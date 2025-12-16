PIK Vrbovec dobio patent za inovativnu metodu proizvodnje bez dodanih fosfata

PIK Vrbovec, vodeća mesna industrija u Hrvatskoj, dobio je službeni patent Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske za inovativnu metodu proizvodnje mesne prerađevine tipa kuhana šunka bez dodanih fosfata. Ovaj patent potvrđuje dugogodišnju predanost kompanije istraživanju, razvoju i inovacijama te postavljanju trendova u industriji.

Patent, čija je izumiteljica Katarina Medak Čukelj, a nositelj PIK VRBOVEC plus d.o.o., štiti jedinstvenu metodu proizvodnje mesnih proizvoda bez dodanih fosfata, što rezultira proizvodima visoke kvalitete i prirodnog, čistog okusa. Patent vrijedi 20 godina, čime se dodatno osigurava dugoročna zaštita PIK-ove tehnološke inovacije.

Patentirana metoda ključni je dio razvoja i uspjeha PIK Natur linije proizvoda — prve PIK-ove clean label linije mesnih prerađevina bez dodanih nitrita, nitrata i fosfata. Liniju čine šunka, parizer, mortadela i trajna kobasica, a svi proizvodi razvijeni su prema najvišim standardima sigurnosti i kvalitete, uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj.

“Ovo patentno priznanje za nas ima izniman značaj jer potvrđuje našu inovativnost i stručnost, ali i našu dugoročnu predanost stvaranju proizvoda koji zadovoljavaju potrebe modernih potrošača. PIK Natur linija nastala je kao odgovor na promjene u prehrambenim trendovima – željeli smo stvoriti proizvode bez nepotrebnih aditiva, ali sa svima poznatim okusom. Ovaj patent sada daje dodatnu težinu našim naporima i pozicionira PIK kao predvodnika inovacija u mesnoj industriji“, izjavila je Katarina Medak Čukelj, voditeljica projekata za razvoj novih proizvoda PIK Vrbovca.

Čist okus, visoka kvaliteta, domaća inovacija

PIK Natur proizvodi nastaju bez dodanih fosfata, nitrita i nitrata, uz korištenje prirodnog izvora askorbinske kiseline, što osigurava čisti okus i visoku nutritivnu vrijednost. Time PIK Vrbovec potvrđuje da inovacije i tradicija mogu ići ruku pod ruku – stvarajući proizvode koji su istodobno sigurni i autentičnog okusa.

Patentiranje ove metode još je jedan dokaz da domaće znanje, stručnost i ulaganje u istraživanje mogu rezultirati vrhunskim proizvodima koji pomiču granice industrije i postavljaju nove standarde u prehrambenom sektoru.