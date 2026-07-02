Objavljena lista najmoćnijih putovnica. Europske zemlje dominiraju ljestvicom

Objavljeno je peto godišnje izdanje Globalnog indeksa putovnica (GPI), a Europa ponovno dominira rang-listom.

Globalni indeks putovnica procjenjuje pristup bez vize, kao i atraktivnost za ulaganje i kvalitetu života.

Devet od deset najjačih putovnica u svijetu su europske, a Singapur je jedina zemlja koja se probila na vrh, na 10. mjestu, prema Globalnom indeksu putovnica tvrtke Global Citizen Solutions.

Za razliku od Henley Passport Indexa, koji isključivo promatra broj zemalja u koje vlasnici putovnica mogu putovati bez vize, GPI također procjenjuje atraktivnost za ulaganje i kvalitetu života.

Kako bi to učinili, Global Citizen Solutions proučio je čimbenike uključujući porezno okruženje, inovacije, ekonomsku konkurentnost, zdravstvenu skrb, sigurnost, klimu i socijalnu infrastrukturu.

“Europska dominacija na Globalnom indeksu putovnica je potpuna na vrhu i izgrađena je na ravnoteži, a ne na nekoj pojedinačnoj snazi“, rekla je Patricia Casaburi, izvršna direktorica tvrtke Global Citizen Solutions za Euronews.

“Devet najmoćnijih putovnica na svijetu u 2026. godini su europske, a predvode ih Švedska, Švicarska i Finska. Ono što je upečatljivo jest kako pobjeđuju.“

“Po čistoj slobodi putovanja Singapur ih sve nadmašuje, a po privlačnosti ulaganja nekoliko zaljevskih i azijskih država im konkurira.“

“Prednost Europe leži negdje drugdje: to je jedina regija koja spaja gotovo maksimalni globalni pristup s najvišom kvalitetom života na svijetu, onom dimenzijom koju nijedna vlada ne može stvoriti putem ugovora ili poreznih poticaja.”

Najbolje putovnice na svijetu

Švedska predvodi ljestvicu, zauzimajući 11. mjesto po indeksu mobilnosti, deveto mjesto po ulaganjima i drugo mjesto po kvaliteti života.

Sljedeća je Švicarska, koja je sedma po mobilnosti, druga po ulaganjima i 36. po kvaliteti života.

Treće mjesto pripalo je Finskoj, koja je četvrta po mobilnosti, 28. po ulaganjima, ali prva po kvaliteti života.

Njemačka je zauzela četvrto mjesto zahvaljujući 15. mjestu po mobilnosti, 20. mjestu po ulaganjima i trećem mjestu po kvaliteti života.

Prvih pet zaokružuju Nizozemska i Danska, koje dijele peto mjesto. Druge zemlje među prvih 10 uključuju Irsku, UK, Norvešku i Singapur.

Hrvatska je zauzela 42. mjesto zahvaljujući 26. mjestu po mobilnosti, 53. po ulaganjima i 42. mjestu po kvaliteti života.

Dodajmo kako je prema najnovijem Henley Passport Indexu, hrvatska putovnica na 8. mjestu u svijetu, omogućujući pristup bez vize ili s vizom po dolasku za 182 destinacije.

Što se tiče Ujedinjenog Kraljevstva, GCS je istaknuo utjecaj Brexita na putovanja bez viza.

“Putovnica Ujedinjenog Kraljevstva čvrsto se držala među deset najboljih u svijetu tijekom cijelog razdoblja, rangirana na 8. mjestu ukupno u 2026., zahvaljujući ocjeni kvalitete života koja je među najboljima u svijetu“, rekla je Casaburi.

“Ipak, za putovnicu takvog statusa, njezin rang mobilnosti je upadljivo skroman, oko 30. mjesta, znatno ispod elitne razine koju inače zauzima. Taj jaz je tihi potpis Brexita.“

“Indeks mjeri putovanja bez viza, gdje britanska putovnica ostaje jaka, ali ne može obuhvatiti ono što je zapravo izgubljeno: automatsko pravo građana Ujedinjenog Kraljevstva da žive, rade i naseljavaju se u dvadeset sedam europskih država.“

GCS je također primijetio da su SAD imale najveći petogodišnji pad od svih zemalja G7. Nakon što su 2021. bile na prvom mjestu s najvišim složenim rezultatom u povijesti GPI-ja (96,45), 2025. su pale na 14. mjesto, prije nego što su se ove godine oporavile na 12. mjesto.

Promjena je posljedica niza bilateralnih ponovnih uvođenja viza, uključujući Brazil, koji je prošlog travnja ponovno uveo vizne zahtjeve za američke građane.

Globalni indeks putovnica za 2026.: 10 najboljih

1. Švedska

2. Švicarska

3. Finska

4. Njemačka

5. = Nizozemska

5. = Danska

7. Irska

8. Ujedinjeno Kraljevstvo

9 . Norveška

10. Singapur