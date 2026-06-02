Pad cijena dijamanata zatvara rudnike diljem svijeta, no nazire se preokret

Forbes 2. lip 2026. 12:58
Djelatnica aukcijske kuće Sotheby's drži ovalni dijamant od 102,39 karata, besprijekorne čistoće i najviše D kategorije boje foto: Angela Weiss/AFP

Nakon tri godine pada tržišta, proizvođači prirodnih dijamanata nadaju se oporavku potaknutom manjom ponudom i slabljenjem konkurencije laboratorijskih dijamanata.

Kolaps tržišta dijamanata ovog je tjedna odnio novu žrtvu nakon što je Petra Diamonds, kompanija usmjerena na rudnike u Južnoj Africi, pokrenula postupak poslovnog restrukturiranja za svoj financijski ugroženi rudnik Finsch.

Južnoafrički zakon omogućuje imenovanje stručnjaka za sanaciju poslovanja kada je malo vjerojatno da će poduzeće u idućih šest mjeseci moći podmirivati svoje obveze.

Izvršni direktor Petre Diamonds Vivek Gadodia rekao je da je restrukturiranje nužno zbog slabe potražnje za dijamantima i snažnog južnoafričkog randa. Financijski problemi rudnika Finsch nastavak su dugog niza zatvaranja rudnika dijamanata diljem svijeta, dok tržište sve snažnije osjeća posljedice jeftinih laboratorijski uzgojenih dijamanata.

Najveći u problemima

Oštar pad cijena prirodnih, odnosno rudarski iskopanih dijamanata, teško je pogodio sve proizvođače, uključujući i vodeće igrače u industriji – rusku Alrosu i londonski De Beers.

Problemi Alrose dodatno su pojačani njezinim ruskim podrijetlom, a najbolje ih ilustrira rekordno niska cijena dionice koja je ovog tjedna pala na 25 rubalja. To je 48 posto manje nego prije godinu dana i čak 83 posto manje nego prije pet godina.

De Beers, koji je u većinskom vlasništvu rudarskog diva Anglo Americana, bio je prisiljen provesti niz velikih otpisa vrijednosti imovine. Samo prošle godine otpisano je 2,3 milijarde dolara, nakon 2,9 milijardi dolara u 2024. i 2,6 milijardi dolara u 2023. godini.

Ti golemi otpisi otvaraju put prodaji De Beersa, a među potencijalnim kupcima spominje se konzorcij afričkih zemalja proizvođača dijamanata, uključujući Bocvanu i Angolu.

Prodaja se, međutim, odužila jer potencijalni kupci čekaju stabilizaciju tržišta prirodnih dijamanata nakon tri uzastopne godine pada.

Ravnoteža ponude i potražnje

Glavni ekonomist De Beersa Eirik Waerness ipak vidi prve znakove da bi rasprodaja prirodnih dijamanata mogla biti pri kraju. Razloge pronalazi u padu rudarske proizvodnje te sve većem pritisku na profitne marže proizvođača laboratorijski uzgojenih dijamanata.

U izvješću o tržištu dijamanata koje je De Beers objavio jučer, Waerness je naveo četiri ključna čimbenika koji će oblikovati tržište prirodnih dijamanata tijekom sljedećih pet godina.

Uz povoljniji odnos ponude i potražnje te smanjene marže proizvođača laboratorijskih dijamanata, presudnu će ulogu imati jasnije razlikovanje prirodnih i laboratorijski uzgojenih dijamanata, kao i marketinške kampanje usmjerene na obnovu potrošačke potražnje.

“Uvjereni smo da će se ravnoteža između ponude i potražnje na tržištu prirodnih dijamanata ponovno uspostaviti”, rekao je Waerness.

“Teško je procijeniti kada će se to dogoditi i koliko brzo, ali uzroci današnjih poremećaja dobro su poznati i, što je najvažnije, nisu trajne prirode.”

Tim Treadgold, suradnik Forbesa (link na originalan članak)

