Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura

Općina Andrijaševci završila je postupak nabave limuzine. S obzirom na specifikacije čini se da su nabavili Škodu Superb vrijednu 40.326 eura.

Općina Andrijaševci koja prema popisu iz 2021. godine ima 3441 stanovnika nabavila je na natječaju automobil vrijedan 40.326 eura s uključenim PDV-om.



Prema dokumentaciji natječaja vidi se kako se tražilo da automobil ima najmanje 4910 milimetara dužine, najmanje 2839 milimetara međuosovinskog razmaka, najmanje 1840 milimetara širine u najmanje 1480 milimetara visine. Bilo je propisano da motor mora biti dizel zapremine najmanje 1960 kubičnih centimetara s motorom snage najmanje 100 kilovata i sedmerobrzinskim automatskim mjenjačem.

Popis opreme je poduži, a između ostalog, automobil je morao imati automatski trozonski klima uređaj, automatska duga svjetla, minimalno 5 USB-C priključaka i bežično punjenje mobitela, sustav prepoznavanja prometnih znakova i umora vozača, grijanje prednjih sjedala.

Na natječaj na kojem je 90 bodova donosila cijena, a 10 brzina isporuke koja nije smjela biti veća od 30 dana javila se samo tvrtka Auto Hrvatska automobili. U dokumentaciji natječaja nije navedeno koji su automobil isporučili, a u ponudi imaju Forthing, BYD, Volkswagen, Audi, Škodu, Seat, Cupru, Mazdu, Peugeot, Renault i Daciju.

S obzirom na specifikacije natječaja, za pretpostaviti je da je nabavljeni automobil Škoda Superb Limousine 2.0 TDI DSG.