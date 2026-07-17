Ovo su najprometnije europske zračne luke za 2025. godinu

S obzirom na to da je globalni broj putnika u 2025. godini dosegao gotovo 10 milijardi, europske zračne luke postigle su posebno dobre rezultate na svjetskoj ljestvici samo za međunarodni promet.

Londonski Heathrow je najprometnija europska zračna luka, s više od 84,48 milijuna putnika u 2025. godini.

Sedma je najprometnija zračna luka na svijetu, što je pad za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu, ali s porastom prometa putnika od 0,7% u odnosu na 2024. godinu i porastom od 4,4% u odnosu na 2019. godinu, prenosi Euronews.

Rangiranje dolazi od Međunarodnog vijeća zračnih luka (ACI) i temelji se na broju putnika koji se ukrcavaju i iskrcavaju, pri čemu se putnici u tranzitu broje samo jednom.

Zračna luka Istanbul je odmah iza Zračne luke Heatrow, s 84,43 milijuna putnika. Zračna luka pala je na svjetskoj ljestvici za 2025. godinu sa sedmog na osmo mjesto, ali je ostvarila ogroman napredak u usporedbi s 2019. godinom, kada je bila 28. na svijetu.

Treća najprometnija zračna luka u Europi je pariški Charles de Gaulle sa 72 milijuna putnika, što je 2,5% više nego 2024., ali 5,4% manje nego 2019. godine. Zauzela je 14. mjesto na svijetu.

Četvrto mjesto pripalo je amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol s 68,77 milijuna putnika, što je stavlja na 17. mjesto na svjetskoj ljestvici. Slično kao i u Parizu, broj putnika porastao je za 2,9% u odnosu na 2024. godinu, ali je pao za 4,1% u odnosu na 2019. godinu.

Prvih pet zaokružuje Zračna luka Madrid-Barajas, s 68,11 milijuna putnika, što ju svrstava na 18. mjesto u svijetu. Zabilježila je značajan porast prometa putnika, za 3% u odnosu na 2024. i 10,4% u odnosu na 2019. godinu.

U 2025. godini, globalni zračni promet dosegao je 9,8 milijardi putnika, čime je industrija više nego ikad bila bliže pragu od 10 milijardi putnika.

10 najprometnijih zračnih luka na svijetu u 2025. (na temelju ukupnog broja putnika)

1. Međunarodna zračna luka Hartsfield-Jackson Atlanta, Georgia, SAD: 106.302.208

2. Međunarodna zračna luka Dubai, UAE: 95.192.160

3. Zračna luka Tokio Haneda, Japan: 91.679.814

4. Međunarodna zračna luka Dallas Fort Worth, Teksas, SAD: 85.660.127

5. Međunarodna zračna luka Šangaj Pudong, Kina: 84.994.548

6. Međunarodna zračna luka O’Hare, Chicago, SAD: 84.856.018

7. Zračna luka London Heathrow, UK: 84.482.126

8. Zračna luka Istanbul, Turska: 84.437.710

9. Međunarodna zračna luka Guangzhou Baiyun, Kina: 83.582.952

10. Međunarodna zračna luka Denver, Colorado, SAD: 82.427.962

Heathrow je također najprometniji samo za međunarodni promet

Europske zračne luke postigle su bolje rezultate na svjetskoj ljestvici samo za međunarodni promet.

Londonski Heathrow ponovno je bio najprometniji u Europi i drugi u svijetu, sa 79,87 milijuna putnika, što znači da je prošle godine oko 4,6 milijuna letjelo domaćim letovima.

Zračna luka Schiphol u Amsterdamu na 2. je mjestu u Europi, zauzevši peto mjesto na svjetskoj ljestvici, sa 68,76 milijuna međunarodnih putnika.

Druge europske zračne luke među 10 najvećih u svijetu za međunarodne putnike uključuju zračnu luku Istanbul (šesti), pariški Charles de Gaulle (sedmi) i Frankfurt (deveti).

“Europske zračne luke ostaju među najvećim međunarodnim ulazima u svijetu, unatoč tome što na nekoliko tržišta posluju blizu raspoloživog kapaciteta“, navodi se u izvješću.

10 najprometnijih zračnih luka u Europi u 2025. (samo za međunarodne putnike)

1. Zračna luka London Heathrow, UK: 79.874.784

2. Zračna luka Schiphol u Amsterdamu, Nizozemska: 68.767.548

3. Zračna luka Istanbul, Turska: 66.608.849

4. Pariz Charles de Gaulle, Francuska: 66.135.938

5. Zračna luka Frankfurt, Njemačka: 57.528.528

6. Zračna luka Madrid-Barajas, Španjolska: 51.394.869

7. Zračna luka Barcelona-El Prat, Španjolska: 43.256.689

8. Zračna luka Rim Fiumicino, Italija: 40.606.167

9. Zračna luka London Gatwick, UK: 39.812.458

10. Zračna luka München, Njemačka: 37.274.455