Potpisan sporazum Vlade i Berette za izgradnju tvornice streljiva u Obrovcu

Sporazum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske, Beretta Holding Grupe i financijskog investitora u vezi s projektom izgradnje tvornice streljiva malog kalibra u Republici Hrvatskoj, točnije u Obrovcu, potpisan je u četvrtak u Banskim dvorima.

Sporazum su potpisali potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, predsjednik i glavni izvršni direktor Beretta Holding Grupe Pietro Gussalli Beretta i financijski investitor Ivan Kapetanović.

Premijer Andrej Plenković kazao je prije potpisivanja da se na memorandumu radilo više od godinu dana, istaknuvši da je to prvi korak prema izgradnji tvornice streljiva u Obrovcu.

“Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali je u biti globalna kompanija s 500 godina kontinuiteta, tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato ovakvim sporazumom u biti počinje dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga”, rekao je Plenković, dodavši da se radi o širem kontekstu ulaganja obrambenu industriju.

Na temelju sporazuma o razumijevanju dodano se jača sigurnost Hrvatske, njezina industrija, izvoz i tehnološki razvoj, rekao je.

Ugledan partner odabran je za spomenuti projekt, rekao je, i podsjetio da je Beretta pomagala Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata.

“To ne zaboravljamo i cijenimo, a sada nova dimenzija nastavka te suradnje dobiva sasvim drugi kontekst samostalne, slobodne Hrvatske, koja je pobijedila u Domovinskom ratu i koja je članica i Sjevernoatlantskog saveza, EU-a, Schengena i europodručja, a sutra i OECD-a”, istaknuo je Plenković.

Naveo je da je za izuzetno važno što će se “eko sustav obrambene industrije oplemeniti partnerstvom kakvo do sada nismo imali”.

Spomenuo je, doduše, da je veliki iskorak nedavno napravio i DOK-ING koji je privukao njemački Rheinmetall.

“Ovaj projekt bit će partnerstvo koje će dodatno osnažiti investicije u Zadarsku županiju”, naglasio je Plenković, dodavši da će i taj kraj dobiti novo ulaganje i radna mjesta, a to znači i mogućnost da se razvija na sasvim drugi način.

Najavio je rad na daljnjim fazama projekta, no nije rekao kada bi se tvornica streljiva mogla početi graditi ni kada bi trebala biti završena.

Glavni izvršni direktor Beretta Holding Grupe Pietro Gussalli Beretta rekao je da se radi o dugoročnom ulaganju. Njegova obitelj, istaknuo je, vjeruje u takve vrste ulaganja, dodavši da predanost projektu koji će raditi u Hrvatskoj nije ulaganje za zadovoljavanje trenutnih potreba.

Beretta je zahvalio Vladi na potpori projektu naglasivši kako se nada da je potpisivanje sporazuma početna točka investicije. Radi se, naveo je, o ulaganju od koje će koristi imati i europsko i globalno tržište, kao i da će njegova kompanija dati sve od sebe da maksimalno podupre projekt.