Osječke Gradske galerije preskočile javno otvaranje ponuda natječaja uživo. Poništen je

Natječaj osječkih Gradskih galerija poništen je jer se dogodio niz propusta kod zaprimanja i otvaranja ponuda. One i nisu održane uživo, iako su po propozicijama natječaja morale biti.

Državna komisija za kontrolu javne nabave poništila je natječaj osječke ustanove u kulturi Gradske galerije zbog više slučajeva kršenja zakona. Riječ je o natječaju za uslugu podrške upravljanju i administraciji obnove zgrade i dvorišta Novog samostana svetog Križa.

Iz rješenja komisije (PDF), čini se da je voditeljica programa te ustanove Marijana Fumić u najboljem slučaju zbog neiskustva olako shvatila provođenje natječaja vrijednog 50.000 eura.

Čekala pa ostavila ponudu u sandučiću

Iz rješenja DKOM-a može se vidjeti kako su žalbe protiv natječaja podnijele tvrtke Info-Bidder i Vangelis koje su zajedno sudjelovale na natječaju. Direktorica Info-Biddera Jasmina Čulo požalila se da je prilikom donošenja papirnatog dijela ponude naišla na zatvorena vrata Gradskih galerija, a od Fumić je dobila telefonsko pojašnjenje da samo ubaci ponudu u poštanski sandučić, s obzirom da je radno vrijeme Galerija samo od 17 do 20 sati.

Čulo je inzistirala na neposrednoj predaji do 10 sati kad je bilo predviđeno otvaranje ponuda, no kako to nije bilo izvedivo, poslušala je i ubacila ponudu u sandučić kako bi je predala do roka za otvaranje. Rješenje DKOM-a otkriva kako je Fumić u načinu dostave ponude kasnije navela preporučena pošiljka, što ne odgovara istini, jer je Čulo osobno donijela dio ponude na adresu.

Otvaranje ponuda koje je bilo najavljeno za 10 ujutro, nije se dogodilo na lokaciji kao što je bilo predviđeno. Prema zakonu, ono se mora dogoditi pred dva člana povjerenstva, a ponuditelji mu također mogu fizički prisustvovati (ako se ne radi o postupku koji se obavlja isključivo elektronički što nije bio slučaj). Zanemaren je i dio procedure o izradi zapisnika koji se odmah morao staviti na uvid prisutnima.

Zbog svih tih nedostataka, komisija je natječaj na koji se javilo pet ponuđača poništila.