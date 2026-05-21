Novi detalji istrage smrti osnivača Manga: Sudac otkrio zašto je sin navodno ubio oca

Forbes 21. svi 2026. 11:56
Jonathan Andic priveden je u utorak i pušten krajem dana uz jamčevinu od milijun eura foto: Lluis Gene/AFP

Španjolski istražitelji tvrde da dokazi i poruke između oca i sina upućuju na mogući motiv koji stoji iza smrti modnog milijardera.

Jonathan Andic, sin osnivača Manga i milijardera iz svijeta brze mode Isaka Andica, postao je glavni osumnjičenik u istrazi o očevoj smrti, nakon što je španjolski sud otvorio slučaj ubojstva. Sudac koji vodi istragu kao mogući motiv naveo je Jonathanovu navodnu “opsjednutost” novcem i financijsku korist koju bi mogao imati od očeve smrti.

Isak Andic poginuo je 2024. tijekom planinarenja u Kataloniji, a slučaj je u početku bio tretiran kao nesretan slučaj. Međutim, tijekom istrage pojavile su se sumnje koje su istražitelje navele da preispitaju okolnosti njegove smrti i fokus usmjere upravo na njegova sina.

Na sudskom ročištu otkriveni su detalji dokaza prikupljenih protiv nasljednika Manga, uključujući WhatsApp poruke između oca i sina, “kontradikcije” u Jonathanovim izjavama nakon očeve smrti te analizu kobnog pada Isaka Andica tijekom planinarenja, prema pisanju španjolskog lista El Pais.

Jonathan Andic pušten je kasnije u utorak nakon što je uplatio jamčevinu od milijun eura. Obitelj Andic stala je uz Jonathana Andica te je u izjavi za Reuters poručila kako “ne postoji nijedan vjerodostojan dokaz protiv njega”.

Kako je tekla istraga

Isak Andic smrtno je stradao u prosincu 2024. tijekom planinarenja u planinskom lancu Montserrat u Kataloniji, gdje je bio u šetnji sa sinom. Smrt je u početku smatrana nesretanim slučajem, no istražitelji su tijekom protekle godine sve više počeli promatrati modnog magnatova sina kao mogućeg osumnjičenika.

Sudac je u utorak razmatrao dokaze prema kojima je Jonathan Andic davao proturječne iskaze o događajima na dan kada je njegov otac pao gotovo 150 metara u smrt. Isprva je tvrdio da nije vidio očev pad jer je hodao ispred njega dok je Isak fotografirao mobitelom. Međutim, forenzička analiza pokazala je da je Isakov telefon u trenutku pada bio u njegovu džepu.

Jonathan Andic istražiteljima je također rekao da je tom rutom planinario samo jednom ranije, no GPS podaci pokazali su da je na istoj planini bio čak tri puta u tjednu prije Isakove smrti.

Istražitelji su ukazali i na “trag klizanja” na tlu u blizini mjesta pada Isaka Andica, za koji je forenzička analiza utvrdila da je nastao “namjerno, pritiskom na tlo”, navodi El Pais.

Koje dokaze umaju istražitelji

Na ročištu u utorak istražitelji su ukazali na WhatsApp poruke koje su proturječile Jonathanovim tvrdnjama da je imao dobar odnos s ocem. Prema analizi poruka, odnos između oca i sina bio je narušen zbog Jonathanove “opsjednutosti novcem, do te mjere da je od oca tražio dio nasljedstva unaprijed, još za njegova života”, prenosi Financial Times i drugi mediji pozivajući se na sudske dokumente.

Navodi se i kako se Isak Andic osjećao “prisiljenim pristati na to kako bi nastavio imati odnos sa svojim sinom”.

Zachary Folk, novinar Forbesa

