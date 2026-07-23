Poznata hrvatska kompanija kupila slovensku punionicu mineralne vode Costella

Slovenski poduzetnik Joc Pečečnik prodao je punionicu hrvatskoj grupi Stanić za sedam milijuna eura, nakon što ju je prije nepune tri godine kupio za oko dva milijuna eura.

Slovenski poduzetnik Joc Pečečnik prodao je punionicu mineralne vode Costella hrvatskoj grupi Stanić, koja je za akviziciju platila sedam milijuna eura, piše slovenski portal Necenzurirano.

Pečečnik je Costellu kupio krajem 2022. godine, što je bila jedna od njegovih prvih investicija nakon prodaje tvrtke Interblock. Prema pisanju Financa, tada je za tvrtku iz Kostela platio oko dva milijuna eura.

Sada ju je prodao društvu Nika voda, kojim upravlja Kristian Stanić, suvlasnik grupe Stanić, jednog od najvećih proizvođača i distributera pića na Balkanu. Preuzimanje je već prijavljeno slovenskoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

“Obnovili smo tvornicu i riješili pitanje koncesije. Potom smo shvatili da je taj posao prezahtjevan za našu grupu”, rekao je Pečečnik za Necenzurirano.

Surađuju već godinama

Costella je posljednjih godina intenzivno surađivala sa Stanić Grupom. U njezinoj punionici punila se voda Zala, dok je proizvodnja pod robnom markom Costella bila privremeno obustavljena.

Takva je odluka donesena zato što jedna koncesija ne dopušta punjenje više robnih marki na istom izvorištu. Naime, tvrtka Nika Bev, u vlasništvu obitelji Stanić, 2024. je od Pivovarne Laško Union preuzela robne marke Zala i Sola, nakon čega je s Pečečnikom potpisala desetogodišnji ugovor o punjenju vode.

“Zala tako iz kategorije izvorske vode prelazi u kategoriju prirodne mineralne vode, koja predstavlja najvišu kategoriju flaširanih voda u Europskoj uniji”, izjavio je tada Pečečnik.

Costella za crpilište u Grglju kod Kostela ima koncesiju do 2035. godine, uz mogućnost produljenja. Upravo je koncesija najvrjednija imovina tvrtke, a u prodaju su uključeni i punionica te proizvodni pogoni.

Oporavak nakon teških godina

Posljednjih godina Costella se suočavala s brojnim poteškoćama, ponajprije zbog visokih cijena električne energije. Tijekom 2023. proizvodnja je gotovo potpuno zaustavljena jer su troškovi energije ozbiljno ugrozili profitabilnost poslovanja manjih punionica.

Tvrtka je prošle godine, nakon deset godina, ponovno ostvarila dobit. Prihodi od prodaje dosegnuli su 1,96 milijuna eura, što je više od 25 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit iznosila 465 tisuća eura.

Prema pisanju Financa, na rezultat su utjecali i novi ugovori s državnim robnim rezervama. Nakon što se Pivovarna Laško Union početkom 2024. povukla iz opskrbe robnih rezervi vodom, slovenski Zavod za robne rezerve raspisao je novi natječaj. Veći dio posla dobila je tvrtka Dana iz Mirne, dok je Costella bila jedini ponuditelj za isporuku preostalog manjeg dijela.

Marko Rabuza, novinar Forbesa Slovenija (link na originalan članak)