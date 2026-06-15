Odzvonilo batku: KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače

Najveći svjetski lanac specijaliziran za piletinu trasnsformira gotovo sve – od recepata i umaka do izgleda restorana – kako bi ponovno ubrzao rast.

KFC kreće u najveću transformaciju svog poslovanja posljednjih godina kako bi se prilagodio promjenama u navikama potrošača i odgovorio na sve jaču konkurenciju na tržištu brze prehrane.

Lanac restorana u vlasništvu Yum Brandsa planira proširiti ponudu pilećih proizvoda bez kostiju, uvesti nove umake, proširiti asortiman pića te otvoriti restorane potpuno novog koncepta. Cilj je privući mlađe potrošače i ponovno učvrstiti poziciju u segmentu koji je sam pomogao stvoriti.

“U sve konkurentnijem okruženju imamo priliku postaviti standard za modernu piletinu u brzoj prehrani”, poručio je izvršni direktor KFC Globala Scott Mezvinsky predstavljajući novu strategiju.

Mijenja se i pukovnik Sanders

Središnji dio promjena odnosi se na jelovnik. KFC se sve više okreće proizvodima bez kostiju, poput pilećih trakica, koje planira dodatno unaprijediti, dok istodobno širi ponudu umaka s više od 20 različitih okusa. Kompanija uvodi i novu liniju proizvoda pod nazivom “Dunked”, koja uključuje trakice, krilca i sendviče prelivene umacima.

Osim hrane, KFC želi povećati prodaju pića. Pod novim brendom Kwench by KFC kupcima će nuditi boba napitke, gazirane limunade i ledene kave, segment u kojem konkurenti posljednjih godina ostvaruju sve veće marže.

Transformacija će zahvatiti i same restorane. Tijekom godine kompanija otvara nove lokacije u Teksasu i Dubaiju s naglaskom na interaktivno iskustvo i moderniji dizajn, dok će istodobno osvježiti vizualni identitet brenda, uključujući logotip i prepoznatljiv lik pukovnika Sandersa.

Prestigla ih konkurencija

Iako KFC s više od 34.000 restorana ostaje jedan od najvećih svjetskih lanaca brze prehrane, posljednjih godina suočava se s ozbiljnim izazovima, posebno na američkom tržištu. Prema podacima Barclaysa, tržišni udio KFC-a u segmentu restorana specijaliziranih za piletinu pao je s 16 posto 2021. godine na 9,4 posto 2024. godine. U međuvremenu su ga prestigli Chick-fil-A, Popeyes i Raising Cane’s, pa je nekadašnji lider pao na četvrto mjesto, piše CNBC.

Izvan SAD-a situacija je znatno povoljnija. KFC International danas je jedan od glavnih pokretača rasta Yum Brandsa, uz Taco Bell, a u posljednjem tromjesečju lanac je zabilježio rast prodaje u usporedivim restoranima od dva posto. Kina i Europa trenutačno su njegova najveća tržišta, dok se SAD nalazi tek na trećem mjestu, što dovoljno govori o tome gdje kompanija danas ostvaruje najveći rast.