Ove europske zemlje imaju najviše milijunaša s bogatstvom većim od 25 milijuna eura

Broj ultrabogatih stanovnika Europe porastao je za četvrtinu u posljednjih pet godina. U prosjeku se više od 20 ljudi dnevno pridružuje klubu bogatih na kontinentu s bogatstvom većim od 30 milijuna dolara (25,7 milijuna eura), dok 89 ljudi diljem svijeta dnevno prijeđe prag bogatstva od 30 milijuna dolara.

Nejednakost bogatstva diljem Europe i unutar nje i dalje dolazi do izražaja, prema nekoliko čimbenika.

Prema najnovijem izvješću Europske središnje banke, objavljenom 2023. godine, medijan neto bogatstva kućanstava u eurozoni iznosio je 123.500 eura. Međutim, to se kretalo od samo 2000 eura za donjih 20% stanovništva do 1,01 milijun eura za gornjih 20%, prenosi Euronews.

Istodobno, broj ultrabogatih brzo raste diljem kontinenta. Broj ljudi s bogatstvom od najmanje 25,7 milijuna eura porastao je za 26% u posljednjih pet godina. Izvješće o bogatstvu Knight Franka za 2026. klasificira ih kao pojedince s ultra visokom neto vrijednošću (UHNWI).

Njihov broj se povećao sa 146.525 u 2021. na 183.953 u 2026. godini.

Tijekom petogodišnjeg razdoblja, 37.428 ljudi pridružilo se ovoj ekskluzivnoj grupi. To znači prosječni porast od 7.486 članova godišnje, odnosno otprilike 20,5 novih članova svaki dan diljem Europe.

U Njemačkoj se svaki dan pet osoba pridruži ultrabogatima

Njemačka ima najveći dnevni porast broja osoba koje se pridružuju klubu bogatih vrijednih preko 25 milijuna eura u Europi.

Broj UHNWI-a u zemlji porastao je s 28.942 u 2021. na 38.215 u 2026., što je povećanje od 9.273 u pet godina.

Drugim riječima, svaki dan pet osoba u Njemačkoj u prosjeku prijeđe prag bogatstva od 30 milijuna dolara. Naravno, to bogatstvo ne akumuliraju u jednom danu; već njihova imovina postupno raste dok ne prijeđu tu granicu.

Koliko se osoba dnevno pridruži klubu bogatih s više od 30 milijuna dolara (25,7 milijuna eura)?

Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, zauzima treće mjesto u svijetu po BDP-u, nakon SAD-a i Kine, prema MMF-u.

Između 2021. i 2026. godine, Francuska je u prosjeku dnevno dodavala 2,1 novog člana svom klubu bogatih vrijednom preko 30 milijuna dolara. Broj UHNWI stanovnika zemlje povećao se za 3781 i dosegao 21.518.

Druga velika europska gospodarstva slijede odmah iza njih. Dnevni porast iznosi 1,6 u Velikoj Britaniji i Italiji, a slijedi ih Španjolska s 1,5. U Turskoj je ta brojka 1,1.

Od ovih sedam zemalja, pet je među najvećim europskim gospodarstvima. Švicarska i Turska jedine su druge zemlje u regiji u kojima se broj ljudi s najmanje 30 milijuna dolara bogatstva u prosjeku povećava za barem jednu osobu dnevno.

Dnevni porast iznosi 0,9 u Poljskoj, 0,5 u Češkoj i Austriji, 0,4 u Danskoj i Portugalu te 0,3 u Nizozemskoj, Irskoj i Švedskoj.

Svakih 90 minuta jedna osoba pridruži se ultrabogatima u SAD-u

SAD ima daleko najveći broj ljudi s najmanje 30 milijuna dolara bogatstva, s 251.352 UHNWI-a u 2026. Kina je na drugom mjestu sa 121.677.

U SAD-u se prosječno 36,7 ljudi dnevno pridruži klubu bogatih vrijednih preko 30 milijuna dolara – otprilike jedan novi član svakih 90 minuta.

Kina dnevno prima oko 12,5 novih članova. Njemačka je treća u svijetu, dok su Indija (4,2) i Australija (2,2) jedine druge neeuropske zemlje među prvih 10 u svijetu.

Diljem svijeta, broj UHNWI-a porastao je za 162.191 između 2021. i 2026., što je ekvivalentno 89 novih članova svaki dan. Time je ukupan broj na globalnoj razini dosegao 713.626.

“Svjedočimo jednoj od najznačajnijih promjena u globalnoj raspodjeli bogatstva u modernoj povijesti“, rekao je Liam Bailey, globalni voditelj istraživanja u Knight Franku. “SAD ostaje dominantan pokretač, ali također vidimo rastuću snagu Indije i skupine brzorastućih gospodarstava koja sada oblikuju globalni ekonomski krajolik.“

Od 2026. godine, Njemačka je dom najvećeg broja ultrabogatih pojedinaca (UHNWI) u Europi, s 38.215, a slijede Ujedinjeno Kraljevstvo (27.876) i Francuska (21.518).

Prosječno bogatstvo po odrasloj osobi također se uvelike razlikovalo diljem Europe, prema UBS Global Wealth Reportu za 2025. godinu i dodatnim podacima podijeljenim s Euronewsom. U 2024. godini kretalo se od 29.923 eura u Turskoj do 634.584 eura u Švicarskoj u 31 europskoj zemlji.

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