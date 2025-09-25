Pomagala je bogatim Francuzima da izbjegnu porez. Čeka je kazna od 835 milijuna eura

UBS banka je proglašena krivim za prikrivanje ozbiljne porezne prijevare i nezakonite bankarske aktivnosti u Francuskoj između 2004. i 2012. godine. Iako je kazna visoka, znatno je manja od 3,7 milijardi eura kazne i 800 milijuna eura odštete koji joj je prvotno naloženo platiti 2019. godine.

Švicarski bankarski div UBS platit će 835 milijuna eura kako bi okončao dugotrajan sudski postupak u Francuskoj zbog pomaganja bogatim klijentima u izbjegavanju poreza, priopćila je banka i francuske vlasti.

UBS će platiti 730 milijuna eura kazne i 105 milijuna eura odštete francuskoj državi kako bi se zatvorila 14-godišnja pravna saga. “UBS AG sa zadovoljstvom objavljuje da je riješio zaostalo pitanje vezano uz svoje prekogranične poslovne aktivnosti u Francuskoj između 2004. i 2012.”, navela je banka u priopćenju.

Nagodba je znatno manja od iznosa od 3,7 milijardi eura kazne i 800 milijuna eura odštete koji joj je prvotno naloženo platiti 2019. godine. Ukupna kazna smanjena je na 1,8 milijardi eura nakon žalbe 2021.

Žalbeni sud je tada proglasio UBS krivim za prikrivanje ozbiljne porezne prijevare i nezakonite bankarske aktivnosti u Francuskoj između 2004. i 2012., kada je banka slala švicarske bankare kako bi pridobivali imućne francuske klijente.

