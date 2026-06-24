Optika Anda u najvećem investicijskom ciklusu do sada: U mjesec dana otvara čak 16 novih poslovnica

Optika Anda, vodeći maloprodajni lanac optika u Hrvatskoj, pokreće najveći investicijski i ekspanzijski ciklus u svojoj povijesti. Nakon ulaska investicijskog fonda MidEuropa u vlasničku strukturu krajem prošle godine, kompanija nastavlja sa strategijom ubrzanog rasta – u sljedećih mjesec dana otvara čak 16 novih poslovnica diljem Hrvatske.

Ovim investicijskim ciklusom, Optika Anda će do kraja godine premašiti brojku od 80 optika diljem Hrvatske, dodatno učvršćujući svoju poziciju vodećeg optičkog sustava na domaćem tržištu. Istodobno, broj zaposlenih premašio je 400, što potvrđuje kontinuirani rast poslovanja i ulaganja u stručne kadrove koji čine temelj kvalitete usluge i razvoja kompanije.

Nova otvorenja obuhvaćaju sva tri brenda – Optiku Anda, Vision Studio i Barner – pri čemu svaki razvija vlastiti tržišni pristup.

Riječ je o najvećem valu širenja mreže od osnutka kompanije 1999. godine. Aktualni investicijski ciklus usmjeren je na povećanje dostupnosti optičkih proizvoda i usluga, daljnje jačanje tržišne prisutnosti te stvaranje temelja za novu fazu razvoja.

Zvonimir Šimić, generalni direktor Optike Anda

“Ovo je najveći investicijski ciklus u povijesti naše kompanije i važan korak u provedbi dugoročne strategije rasta. U vrlo kratkom razdoblju otvaramo 16 novih poslovnica, širimo sva tri brenda i dodatno jačamo našu prisutnost na hrvatskom tržištu. Istovremeno postavljamo temelje za sljedeću fazu razvoja koja uključuje regionalno širenje, s ciljem stvaranja vodeće optičke platforme u ovom dijelu Europe“, izjavio je Zvonimir Šimić, generalni direktor Optike Anda.

Poseban naglasak stavljen je na nacionalnu ekspanziju brendova Vision Studio i Barner. Vision Studio, nakon Zagreba, Splita i Osijeka, širi mrežu otvaranjem dvije poslovnice u Rijeci te novih lokacija u Zadru i Šibeniku. Barner, nakon Splita, otvara trgovine u Makarskoj i Zadru, a kroz koncept pop-up prodajnih prostora uskoro će biti prisutan i u trgovačkim centrima u Zagrebu, Varaždinu, Trogiru, Rijeci i Šibeniku.

Istodobno, Optika Anda nastavlja širiti vlastitu mrežu otvaranjem novih poslovnica u Sinju, Kninu i Varaždinu.

Potpora MidEurope, vodećeg investitora na tržištu rizičnog kapitala u ovom dijelu Europe, Optici Anda dala je dodatni zamah za organski rast i akvizicije na ciljanim tržištima. Dugoročni cilj kompanije je izgradnja vodećeg optičkog sustava u regiji, oslonjenog na snažne brendove, razvoj prodajne mreže i visoke standarde korisničke usluge.