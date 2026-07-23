Odvjetnik ustupio dugovanje Petru Pripuzu, najavljena druga aukcija zemljišta na Jankomiru

Najavljena je druga dražba dva zemljišta na Jankomiru vrijedna 2,83 milijuna eura kako bi se podmirio dug prema Damiru Galetoviću koji je u međuvremenu prenesen na Petra Pripuza.

Fina je objavila kako će druga dražba zemljišta na Jankomiru startati 30. rujna uz početnu cijenu od 1,70 milijuna eura. Riječ je o dvama oranicama površine 10.674 četvorna metra procijenjene vrijednosti 2,83 milijuna eura. U njezinoj neposrednoj blizini su Lesnina Zagreb West i Emmezeta Jankomir.

Njihov vlasnik je zagrebačka tvrtka Prvić koja je imala dug prema svom vlasniku, odvjetniku Damiru Galetoviću. Galetović je 2024. godine potraživanja ustupio kontroverznom poduzetniku Petru Pripuzu. Kao novi vjerovnik, on je podnio prijedlog za ovrhu nad nekretninama radi naplate tog duga od 2,27 milijuna eura uvećanih za kamate i troškove.

Bratić optužen u slučaju malverzacija sa zemljištima

Bivši partner Damira Galetovića u društvu Galetović & Galetović je njegov bratić Davor Galetović. On se u medijima spominjao u kontekstu optužnice protiv Bandićevih suradnika za malverzacije gradskih zemljištem. Prema članku Dnevnik.hr-a iz 2020. godine, bio je jedan od osumnjičenih u slučaju u kojem su gradski dužnosnici pogodovali prilikom zamjene njihovih zemljišta za gradske nekretnine.

Nezakonite zamjene zemljišta navodno su se događale tijekom 2007. godine. Tada su tvrtke Studio X, Mala ulaganja i Karantena podnije prijedloge za zamjenu zemljišta u Sesvetskom Kraljevcu za zemljište u vlasništvu Grada na području Trnja, Jankomira, Vrapča i Peščenice i to na temelju nerealnih procjena zemljišta koje je, sukladno prethodnom dogovoru izradio ovlašteni sudski vještak.