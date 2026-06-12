Potrošačka košarica jeftinija u svibnju, rastu razlike između županija

Iako cijene u temeljnoj prehrambeno-higijenskoj košarici ponešto padaju, jaz između cijena u pojedinim županijama se povećava, pokazalo je mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

Kako je izvijestio koliko.hr, temeljna košarica s 51 najnužnijim proizvodom za četveročlanu obitelj u svibnju iznosila 478,90 eura, što je jeftinije za 8,89 eura nego prethodnog mjeseca.

Pritom je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bila najskuplja i prosječno je koštala 492,01 eura (7,79 eura manje nego u travnju), dok je najjeftinija bila u Vukovarsko-srijemskoj županiji i iznosila je 467,88 eura (12,93 eura jeftinije nego prethodnog mjeseca). Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod temeljne košarice za četveročlanu obitelj iznosila je 24,12 eura, što je za gotovo četiri eura više nego mjesec ranije.

Koliko.hr je naveo i da su nešto jeftinije bile temeljne košarice za tročlanu obitelj (ukupno 380,51 eura i 6,91 manje nego mjesec ranije), te za samca (246 eura i 4,16 jeftinije).

“Na svibanjski pad cijene košarice najviše je utjecao ulazak u sezonu široko korištenog povrća poput rajčice, paprike i salate. Blago su pojeftinile i pojedine vrste svinjetine. Istodobno, gledano kao nacionalni prosjek, skuplje smo plaćali riječnu ribu, jaja i toaletni papir“, protumačio je Siniša Bogdanić iz koliko.HR.

Što se tiče standardne prehrambeno-higijenske košarice, koja uključuje 77 artikala i bolje odražava potrošačke navike hrvatskih obitelji, uočeni su slični trendovi. Prosječno je u Hrvatskoj za četveročlanu obitelj koštala 729,85 eura, što je 5,98 eura manje nego mjesec dana ranije. Razlike između najskuplje (Dubrovačko-neretvanska županija s prosjekom od 747,00 eura ) i najjeftinije standardne košarice (u Požeško-slavonskoj županiji – 711,37 eura) iznosila je 35,63 eura u svibnju, odnosno više od 5 eura skuplje nego mjesec ranije.

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević rekla je da građani i dalje ne primjećuju značajnija pojeftinjenja.

“Očekujem da se trend pojeftinjenja košarica nastavi i nadam se da dojam neće pokvariti turistička sezona. Bilo bi dobro da cijene zaista budu jednake i na moru i na kontinentu, onako kako to neki trgovci oglašavaju“, navela je Knežević.