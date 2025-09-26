Opća bolnica Gospić priključena na plinsku mrežu. Vrijednost investciije 140.000 eura

U Općoj bolnici Gospić svečano je obilježen početak korištenja prirodnog plina, čime je ova zdravstvena ustanova postala prva javna institucija koja je veliki korisnik plina u Ličko-senjskoj županiji. Projekt priključenja omogućio je EVN Croatia Plin, čime je otvoren put daljnjem širenju plinske mreže i povećanju energetske učinkovitosti u regiji.

Ukupna investicija u projekt iznosila je 140.000 eura, uključujući troškove mjerenja i priključka. U usporedbi s lož-uljem, korištenje plina smanjit će godišnje troškove energije za više od 140.000 eura. Procjenjuje se da će se investicija isplatiti već nakon jedne sezone grijanja, koja u Gospiću traje devet mjeseci. Osim financijskih ušteda, prelazak na plin donosi i značajne ekološke koristi.

Svake će se godine izbjeći 260 tona ugljičnog dioksida (CO₂) koji pridonosi klimatskim promjenama, gotovo 6,98 tona sumporovog dioksida (SO₂), glavnog uzročnika kiselih kiša, te gotovo 1 tona (960 kg) dušikovih oksida (NOx) koji sudjeluju u stvaranju smoga. Također će se smanjiti i emisije lebdećih čestica (PM10) za 0,042 tona godišnje, koje su štetne za dišni sustav.

Korištenje plina donosi i praktične prednosti: više nije potrebna pohrana lož-ulja, nema dodatnih troškova transporta niti kamiona s lož-uljem u krugu bolnice, što znači sigurniji, čišći i učinkovitiji rad.

Ovo postignuće uklapa se u širi kontekst ulaganja EVN-a u Gospiću. Nakon što je koncesija dobivena u kolovozu 2020., a radovi započeli u travnju 2021., izgrađena je plinska mreža duga 9,7 km, na koju je do sada spojeno sedam korisnika – četiri poslovna i tri kućanstva. Prvi korisnik spojen je u listopadu 2022.

“Priključenje Opće bolnice Gospić na plinsku mrežu mnogo je više od infrastrukturnog projekta – to je ulaganje u modernu, učinkovitu i ekološki prihvatljiviju opskrbu energijom, u samom srcu zdravstvenog sustava. Time se osigurava pouzdana i stabilna opskrba toplinom, smanjuju se emisije i troškovi poslovanja, a zajednica dobiva dugoročnu korist. Zahvaljujem svim partnerima na predanosti i suradnji. Ovaj projekt pokazuje što je moguće kada se stručnost i odgovornost udruže”, izjavio je Stephan Blieweis, direktor EVN Croatia Plin d.o.o.

EVN Croatia Plin ovom je prilikom donirao 10.000 eura gospićkoj bolnici za rekonstrukciju prostora bolničke ljekarne za primjenu jedinične terapije, potvrđujući tako svoju društvenu odgovornost.

Nakon službenog programa, novinari su obišli kotlovnicu bolnice, gdje je predstavljena informativna ploča s prikazom ekoloških ušteda koje bolnica ostvaruje prelaskom na plin.

EVN Croatia posluje u Dalmaciji od 2009. godine. Od tada je izgrađena i upravlja se plinskom distribucijskom mrežom na temelju 50-godišnje koncesije u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Ličko-senjskoj županiji.