Paramount za 7,7 milijardi dolara kupio prava za sport koji se prenosi u gotovo svakoj državi svijeta

Američka medijska kompanija osigurala je prava za prijenos UFC borbi sljedećih sedam godina u SAD-u, za što će godišnje morati izdvojiti 1,1 milijardu dolara.

Nekoliko dana nakon dovršetka spajanja sa Skydanceom, Paramount je osigurao prava na prijenos UFC-a u SAD-u za idućih sedam godina, počevši od 2026.

Paramount će plaćati u prosjeku 1,1 milijardu dolara godišnje, odnosno ukupno 7,7 milijardi dolara, za kompletan UFC-ov paket od 13 glavnih događaja i 30 “Fight Night” priredbi, objavile su tvrtke u priopćenju. Svi mečevi i događaji bit će prenošeni u SAD-u putem Paramount+, a odabrani događaji bit će istodobno emitirani na CBS-u. Iznosi plaćanja su raspoređeni tako da Paramount u prvim godinama ugovora plaća manje od 1,1 milijarde dolara, a kasnije veće iznose, piše CNBC.

Paramount korisnicima neće naplaćivati dodatne naknade za pristup događajima, čime ukida pay-per-view model koji je ESPN+ koristio za određene premium UFC priredbe. Disneyjev ESPN plaćao je u prosjeku 500 milijuna dolara godišnje za petogodišnja prava na UFC, a taj ugovor istječe krajem 2025.

Zastarjeli model

“Model pay-per-viewa stvar je prošlosti”, izjavio je Mark Shapiro, predsjednik i glavni operativni direktor TKO Grupe, u intervjuu. “Što se danas uopće nudi na pay-per-viewu? Boks? Filmovi na DirecTV-u? To je zastario model. Zato nam je bilo ključno — oprostite na igri riječi — ponuditi sve na jednom mjestu, posebno našim mlađim fanovima iz unutrašnjosti. Kad shvate: ‘Čekaj, ako se samo pretplatim na Paramount+ za 12,99 dolara mjesečno, dobit ću sve UFC-ove glavne borbe i ostatak portfelja?’, to je poruka koju želimo naglasiti.”

Ellisonu je bilo važno kupiti cijeli UFC paket s obzirom na oskudicu sportskih prava koja će biti dostupna u narednim godinama. Prava na Formulu 1 vjerojatno će otići Appleu, dok će Major League Baseball čekati do 2028. kako bi reorganizirao svoje glavne medijske pakete, pa za Paramount neće biti mnogo vrhunskih sportskih prava na tržištu.

“UFC je jedinstveno pravo koje se pojavi otprilike jednom u desetljeću”, rekao je Ellison u intervjuu, dodajući da je i sam UFC-ov fan.

Prednost u pregovorima za svaku zemlju

UFC-ovi događaji posebno su privlačni streaming servisima jer se održavaju tijekom cijele godine — potičući korisnike da zadrže mjesečne pretplate, s manje razloga za sezonsko otkazivanje nego kod drugih sportova. Godišnje se održi 43 događaja uživo, što čini 350 sati programa uživo.

Paramount je također zainteresiran za otkup međunarodnih prava UFC-a kako bi ih spojio s američkim pravima, stoji u priopćenju. Ta prava dolaze na tržište postupno, s otprilike trećinom dostupnih svake godine. UFC mečevi trenutačno su dostupni u više od 210 zemalja.

Paramount će imati 30-dnevno ekskluzivno razdoblje pregovora za prava svake zemlje kada dođe vrijeme za njihovo obnavljanje, rekao je Shapiro.