.

Uber je pristao ponuditi 41,50 eura u gotovini po dionici za sve dionice Delivery Heroa, čime njemačku kompaniju procjenjuje na 13 milijardi eura (14,8 milijardi američkih dolara).

Uzimajući u obzir Uberov prethodno stečeni vlasnički udjel, vrijednost transakcije iznosi oko 13,7 milijardi dolara (12 milijardi eura), priopćila je tvrtka.

Osnovani 2011. godine

Delivery Hero, sa sjedištem u Berlinu, osnovan je 2011. godine. Danas posluje na više od 60 tržišta i jedna je od najvećih svjetskih kompanija za dostavu hrane. Posljednjih godina proširio je poslovanje i izvan tradicionalne dostave hrane, ulaskom u segment tzv. brze trgovine (quick commerce), odnosno dostave manjih paketa i svakodnevnih potrepština kupcima u vrlo kratkom roku.

Ovim bi preuzimanjem Uber proširio svoje usluge mobilnosti i dostave na 99 država. Uber i Delivery Hero zajedno su tijekom 2025. godine ostvarili bruto vrijednost narudžbi (GMV) od 236 milijardi dolara (205,9 milijardi eura). Uber smatra da će spajanjem nastati najveća svjetska platforma za mobilnost i dostavu.

Glavni izvršni direktor Ubera Dara Khosrowshahi izjavio je:

“Spajanjem naših platformi Uber će omogućiti pristupačnu i pouzdanu dostavu milijunima novih korisnika u nekim od najdinamičnijih svjetskih gospodarstava, istodobno stvarajući više prilika za trgovce i dostavljače.”

Glavni izvršni direktor i suosnivač Delivery Heroa Niklas Oestberg rekao je: “Uberova globalna platforma za mobilnost i dostavu te naša zajednička predanost inovacijama čine ovo pravim partnerstvom za daljnji razvoj Delivery Heroovih prednosti u lokalnoj dostavi hrane i brzoj trgovini.”

Uber očekuje da će akvizicija povećati prilagođenu dobit po dionici nakon zaključenja transakcije, uz rast u visokom jednoznamenkastom postotku do treće godine nakon preuzimanja.

Pad cijene dionice

Nakon objave vijesti, dionice Delivery Heroa pale su 0,5 % na Frankfurtskoj burzi te su se u ranim poslijepodnevnim satima trgovale po cijeni od 37,90 eura.

Uber se obvezao da neće provoditi promjene u broju zaposlenih Delivery Heroa u Berlinu najmanje do 2029. godine.

Osim toga, Uber je najavio ulaganje od 2 milijarde eura u Njemačku do 2031. godine, s naglaskom na razvoj lokalne korporativne radne snage, širenje poslovanja diljem zemlje te uvođenje autonomnih vozila i partnerstava s njemačkom automobilskom industrijom.

Istodobno je Delivery Hero pristao prodati svoje poslovanje na 14 tržišta na kojima konkurira Uber Eatsu investicijskoj tvrtki SSW Partners iz New Yorka za oko 1,4 milijarde eura. Prodaja ovisi o uspješnom završetku Uberova preuzimanja i ispunjenju uobičajenih uvjeta za zaključenje transakcije.

Međutim, preuzimanje će biti dovršeno samo ako Uber stekne najmanje 50 % plus jednu dionicu ukupnog temeljnog kapitala Delivery Heroa, uključujući dionice koje već posjeduje, te dobije sva potrebna regulatorna odobrenja.

Prosus, najveći dioničar Delivery Heroa, neopozivo se obvezao prihvatiti Uberovu ponudu za svoje dionice, čime bi Uber stekao gospodarski interes od oko 53 % u kompaniji.

Uprava i nadzorni odbor Delivery Heroa priopćili su da namjeravaju preporučiti dioničarima prihvaćanje ponude, nakon što pregledaju službenu dokumentaciju o preuzimanju. Zaključenje transakcije očekuje se u drugoj polovici 2027. godine.