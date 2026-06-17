Pauze za hidrataciju na Svjetskom prvenstvu dijele momčadi i promatrače – evo zašto

Svjetsko prvenstvo 2026. izazvalo je podjele zbog uvođenja pauza za hidrataciju na ovogodišnjim utakmicama, pri čemu su igrači, treneri i promatrači izrazili podijeljena mišljenja o tome kako te pauze narušavaju natjecateljski ritam susreta i prekidaju utakmice reklamama.

Nakon iznimno vrućeg FIFA Svjetskog klupskog prvenstva 2025. u SAD-u prošle godine, FIFA je uvela trominutne pauze za hidrataciju koje se održavaju na polovici svakog poluvremena i koriste se bez obzira na vremenske uvjete ili temperaturu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

To pravilo dijeli utakmice na ukupno tri stanke, odnosno četiri četvrtine, što predstavlja značajnu promjenu u odnosu na uobičajenu jednu 15-minutnu pauzu između dva poluvremena standardne utakmice od 90 minuta.

Virgil van Dijk, zvjezdani branič Nizozemske, kritizirao je reklame koje se emitiraju tijekom pauza za hidrataciju te rekao da to “nije sjajno” za neutralne gledatelje koji utakmice prate na televiziji. Dodao je da su pauze korisne u vrlo toplim uvjetima, ali i da “mislim da svaku utakmicu treba promatrati zasebno”.

Emma Hayes, izbornica američke ženske reprezentacije, opisala je pauze za hidrataciju kao “pauze za promjenu zamaha”, priznajući da su korisne za momčadi koje su pod pritiskom te dodajući: “Šteta je… ali čini se da bi to moglo ostati trajno”, prenosi ESPN.

Izbornik američke muške reprezentacije Mauricio Pochettino rekao je novinarima da mu se pauze za vodu ne sviđaju, dodajući: “Sviđaju mi se samo kada su uvjeti ekstremni, ali kada su uvjeti dobri, one su nepotrebne.”

Pauze za hidrataciju i reklame

Fox, jedan od američkih televizijskih partnera koji prenose Svjetsko prvenstvo, tijekom tih pauza emitira reklame, dok streaming platforma Peacock, koja prenosi Telemundove prijenose na španjolskom jeziku, ne prikazuje reklame preko cijelog zaslona. Reklamni blok koji je Fox emitirao tijekom utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva trajao je 40 sekundi dulje od predviđenog vremena za pauzu za hidrataciju, no FIFA je odlučila da neće kazniti televizijsku kuću zbog propuštanja dijela igre. Navijači na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost da se pauze za hidrataciju koriste kako bi televizijske mreže povećale prihode od oglašavanja.

Nove generacije

Njemački izbornik Julian Nagelsmann rekao je novinarima nakon pobjede svoje momčadi 7:1 protiv Curaçaa da je pauza za vodu pomogla “jednostavno ponoviti ono što smo već prilagodili na ploči”, misleći pritom na njemačke taktičke prilagodbe neobičnoj formaciji Curaçaa. Alexei Lalas, bivši američki nogometaš i komentator Fox Sportsa, rekao je u ponedjeljak da “nema nikakav problem” s pauzama za hidrataciju, priznajući da to “mijenja način na koji se igra, trenira i gleda nogomet”, ali smatra da je riječ o situaciji od koje imaju koristi i igrači i oglašivači. “Pojavit će se generacija kojoj će verzija lijepe igre uključivati četvrtine”, dodao je.

Uklanjanje ili prikrivanje sponzorskih proizvoda i stadionskih naziva na Svjetskom prvenstvu također je privuklo pozornost gledatelja i medija. FIFA-ina politika “čistih stadiona” uklanja sve neodobrene brendove s domaćinskih objekata, zbog čega se prekrivaju logotipi hrane i pića te mijenjaju nazivi stadiona. U novinarskoj loži stadiona Levi’s Stadium u Santa Clari u Kaliforniji, koji je prema FIFA-inim pravilima privremeno preimenovan u “San Francisco Bay Area Stadium”, bočice sa začinima bile su oblijepljene trakom kako bi se sakrili njihovi brendovi. Levi’s Stadium prihvatio je privremeno preimenovanje pa je u objavi na društvenim mrežama napisao: “Dobrodošli svijetu na prekrasni [redigirano] stadion!”

Temperature i do 38 stupnjeva

Svjetsko klupsko prvenstvo FIFA-e 2025., održano u SAD-u, bilo je povod za uvođenje pauza za hidrataciju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Tijekom tog natjecanja temperature u gradovima domaćinima dosezale su i 38 stupnjeva Celzijevih. Igrač Atlético Madrida Marcos Llorente rekao je novinarima: “Prsti na nogama su me boljeli, čak su me i nokti boljeli”, premda je dodao da “nema isprike” jer je vrijeme bilo “isto za sve”.

Temperature na nekim ovogodišnjim utakmicama dosezale su između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih u saveznim državama poput New Jerseyja, Pennsylvanije i Teksasa. FIFA još nije potvrdila hoće li pauze za hidrataciju postati trajno pravilo na budućim natjecanjima.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbes (link na originalni članak)