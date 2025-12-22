Omiljeni američki viski gasi proizvodnju 1. siječnja. Za sve je kriv Donald Trump

Proizvođače viskija i žestokih pića pritišću protumjere nastale u trgovinskom ratu izazvanom Trumpovim carinama, uz dodatni udar smanjene potrošnje građana u uvjetima rastućih troškova života.

Popularni proizvođač kentuckyjskog bourbona Jim Beam planira obustaviti proizvodnju u svojoj glavnoj destileriji 1. siječnja, priopćila je tvrtka James B. Beam Distilling Co. Odluka dolazi u trenutku kada se Kentucky suočava sa sve većim zalihama dozrijevajućih bačvi i neizvjesnošću vezanom uz trgovinske ratove predsjednika Donalda Trumpa.

Kentucky u svojim skladištima ima rekordnih 16,1 milijun bačvi bourbona koje dozrijevaju, objavila je u listopadu Kentucky Distillers’ Association. Destilerije plaćaju porez na te zalihe jer država naplaćuje poreze na bačve alkoholnih pića koje dozrijevaju. Prema podacima udruženja, destilerije u Kentuckyju ove su godine platili 75 milijuna dolara poreza na dozrijevanje bačvi, što je 27 posto više nego 2024., piše CNN.

Otkazi nisu najavljeni

Jim Beam, koji je u vlasništvu tvrtke Suntory Global Spirits, namjerava privremeno zaustaviti proizvodnju u glavnoj destileriji na kampusu James B. Beam u Clermontu u Kentuckyju, dok ulaže u “unaprjeđenja lokacije”, stoji u priopćenju tvrtke. Destilacija će se nastaviti u craft destileriji Fred B. Noe u Clermontu te u destileriji Booker Noe u Bostonu u Kentuckyju. “Stalno procjenjujemo razine proizvodnje kako bismo što bolje odgovorili na potražnju potrošača i nedavno smo se sastali s našim timom kako bismo razgovarali o obujmu proizvodnje za 2026. godinu“, navela je tvrtka u priopćenju.

Suntory Global Spirits nije najavio otkaze. Prema podacima tvrtke, zapošljava više od 1000 ljudi na lokacijama u Kentuckyju.

Punjenje i skladištenje nastavit će se u Clermontu, navodi se u priopćenju, a Jim Beam će nastaviti razgovore sa zaposlenicima koje zastupa sindikat United Food and Commercial Workers dok bude utvrđivao učinak ove odluke na radnu snagu. Proizvođači viskija i žestokih pića morali su se nositi s protumjerama u obliku carina proizašlih iz trgovinskog rata potaknutog Trumpovim carinama, kao i sa smanjenjem diskrecijske potrošnje potrošača uslijed krize pristupačnosti. Trgovinski spor između Sjedinjenih Država i Kanade također je utjecao na proizvođače viskija i žestokih pića. U ožujku su kanadski dužnosnici zabranili prodaju američkih žestokih pića u trgovinama, a ta je mjera u nekim pokrajinama još uvijek na snazi.

Pritisak i iz EU

Europska unija u ožujku je zaprijetila povećanjem carina na američki viski na 50 posto kao odmazdu za Trumpove carine na čelik i aluminij, no u kolovozu je EU objavio šestomjesečnu suspenziju protumjera na uvoz iz SAD-a, uključujući destilirana alkoholna pića, vino i rabljene bačve.

“Dugoročno planiranje proizvoda koji neće biti spreman godinama unaprijed već je samo po sebi dovoljno teško. Potrebna nam je sigurnost trgovine bez carina kako bi jedino američko izvorno žestoko piće moglo napredovati”, rekao je u listopadu Eric Gregory, predsjednik Kentucky Distillers’ Association.