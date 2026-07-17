Ovo su najprometnije europske zračne luke za 2025. godinu
S obzirom na to da je globalni broj putnika u 2025. godini dosegao gotovo 10 milijardi, europske zračne luke postigle su posebno dobre rezultate na svjetskoj ljestvici samo za međunarodni promet.
Londonski Heathrow je najprometnija europska zračna luka, s više od 84,48 milijuna putnika u 2025. godini.
Sedma je najprometnija zračna luka na svijetu, što je pad za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu, ali s porastom prometa putnika od 0,7% u odnosu na 2024. godinu i porastom od 4,4% u odnosu na 2019. godinu, prenosi Euronews.
Rangiranje dolazi od Međunarodnog vijeća zračnih luka (ACI) i temelji se na broju putnika koji se ukrcavaju i iskrcavaju, pri čemu se putnici u tranzitu broje samo jednom.
Zračna luka Istanbul je odmah iza Zračne luke Heatrow, s 84,43 milijuna putnika. Zračna luka pala je na svjetskoj ljestvici za 2025. godinu sa sedmog na osmo mjesto, ali je ostvarila ogroman napredak u usporedbi s 2019. godinom, kada je bila 28. na svijetu.
Treća najprometnija zračna luka u Europi je pariški Charles de Gaulle sa 72 milijuna putnika, što je 2,5% više nego 2024., ali 5,4% manje nego 2019. godine. Zauzela je 14. mjesto na svijetu.
Četvrto mjesto pripalo je amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol s 68,77 milijuna putnika, što je stavlja na 17. mjesto na svjetskoj ljestvici. Slično kao i u Parizu, broj putnika porastao je za 2,9% u odnosu na 2024. godinu, ali je pao za 4,1% u odnosu na 2019. godinu.
Prvih pet zaokružuje Zračna luka Madrid-Barajas, s 68,11 milijuna putnika, što ju svrstava na 18. mjesto u svijetu. Zabilježila je značajan porast prometa putnika, za 3% u odnosu na 2024. i 10,4% u odnosu na 2019. godinu.
U 2025. godini, globalni zračni promet dosegao je 9,8 milijardi putnika, čime je industrija više nego ikad bila bliže pragu od 10 milijardi putnika.
10 najprometnijih zračnih luka na svijetu u 2025. (na temelju ukupnog broja putnika)
- 1. Međunarodna zračna luka Hartsfield-Jackson Atlanta, Georgia, SAD: 106.302.208
- 2. Međunarodna zračna luka Dubai, UAE: 95.192.160
- 3. Zračna luka Tokio Haneda, Japan: 91.679.814
- 4. Međunarodna zračna luka Dallas Fort Worth, Teksas, SAD: 85.660.127
- 5. Međunarodna zračna luka Šangaj Pudong, Kina: 84.994.548
- 6. Međunarodna zračna luka O’Hare, Chicago, SAD: 84.856.018
- 7. Zračna luka London Heathrow, UK: 84.482.126
- 8. Zračna luka Istanbul, Turska: 84.437.710
- 9. Međunarodna zračna luka Guangzhou Baiyun, Kina: 83.582.952
- 10. Međunarodna zračna luka Denver, Colorado, SAD: 82.427.962
Heathrow je također najprometniji samo za međunarodni promet
Europske zračne luke postigle su bolje rezultate na svjetskoj ljestvici samo za međunarodni promet.
Londonski Heathrow ponovno je bio najprometniji u Europi i drugi u svijetu, sa 79,87 milijuna putnika, što znači da je prošle godine oko 4,6 milijuna letjelo domaćim letovima.
Zračna luka Schiphol u Amsterdamu na 2. je mjestu u Europi, zauzevši peto mjesto na svjetskoj ljestvici, sa 68,76 milijuna međunarodnih putnika.
Druge europske zračne luke među 10 najvećih u svijetu za međunarodne putnike uključuju zračnu luku Istanbul (šesti), pariški Charles de Gaulle (sedmi) i Frankfurt (deveti).
“Europske zračne luke ostaju među najvećim međunarodnim ulazima u svijetu, unatoč tome što na nekoliko tržišta posluju blizu raspoloživog kapaciteta“, navodi se u izvješću.
10 najprometnijih zračnih luka u Europi u 2025. (samo za međunarodne putnike)
- 1. Zračna luka London Heathrow, UK: 79.874.784
- 2. Zračna luka Schiphol u Amsterdamu, Nizozemska: 68.767.548
- 3. Zračna luka Istanbul, Turska: 66.608.849
- 4. Pariz Charles de Gaulle, Francuska: 66.135.938
- 5. Zračna luka Frankfurt, Njemačka: 57.528.528
- 6. Zračna luka Madrid-Barajas, Španjolska: 51.394.869
- 7. Zračna luka Barcelona-El Prat, Španjolska: 43.256.689
- 8. Zračna luka Rim Fiumicino, Italija: 40.606.167
- 9. Zračna luka London Gatwick, UK: 39.812.458
- 10. Zračna luka München, Njemačka: 37.274.455