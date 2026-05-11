Njemački E.ON širi dominaciju u Britaniji: Nakon preuzimanja Ova imat će više korisnika od British Gasa

Njemački energetski div će nakon akvizicije opsluživati gotovo 10 milijuna korisnika i postati jedan od najvećih energetskih igrača u Britaniji.

Njemačka energetska kompanija E.ON dogovorila je preuzimanje svog britanskog konkurenta Ova, čime će nastati jedan od najvećih opskrbljivača energijom u Velikoj Britaniji, objavile su kompanije.

E.ON će preuzeti oko četiri milijuna korisnika OVO-a, uz postojećih 5,6 milijuna korisnika koje već ima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Time će opsluživati više korisnika od British Gasa, koji ima osam milijuna korisnika, EDF-a (pet milijuna), Scottish Powera (3,5 milijuna) i Utility Warehousea (milijun). Ipak, neće prestići najvećeg britanskog opskrbljivača energijom Octopus, koji je početkom godine imao oko 12,9 milijuna korisnika, piše Sky News.

Obje kompanije poručile su da za korisnike neće biti promjena dok regulatori pregledavaju transakciju te da će postojeće tarife biti “u potpunosti poštovane”. Posao još mora dobiti regulatorno odobrenje, no očekuje se da će biti zaključen u drugoj polovici ove godine.

Chris Norbury, izvršni direktor E.ON UK-a, poručio je kako je cilj akvizicije stvoriti energetski sustav budućnosti temeljen na solarnoj energiji, baterijama i električnim vozilima, uz veću kontrolu korisnika nad vlastitom potrošnjom energije. “Riječ je o novoj energiji koja treba funkcionirati za sve”, istaknuo je.