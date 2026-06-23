Ova zemlja sve karte ulaže na zlato: U samo tri godine utrostručila je njegov izvoz

Prihodi od izvoza zlata porasli su s 0,9 na 2,3 posto ukupnog izvoza u samo tri godine, a proizvodnja bi se do sredine 2030-ih mogla udvostručiti.

Dok se cijena zlata kreće blizu povijesnih rekorda, Novi Zeland ubrzano otvara vrata rudarskim investicijama u nastojanju da ojača gospodarstvo koje se suočava sa slabijim rastom, rastućom nezaposlenošću i oprezom poslovnog sektora. Vladina strategija mogla bi rezultirati najvećom proizvodnjom zlata u zemlji u više od tri desetljeća te značajnim povećanjem izvoznih prihoda.

Prema procjenama temeljenim na Reutersovim podacima, novozelandska proizvodnja zlata mogla bi se do sredine 2030-ih udvostručiti zahvaljujući dvama već odobrenim projektima i trećem koji čeka konačnu dozvolu. Takav razvoj događaja pomogao bi zemlji da premaši ambiciozni cilj povećanja godišnjeg izvoza mineralnih sirovina na tri milijarde novozelandskih dolara (1,5 milijarde eura) do 2035. godine.

Gospodarska nužnost

Brojke već pokazuju zašto vlada rudarski sektor smatra jednom od rijetkih svijetlih točaka gospodarstva. Prihodi od izvoza zlata gotovo su se utrostručili u posljednje tri godine i dosegnuli 1,83 milijarde novozelandskih dolara, što danas predstavlja 2,3 posto ukupnog robnog izvoza zemlje. Za usporedbu, 2022. godine taj je udio iznosio samo 0,9 posto.

Kako bi ubrzala investicije, vlada je krajem 2024. donijela zakon koji značajno skraćuje proces odobravanja velikih infrastrukturnih, energetskih i rudarskih projekata. Umjesto višegodišnjih procedura, ključni projekti sada mogu dobiti dozvole u roku od nekoliko mjeseci.

Ministar resursa Shane Jones otvoreno priznaje da se radi o gospodarskoj nužnosti. Nakon što je vlada smanjila prognozu gospodarskog rasta za sljedeću godinu na 2,3 posto, svaki novi izvor investicija i radnih mjesta dobio je stratešku važnost.

Rudarske kompanije već odgovaraju povećanim interesom. Prošle godine izdane su 163 nove dozvole za istraživanje i eksploataciju, 16 posto više nego godinu ranije. Među najvećim projektima ističe se Waihi North kanadske kompanije OceanaGold, vrijedan oko milijardu novozelandskih dolara, čiji se početak proizvodnje očekuje 2032. godine.

Pitanje očuvanja okoliša

Australska kompanija Endura Mining planira pokrenuti projekt Snowy River krajem ove godine. Prema procjenama vlade, projekt bi mogao otvoriti 250 novih radnih mjesta i godišnje generirati najmanje 350 milijuna novozelandskih dolara dodatnih izvoznih prihoda.

Još veći potencijal nosi projekt Bendigo-Ophir kompanije Santana Minerals u regiji Central Otago. Ako dobije konačno odobrenje, mogao bi gospodarstvu doprinositi oko 360 milijuna novozelandskih dolara godišnje te izravno zapošljavati više od 350 ljudi.

No upravo se u Central Otagu otvara i najveće pitanje za novozelandsku ekonomiju: može li zemlja istodobno graditi snažniju rudarsku industriju i sačuvati imidž netaknute prirode na kojem se temelje turizam, poljoprivreda i premium vinski sektor.

Dok vlada u rudnicima vidi priliku za nova ulaganja i kvalitetna radna mjesta, protivnici upozoravaju da bi širenje površinskih kopova moglo ugroziti vodne resurse, vinograde i globalno prepoznatljiv brend “100% Pure New Zealand”. Upravo će ravnoteža između gospodarskog rasta i očuvanja okoliša odrediti hoće li zlatna groznica postati dugoročna razvojna strategija ili politički eksperiment ograničen jednim izbornim ciklusom.