Nuklearna elektrana Krško zasad radi punim kapacitetom, ali prijeti ograničenje zbog Save

Zbog administrativnih ekoloških ograničenja povezanih s rijekom Savom moglo bi doći do smanjenja snage ili čak zaustavljanja Nuklearne elektrane Krško.

Nuklearna elektrana Krško (NEK) trenutačno radi punom snagom reaktora uz korištenje sustava rashladnih tornjeva i poštovanje ograničenja povezanih s rijekom Savom. Prema podacima objavljenima na internetskoj stranici operatora prijenosnog sustava Slovenije – Eles, elektrana je jučer između 14 i 15 sati proizvela 657 megavatsati (MWh) električne energije.

Uprava NEK-a jučer je na svojim internetskim stranicama objavila da je o situaciji obavijestila nadležne institucije te upozorila kako se „približavamo okolnostima u kojima će zbog ekoloških ograničenja povezanih s rijekom Savom biti potrebno smanjiti snagu reaktora, a u najgorem slučaju i postupno zaustaviti elektranu“.

Time bi se ponovio scenarij koji je već viđen u drugim državama. Reaktori su zbog visokih temperatura već zaustavljani u Francuskoj i Mađarskoj, gdje se to dogodilo prvi put u gotovo pola stoljeća. U Sloveniji je NEK preventivno zaustavljen krajem 2020. godine nakon snažnog potresa s epicentrom u Petrinji u Hrvatskoj.

Sava se ne smije zagrijati za više od tri stupnja

NEK višak topline ispušta u Savu, ali pritom mora osigurati da prosječna dnevna temperatura rijeke na mjestu potpunog miješanja vode ispod Hidroelektrane Brežice ne prelazi 28 Celzijevih stupnjeva te da prosječno dnevno povećanje temperature ne bude veće od tri stupnja.

Iz tvrtke, koju vodi Gorazd Pfeifer, navode da je zbog manjka oborina protok Save nizak, dok je temperatura rijeke zasad nešto niža nego na vrhuncu prethodnih toplinskih valova. U 15.30 sati podaci su pokazivali protok od 47,5 kubičnih metara u sekundi, temperaturu vode od 24,7 stupnjeva te trenutačno povećanje temperature od 2,6 stupnjeva.

Pri niskom vodostaju i visokim temperaturama NEK koristi sustav rashladnih tornjeva za dodatno hlađenje u trećem rashladnom krugu kako bi zadovoljio propisana ekološka ograničenja. Međutim, povećana vlastita potrošnja električne energije za rad rashladnih tornjeva te smanjena učinkovitost sekundarnog kruga, koja ovisi o temperaturi rashladne vode u trećem krugu, dovode do smanjenja učinkovitosti i izlazne snage elektrane, a time i količine proizvedene električne energije.

U NEK-u naglašavaju da će i ubuduće prilagođavati rad elektrane uvjetima na terenu te osiguravati poštovanje svih propisanih ograničenja. To tijekom najtoplijeg dijela ljeta postaje sve veći izazov. Tijekom lipanjskog toplinskog vala elektrana je temperaturu Save u prosjeku povisila za 2,4 stupnja, a najviše za tri stupnja Celzija, što je upravo zakonski dopuštena granica.

Eles predlaže ublažavanje ograničenja

Direktor Elesa Aleksander Mervar prošlog je tjedna za TV Slovenija izjavio da su nadležnim institucijama predložili da se, u krajnjem slučaju, NEK-u privremeno dopusti odstupanje od ekoloških obveza.

„Na prijedlog ministarstva već smo izradili mišljenje da bi gašenje Nuklearne elektrane Krško moglo izazvati određene probleme s naponskim prilikama u prijenosnoj mreži“, rekao je u emisiji Odmevi.

Iz slovenskog Ministarstva okoliša i prostora za agenciju STA poručili su da će stručne službe razmotriti prijedlog te da će javnost pravodobno obavijestiti o svim novostima.

Još najmanje 14 kritičnih dana

Predsjednik Uprave NEK-a Gorazd Pfeifer rekao je u emisiji Odmevi da zasad nije moguće procijeniti kada bi moglo doći do zaustavljanja elektrane. Ako do toga dođe, proces bi se, s obzirom na stanje Save, odvijao postupno te bi do potpunog zaustavljanja trajao oko tjedan dana. Ponovno pokretanje elektrane i povratak na puni kapacitet trajali bi jedan do dva dana.

Pritom je naglasio da s elektranom nema nikakvih tehničkih problema te da su joj za nesmetan rad potrebni samo dovoljan protok Save i niža temperatura rijeke.

„Prema prognozama meteorologa, u sljedećih najmanje 14 dana ne vidimo mogućnost značajnijih promjena protoka ni temperature rijeke Save“, upozorio je Pfeifer.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija (link na originalni članak)