Novi okus Croccantina: Udružili se bivši kandidati projekta Startaj Hrvatska i stvorili jedinstven proizvod

Troje kandidata iz prijašnjih sezona Startaj Hrvatska koji su bili nositelji HIT proizvoda godine – Maja Fertalić s Nutty Baricom u 2. sezoni, Ivica i Ivana Babojelić sa svojim proizvodima od haskap bobica u 5. sezoni i Marija Antunović s Croccantino sladoledom – HIT proizvodom iz 3. sezone, udružili su snage u obliku zajedničkog proizvoda – sladoleda Croccantino FroYO Haskap & Nutty.

Za Forbes Hrvatska otkrili su zašto su odlučili surađivati i koliko je trajalo eksperimentiranje kako bi stvorili željeni proizvod.

“Jedna od najvećih vrijednosti projekta Startaj Hrvatska jest povezivanje ljudi i međusobno smo, sa svim kandidatima, u odličnim odnosima – jedni drugima postali smo dobavljači i kupci, neke od njih mogu nazvati svojim prijateljima. Još prije godinu dana s Babojelićima smo razgovarali o sladoledu s njihovim haskap borovnicama i, dok sam smišljala kako napraviti nešto posebno, imala sam osjećaj da mi fali jedan element. Moj Ivan predložio je da iskombiniramo haskap borovnice s grčkim tipom jogurta i onda mi je pala na pamet Majina Nutty barica koju uvijek imam sa sobom u torbi ili u automobilu. Nepce voli igru okusa i tekstura, a ovaj je sladoled upravo to”, rekla je Marija Antunović, suosnivačica brenda Croccantino.

“Od ideje do izlaska na policu prošlo je gotovo šest mjeseci. Proces izrade ovog okusa bio je naš najzahtjevniji projekt do sada jer je jogurt specifična sirovina koja je ‘živa’ – ona fermentira, u njoj se proteini grušaju ako se proces proizvodnje ne organizira baš specifičnim tijekom za ovaj okus, izazovno je postići kremoznost i lakoću na nepcu u isto vrijeme”, ispričala je.

“S obzirom na to da mliječni dio sladoleda sadrži čak 45% pravog jogurta i najmanja greška u recepturi ili proizvodnom procesu bila je vidljiva. Bilo je trenutaka kada sam pomislila odustati, ali to mi nije u genetskom kodu i, kada pogledam unatrag, svi ti izazovi doveli su me do još više istraživanja, znanja koje smo, u međuvremenu, sakupili kao tim kako bismo nakon gotovo pola godine izbacili ovako dobar okus na tržište.

Nutty, OPG Babojelić i mi sa svojim smo sirovinama partnerski sudjelovali u testiranju, a najveća investicija i najskuplji resurs bilo je vrijeme.

FroYo Haskap & Nutty je krem sladoled s grčkim tipom jogurta, ručno kuhanim umakom od ekoloških haskap borovnica i komadićima Nutty bar pločice koje je puna orašida, suhog voća i datulja. Kada ga probate, prvo ćete osjetiti svježinu jogurta, onda vas zapljusne slatko kiselkasta nota haskapa i na kraju Majina barica ispuni cijelo nepce svojom puninom okusa.”

Marija Antunović osnovala je brend Croccantino sa suprugom i sestrom prije 12 godina, a istoimenu slastičarnicu otvorili su u Orebiću na rodnom Pelješcu.

“Dosljednost u kvaliteti i vrijednostima kojima se vodimo u razvijanju posla i strateško promišljanje, ne samo o proizvodima, već i načinu na koji ćemo ljudima autentično pričati našu priču, dovela je do prepoznatljivosti naših proizvoda i na kraju do projekta Startaj Hrvatska kada smo dobili priliku svoje sladolede predstaviti cijeloj Hrvatskoj.

U stalnoj ponudi imamo deset okusa sladoleda od čega se dio odnosi na sorbete s veganskim certifikatom, a dio na mliječne krem sladolede. Svi su sladoledi bez glutena tako da su sigurni za konzumaciju i osobama s celijakijom.

Sladoled proizvodimo ručno – od sladoleda do umaka i dodataka, koristimo isključivo prirodne sirovine vrhunske kvalitete i u sladoledu nema nikakvih umjetnih aroma, boja ili emulgatora. Ručni rad rezultira time da je, iako se radi o standardiziranom proizvodnom procesu, svaka čašica umjetnost za sebe. Od svih čašica Croccantino okusa koje smo ikada proizveli, nijedna nije jednaka. Zapravo, kupac u svakoj čašici dobije unikatni, ručno rađeni proizvod koji ima fantastičan, bogati okus i kremastu teksturu.”

Foto: Karlo Pavlić

Poduzetnica Maja Fertalić (brend Nutty Barica) poručila je da nisu radili kompromis kako bi napravili nešto što će izgledati zanimljivo na društvenim mrežama, nego su krenuli od pitanja bi li sami kupili proizvod.

“Spoj haskap bobica, grčkog jogurta i naše It’s a Date Barice ispao je upravo onakav kakav smo željeli – osvježavajuć, pun teksture i stvarno drukčiji. Ali ono što mi je možda još važnije jest da se iza tog proizvoda vidi jedna lijepa poduzetnička priča.

Mislim da danas ljudima nije važan samo okus. Zanima ih i kako je proizvod nastao, tko stoji iza njega i zašto postoji. A iza FroYO Haskap & Nutty stvarno stoji prijateljstvo, međusobno povjerenje i želja da zajedno napravimo nešto novo.

Mislim da su upravo to prijateljstvo i podrška koji traju najljepša stvar koju je Startaj Hrvatska donio mnogima od nas. Od naše sezone projekta Startaj Hrvatska prošlo je pet godina, ali odnosi koje smo gradili, i s kolegama iz naše sezone, i s onima iz drugih sezona, ostali su. Na kraju krajeva, svi smo prošli sličan put. Znamo kako izgleda razvijati proizvod, boriti se za mjesto na polici, prolaziti kroz uspone i padove i zato se međusobno jako dobro razumijemo. Iz toga se prirodno rodila i ideja da zajedno napravimo nešto novo.

Ova suradnja nije nastala zato što je netko tražio zajednički proizvod, nego zato što smo se pitali možemo li spojiti tri domaća brenda u nešto što ima smisla. Mislim da je upravo to najveća vrijednost cijele priče. Pokazali smo da mali proizvođači ne moraju gledati jedni na druge kao konkurenciju. Puno više možemo postići kada surađujemo.”

Maja Fertalić ističe kako su Nutty Barice od samog početka zamišljene kao kvalitetan i nutritivno bogat međuobrok za sve koji žele posegnuti za nečim finim, ali bez kompromisa kada je riječ o sastavu. U njima nema rafiniranih šećera, glutena, aditiva ni pojačivača okusa, već isključivo pažljivo birani sastojci i prirodni zaslađivači poput meda, agavina sirupa, datulja i marelica.

Maja Fertalić i Iva Milevoj (brend Nutty barica); Foto: Karlo Pavlić

Ivica i Ivana Babojelić među prvima su u Hrvatskoj prepoznali potencijal haskapa – sibirske borovnice poznate po iznimnoj nutritivnoj vrijednosti i visokom udjelu antioksidansa. Danas su jedan od najvećih ekoloških proizvođača i prerađivača haskapa u Hrvatskoj, s više od 7000 certificiranih ekoloških sadnica. Uz svježi i zamrznuti haskap, razvijaju i vlastitu liniju proizvoda (džemova, liofiliziranog voća, sokova) te surađuju s drugim hrvatskim brendovima.

Ispričali su kako je došlo do suradnje s kandidatima projekta Startaj Hrvatska kako bi stvorili jedinstven ljetni proizvod – Froyo Haskap & Nutty.

“Oduvijek smo željeli napraviti sladoled od haskapa jer ovo voće ima intenzivnu prirodnu boju i osvježavajući kiselkasto – slatki prepoznatljiv okus, koji se odlično uklapa kao ljetni proizvod. Razgovarali smo s Marijom iz Croccantina i odlučili napraviti probu. Kada se tome pridružila i Maja iz Nuttya, prepoznali smo da je to to i da dijelimo isto razmišljanje – razvoj proizvoda temeljen na kvalitetnim sastojcima i hrvatskoj proizvodnji. Takve suradnje pokazuju koliko hrvatski mali proizvođači mogu biti inovativni kada zajedno razvijaju proizvod.

Uspjeli smo zadržati poseban okus haskapa, povezati ga s kremastim frozen jogurtom na grčkoj bazi i Nutty Baricom te stvoriti proizvod koji se razlikuje od onoga što je trenutačno na tržištu. Nama je najveća potvrda zadovoljstvo kupaca koji u njemu zaista uživaju. Ujedno, riječ je o jedinom sladoledu s haskapom na hrvatskom tržištu, a koliko nam je poznato i u Europi, što nam daje dodatnu motivaciju da omogućimo to da haskap proba što veći broj kupaca.

“Bio haskap vidimo kao voće s velikim mogućnostima, a želimo ga predstaviti kroz proizvode koji su proizvedeni lokalno i koji će se izdvojiti kvalitetom i originalnošću. Fokus u budućnosti nam je razvoj inovativnih proizvoda s kojima ćemo stvarati nove trendove. Također smo u procesu razvijanja turističke ponude i izgradnje kušaonice na našem OPG-u, kako bi haskap približili i turistima koji posjećuju naš kraj.”

Ivica i Ivana Babojelić (OPG Babojelić)