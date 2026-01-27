Ove tvrtke zarađuju najviše od ugovora s američkom imigracijskom službom – sada su na udaru

Nakon smrtonosnih incidenata i masovnih prosvjeda, financiranje američke imigracijske službe našlo se pod ozbiljnim upitnikom, a s njim i ugovori vrijedni stotine milijuna dolara.

Američka Služba za imigraciju i carinsku kontrolu (Immigration and Customs Enforcement – ICE) našla se pod žestokim kritikama nakon što su savezni agenti u Minneapolisu ubili drugu osobu, dok prosvjednici zahtijevaju obustavu dodatnog saveznog financiranja uoči moguće blokade vlade, koje je usredotočeno upravo na spor oko financiranja. No negativne reakcije mogle bi se proširiti i na stotine tvrtki koje su posljednjih godina sklopile ugovore s tom agencijom.

Ovo su tvrtke koje su sklopile najveće ugovore e ICE-om.

Palantir: Tehnološka i analitička softverska tvrtka dobila je 2022. ugovor vrijedan 139,3 milijuna dolara za pomoć u “operacijama upravljanja istražnim predmetima”, održavanje sustava i “posebne prilagodbe”.

AT&T: Telekomunikacijski div dobio je 2021. ugovor vrijedan 90,7 milijuna dolara za pružanje IT usluga, mrežnih proizvoda i podrške ICE-u. Ugovor istječe u rujnu, ali uključuje mogućnost produljenja do 2032., čime bi ukupna vrijednost posla mogla narasti na 165,2 milijuna dolara.

Deloitte: ICE je posljednjih godina dodijelio savjetodavnoj tvrtki nekoliko višegodišnjih ugovora, uključujući ugovor iz 2023. vrijedan 24 milijuna dolara za pružanje “podrške modernizaciji podataka” do 2027.

Dell: Vladin odjel te kompanije dobio je u travnju 2025. ugovor vrijedan 18,8 milijuna dolara za potporu uredu glavnog informacijskog direktora ICE-a, “kroz kupnju softverskih licenci Microsoft Enterprise”.

Motorola Solutions: Riječ je o zasebnoj tvrtki od proizvođača mobitela Motorola Mobility, koja proizvodi ručne radio-uređaje i sustave video-nadzora. Motorola Solutions dobila je u rujnu 2023. ugovor vrijedan 15,6 milijuna dolara za “uvođenje i održavanje” taktičke komunikacijske infrastrukture ICE-a.

General Dynamics: Obrambena tvrtka ima ugovor s ICE-om vrijedan 9,6 milijuna dolara za pružanje “istražnih usluga provjere prošlosti”.

L3 Harris: Obrambeni kompanija L3 Harris dobila je 2022. godine ugovor s ICE-om vrijedan 4,4 milijuna dolara za isporuku opreme za “utvrđivanje lokacije ciljanih mobilnih uređaja radi istrage kaznenih djela i prijetnji2.

FedEx: Tvrtka pruža usluge dostave za ICE do ožujka 2027. u sklopu ugovora vrijednog 2,3 milijuna dolara.

Comcast: Tvrtka ima ugovor s ICE-om vrijedan 60.965,64 dolara za pružanje kabelskog televizijskog signala u pet “regionalnih komunikacijskih soba2.

Charter Communications: Tvrtka osigurava kabelske i internetske usluge za terenski ured Odjela za domovinske istrage ICE-a u Beaumontu u Teksasu, u sklopu ugovora vrijednog 12.837 dolara, koji bi se mogao proširiti na 21.839 dolara i produljiti do 2028. godine.

Blokada vlade izvjesna

Demokrati u američkom Senatu u nedjelju su raspravljali o blokiranju zakona o financiranju Ministarstva domovinske sigurnosti, pri čemu su mnogi kao razlog naveli imigracijske akcije ICE-a. Senator Mark Warner iz Virginije napisao je na platformi X da “ne može i neće glasati” za financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti “dok ova administracija nastavlja s nasilnim saveznim preuzimanjima naših gradova”. Vlada bi se mogla paralizirati ubrzo nakon ponoći u subotu ako paket ne prikupi potrebnih 60 glasova. Predikcijsko tržište Kalshi pokazuje da su izgledi za blokadu vlade oko 77 posto, u odnosu na manje od 10 posto neposredno prije smrtonosne pucnjave u kojoj je ovog vikenda u Minneapolisu poginuo Alex Pretti, a u kojoj su sudjelovali agenti Granične patrole.

Deseci tisuća ljudi posljednjih su dana marširali Minneapoliseom, pozivajući ICE da napusti Minnesotu i zahtijevajući pravnu odgovornost dužnosnika za smrt Prettija i Renee Good, koje su savezni agenti ubili tijekom pojačane imigracijske represije administracije Donalda Trumpa. Predsjednik i njegovi saveznici za pucnjave su okrivili Prettija i Good, tvrdeći da su oboje bili “domaći teroristi”. Pretti je imao dozvolu za skriveno nošenje oružja i zakonito je nosio vatreno oružje, no videosnimke pokazuju da ga nikada nije izvukao, a čini se da mu je oružje oduzeto prije nego što je pogođen. Tvrdnja administracije da je Good pokušala iskoristiti svoje vozilo kao oružje kako bi pregazila saveznog agenta također, čini se, nije potkrijepljena javno dostupnim videosnimkama.

Neki su već prekinuli suradnju

Ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak je objavio da će agencija raskinuti sve ugovore s tvrtkom Booz Allen Hamilton, vrijedne oko 4,8 milijuna dolara godišnje. Bessent je kao razlog naveo bivšeg suradnika Booz Allena Charlesa Littlejohna, koji je 2024. osuđen na pet godina saveznog zatvora zbog curenja poreznih prijava predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da tvrtka nije imala “odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osjetljivih podataka”.

Savjetodavna tvrtka McKinsey & Company objavila je u srpnju 2018. da će prekinuti suradnju s ICE-om nakon što je otkrila da je za tu agenciju obavila savjetodavne poslove vrijedne 20 milijuna dolara. Objavljivanje tih podataka navodno je potaknulo prosvjede sadašnjih i bivših zaposlenika koji su se protivili imigracijskim politikama tijekom prvog mandata Donalda Trumpa. Zaposlenici Microsofta također su prosvjedovali protiv ugovora tvrtke s ICE-om vrijednog 19,4 milijuna dolara, iako Microsoft nikada nije objavio je li prekinuo suradnju s agencijom. Izvršni direktor Satya Nadella izjavio je 2018. da je Microsoft ICE-u pružao usluge računalstva u oblaku te je tadašnje Trumpove imigracijske politike nazvao “jednostavno okrutnima i zlostavljačkima”.

Prošlog tjedna više od 250 zaposlenika u nekoliko tehnoloških divova, uključujući Amazon, Palantir, Spotify, Google i Teslu, među ostalima, zatražilo je od svojih poslodavaca da se javno usprotive ICE-u, da “nazovu Bijelu kuću i zatraže da ICE napusti naše gradove” te da raskinu sve ugovore svojih tvrtki s tom agencijom. Zasad nije jasno imaju li neke od tih kompanija aktivne ugovore s ICE-om.

Ty Roush, novinar Forbesa