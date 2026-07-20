Ove su zemlje zabilježile najveći pad realnih plaća u zadnjih pet godina

Realne plaće pale su za gotovo 2% u eurozoni između početka 2021. i početka 2026., ali utjecaj na kupovnu moć radnika znatno se razlikovao diljem Europe.

COVID-19, ruska invazija na Ukrajinu, vrtoglavi rast cijena energije, rekordna inflacija i drugi čimbenici utjecali su na plaće diljem Europe.

Rastući troškovi života teško su pogodili milijune europskih kućanstava.

Realne plaće, koje uzimaju u obzir inflaciju, pale su u trećini analiziranih europskih zemalja tijekom pet godina, do početka 2026., prenosi Euronews Business.

Analizirano je koje su zemlje zabilježile najveći pad realnih plaća između prvih tromjesečja 2021. i 2026. i gdje su realne plaće najviše porasle. Zašto su se neke zemlje pojavile kao iznimke u rastu realnih plaća, dok je europodručje općenito zabilježilo pad?

Prema OECD-ovom izgledu zapošljavanja za 2026., koji obuhvaća 27 europskih zemalja, ali ne sve članice EU-a, realne plaće su kumulativno pale u devet zemalja između prvih tromjesečja 2021. i 2026. godine.

“Realne plaće su i dalje bile pogođene krizom troškova života iz 2022.-2023. čak i u prvom tromjesečju 2026.“, rekao je za Euronews Business Andrea Bassanini, urednik OECD-ovih Izgleda zapošljavanja.

Također je istaknuo da su zakonske minimalne plaće uglavnom pratile cijene.

Realne plaće u Italiji pale su za više od 6%

Italija je zabilježila najveći pad, s realnim plaćama koje su pale za 6,1%. Ronald Janssen, bivši glavni ekonomist Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Savjetodavnog odbora sindikata (TUAC), izjavio je da je činjenica što su poslodavci sustavno odgađali nove sporazume, kao i slabljenje pregovaračke pozicije sindikata pridonijeli padu realnih plaća u Italiji.

Michele Bavaro, ekonomist na talijanskoj Scuola Normale Superiore, rekao je da su povijesno duga kašnjenja u obnavljanju ugovora u Italiji usporila oporavak nominalnih plaća nakon porasta inflacije.

Richard Grieveson i Meryem Gökten sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije (wiiw) također su ukazali na slabu produktivnost, usporen gospodarski rast i relativno sporo prilagođavanje nominalnih plaća u Italiji.

Češka i Švedska zabilježile su pad od 5,8% odnosno 4,8%. Realne plaće pale su za 2,1% u Danskoj i 2% u Španjolskoj. U cijeloj eurozoni pale su za 1,8% u tom razdoblju.

Slovačka, Finska, Irska i Švicarska također su zabilježile blagi pad između 0,7% i 1,4%.

Ubrzanje inflacije i zabrinutost zbog nesigurnosti radnih mjesta

Ronald Janssen ukazao je na ubrzanje inflacije u razdoblju 2021.-2022. u eurozoni.

“Dok su naknadni krugovi kolektivnog pregovaranja u godinama nakon velike inflacije pokušali vratiti kupovnu moć plaća, radnici i sindikati suočili su se s time da je njihova pregovaračka moć otežana zbog nesigurnosti radnih mjesta koja je proizašla iz nekoliko godina stagnacije gospodarskog rasta, straha od deindustrijalizacije zbog kineske konkurencije i carinskog rata predvođenog SAD-om koji potkopava pristup glavnom europskom izvoznom tržištu.”

U Belgiji su realne plaće ostale nepromijenjene, dok su Francuska i Estonija zabilježile neznatan porast od samo 0,1%.

Kumulativna postotna promjena realnih plaća između prvog tromjesečja 2021. i prvog tromjesečja 2026.; Izvor: OECD

Turska – najznačajniji izuzetak

Turska se ističe kao najznačajniji izuzetak, bilježeći najveći rast realnih plaća od 78,6% unatoč stopi inflacije od 32% sredinom 2026.

“Povećanje realnih plaća u Turskoj od 79% je aritmetički točno, ali preuveličava porast životnog standarda“, rekli su Grieveson i Gökten za Euronews Business.

Također su naveli da je glavni pokretač naglog povećanja u razdoblju 2022.-2023. bilo dvostruko povećanje minimalne plaće, uglavnom potaknuto izborima.

“Nakon izbora 2023. prilagodba se vratila na jednom godišnje i od tada je ostala ispod inflacije“, dodali su.

Također su doveli u pitanje pouzdanost podataka o inflaciji u Turskoj , navodeći tvrdnje oporbenih stranaka da se manipuliralo službenim brojkama.

Mađarska ima najveći rast u EU

Mađarska je druga s 29,8% i sama je izuzetak unutar EU. U Poljskoj su realne plaće porasle za 16,5%. Tri vodeće zemlje nalaze se izvan eurozone.

“Snažan rast realnih plaća u Mađarskoj u posljednjih pet godina odražava kombinaciju strukturnog nedostatka radne snage, vladinih politika plaća i procesa sustizanja nakon inflacije“, rekao je Péter Virovácz, glavni ekonomist u ING-u.

Rekao je da iznimni realni rezultati plaća u Mađarskoj ne odražavaju izvanredan porast produktivnosti, već kombinirane učinke stezanja tržišta rada, agresivne politike minimalne plaće, kontinuirane konvergencije plaća i napora radnika da obnove kupovnu moć nakon inflacijskog šoka.

Unutar eurozone, Litva je zabilježila najsnažniji rast realnih plaća, od 14,8%. Nijedna druga zemlja nije zabilježila dvoznamenkasti porast. Realne plaće također su porasle za 7,4% u Latviji, 6,6% u Sloveniji, 5,6% u Portugalu, 4,7% u Grčkoj i 4,1% u Luksemburgu.

Velika gospodarstva: UK prednjači u rastu realnih plaća

Među pet najvećih europskih gospodarstava, UK je prednjačio s porastom od 3,6%. Realne plaće porasle su za manje od 1% i u Njemačkoj i u Francuskoj, na 0,9% odnosno 0,1%. Italija je zabilježila najveći pad od svih analiziranih zemalja, dok je Španjolska zabilježila pad od 2%.

“Prvi važan čimbenik je rast zakonskih minimalnih plaća, koje su bile veće od inflacije donesene vladinim odlukama i u Njemačkoj i u Velikoj Britaniji, a otprilike iste kao inflacija u Francuskoj i Španjolskoj“, rekao je Bassanini.

Grieveson i Gökten primijetili su da su relativno fleksibilan sustav određivanja plaća u Ujedinjenom Kraljevstvu i stalne poteškoće sa zapošljavanjem omogućile da nominalne plaće brže reagiraju na inflaciju nego u nekoliko gospodarstava eurozone.

U izvješću se navodi da podaci za prvi kvartal 2026. prethode nedavnom porastu cijena energije, koji je uslijedio nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran i odgovora Teherana.