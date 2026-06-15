Odabir srednje škole ključan je korak u pripremi za tržište rada i poduzetništvo – evo i zašto

Dok se svake godine tisuće učenika pripremaju za upise u srednje škole, rasprava se uglavnom svodi na jedno pitanje – što dijete voli i što ga zanima. No, tržište rada posljednjih godina pokazuje da je uspješan profesionalni razvoj rezultat znatno složenije kombinacije interesa, kompetencija i pravovremenog usmjeravanja.

Naime, priprema za tržište rada ne počinje završetkom školovanja, već mnogo ranije. Sam odabir srednje škole može utjecati na razvoj radnih navika, način razmišljanja, stjecanje praktičnih znanja, kao i na prve kontakte s poslovnim okruženjem. Upravo zato stručnjaci za obrazovanje i tržište rada sve češće upozoravaju da se odluke o školovanju trebaju promatrati i u perspektivi buduće zapošljivosti.

Poslodavci danas, bez obzira na djelatnost, sve više traže kompetencije koje nadilaze formalno obrazovanje. Digitalna pismenost, komunikacijske vještine, sposobnost rješavanja problema, prilagodljivost i samostalno donošenje odluka postaju jednako važne kao i stručna znanja. Pitanje je stoga ne samo koju školu upisati, nego i u kojem se okruženju takve vještine mogu najranije razvijati.

U tom kontekstu roditelji i učenici sve češće analiziraju koliko je pojedina škola povezana s realnim sektorom, nudi li kvalitetnu praksu te omogućuje li stjecanje iskustava koja imaju konkretnu tržišnu vrijednost. Strukovne i tehničke škole često pružaju raniji doticaj sa svijetom rada, dok gimnazije nude širu obrazovnu podlogu koja kasnije zahtijeva dodatnu specijalizaciju kroz fakultet, edukacije ili radno iskustvo.

Promjene na tržištu rada dodatno otvaraju pitanje poduzetničkih kompetencija. Sve veći broj mladih razmišlja o dodatnim izvorima prihoda, samostalnim projektima ili pokretanju vlastitog posla, a temelji za takav način razmišljanja često se grade mnogo prije ulaska na tržište rada. Financijska pismenost, razumijevanje digitalnih alata, komunikacija i sposobnost prepoznavanja problema koje je moguće pretvoriti u tržišnu priliku postaju vještine koje imaju vrijednost bez obzira na odabranu profesiju.

Upravo na važnost dugoročnog razvoja kompetencija upozorava i obrazovni strateg i biznis konzultant Lovro Rogulj.

“Najveći problem vidim u tome što ljudi žele brze rezultate, ali bez jasne strategije i razumijevanja tržišta. Ključno je postupno graditi osobni brend, naučiti kako vlastito znanje i iskustvo pretvoriti u vrijednost za druge i malim, konkretnim i usmjerenim koracima doći do prvih klijenata – bez potrebe za napuštanjem sigurnog posla odmah“, ističe Rogulj.

Prema njegovim riječima, uspjeh se rijetko temelji na sreći ili jednom velikom potezu. Mnogo češće rezultat je dugoročnog rada, dosljednosti i sposobnosti da se vlastite kompetencije sustavno pretvaraju u tržišnu vrijednost.

“Ljudi često podcjenjuju važnost postepenog ulaska u poduzetništvo. Sigurna tranzicija iz zaposlenja u vlastiti posao proces je na duge staze, u kojem se testira tržište i gradi stabilna osnova prije većih odluka“, kaže Rogulj.

Posebno naglašava važnost razvoja osobnog brenda, monetizacije stručnog znanja i postupnog stvaranja baze klijenata, pri čemu najveće pogreške vidi u nedostatku fokusa, nejasnom pozicioniranju i preuranjenom preuzimanju poslovnog rizika.

No, pitanje razvoja karijere ne počinje tek nakon završetka obrazovanja. Rogulj smatra da se prve važne odluke donose upravo tijekom osnovnoškolskog obrazovanja.

„Statistike upisa u srednje škole iz godine u godinu pokazuju sličan obrazac. Velik broj učenika i dalje bira škole po inerciji ili pod utjecajem okoline, a manje prema realnim potrebama tržišta rada. Zato je važno da se već pri odabiru škole razmišlja o tome koje će vještine sutra imati stvarnu tržišnu vrijednost“, zaključuje Rogulj.

U vremenu u kojem se profesije mijenjaju brže nego ikad prije, a tržište rada sve više nagrađuje prilagodljivost i kontinuirano učenje, odabir srednje škole postaje mnogo više od administrativne odluke. Za mnoge mlade upravo je to prvi korak u izgradnji kompetencija koje će godinama kasnije određivati njihove profesionalne mogućnosti, razinu prihoda i sposobnost stvaranja vlastitih poslovnih prilika.