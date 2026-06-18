Ova europska tvrtka nema šefove i upravu: Poslovanje uspješno vode sami zaposlenici

U danskoj tvrtki koja upravlja najvećom mrežom punjača za električne automobile u zemlji, izvršni direktor ne postoji, a više od 500 zaposlenika vodi poslovanje.

Clever, vodeći danski operater stanica za punjenje električnih vozila, potpuno je ukinuo tradicionalnu upravljačku ljestvicu. Nema šefova, nema uprave, a od 2025. godine čak ni radnih mjesta koja nose tu riječ, prenosi Euronews.

Iz svog sjedišta u preuređenoj industrijskoj četvrti Kopenhagena, tvrtka radi u samoupravnim timovima u kojima svaki zaposlenik sudjeluje u donošenju odluka i preuzima odgovornost za njihovu provedbu.

Autor ovog eksperimenta je suosnivač Casper Kirketerp-Møller, koji je pokrenuo posao prije više od desetljeća s nekolicinom zaposlenika.

“Mogli bismo to učiniti bolje nego na tradicionalan način“, rekao je za AFP, opisujući fascinaciju vrstom kulture koja je tvrtki zapravo potrebna.

Od 2019. godine, Kirketerp-Møller je počeo uklanjati slojeve upravljanja, a na kraju je ukinuo vlastitu ulogu izvršnog direktora. Glavni cilj bio je izvući puni potencijal svake osobe koja prima plaću, nešto što smatra sve važnijim u automatiziranom svijetu.

“U novom dobu u kojem će umjetna inteligencija činiti sve što je vezano uz učinkovitost, ljudske vještine, ljudsko poslovanje bit će ključno za napredak i inovacije tvrtki u budućnosti“, rekao je.

Postojao je i praktičan motiv. Duboko slojevite organizacije, tvrdi Kirketerp-Møller, teško djeluju brzo jer svaki izbor mora proći kroz lanac odobrenja.

Helge Hvid, profesor na Sveučilištu Roskilde koji proučava samoupravne tvrtke, slaže se da birokracija može paralizirati donošenje odluka kada previše menadžera mora odobriti odluke te da su ravni poslovni modeli posebno privlačni mlađim radnicima.

“Ljudi žele smisao u svom radu i autonomiju“, rekao je Hvid za AFP.

Zaposlenici rade u 50 timova

Otprilike 500 zaposlenika danske tvrtke radi u više od 50 timova od osam do dvanaest ljudi, svaki grupiran oko specifičnih ciljeva, s jasno definiranim ulogama za zadatke poput zapošljavanja i ljudskih resursa.

Kirketerp-Møller otvoreno govori o riziku odlaska predaleko, upozoravajući da bi napuštanje cijele organizacijske strukture odjednom gurnulo tvrtku u kaos.

Anne-Sophie Dubey iz francuskog Nacionalnog konzervatorija za umjetnost i obrt primjećuje da određeni stupanj pisanih pravila paradoksalno ostaje koristan kako bi svi razumjeli na koji je način potrebno voditi posao.

Lykke Jeppesen, koja je više od četiri godine pomagala kolegama u donošenju zajedničkih odluka, cijeni odsutnost rivalstva.

“Radim u timu u kojem smo ravnopravni. Ovdje smo da bismo zajedno uspjeli, tako da nema konkurencije“, rekla je 37-godišnjakinja za AFP.

Ovakav model, kaže ona, zadovoljava osnovne ljudske potrebe za autonomijom, slobodom i osjećajem pripadnosti.

Interna revizija provedena 2024. godine otkrila je da je 92% zaposlenika tvrtke Clever svako jutro rado išlo na posao.

Ranije ovog mjeseca, Kirketerp-Møller je zauvijek napustio tvrtku, ali danski distributer energije Andel, koji je vlasnik Clevera od 2018., obećao je da će nekonvencionalnu strukturu ostaviti netaknutom, sugerirajući da bi eksperiment bez šefa mogao nadživjeti ljude koji su ga pokrenuli.