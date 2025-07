Poznati proizvođač cole pokreće zdravu verziju s prebiotičkim vlaknima, vjeruje da će je mladi zavoljeti

Pepsi se nada da će prebiotička cola ponovno pobuditi interes za okus koji postoji već gotovo 120 godina. Nova varijanta ne sadrži umjetna sladila, ima pet grama šećera od šećerne trske, oko 30 kalorija i tri grama prebiotičkih vlakana.

Kako mlađi potrošači sve više izbjegavaju tradicionalne gazirane napitke u korist pića koja su blagotvorna za probavu, PepsiCo se nada ponovno ih pridobiti klasičnim okusom svoje kultne cole – u zdravijem izdanju. U ponedjeljak je kompanija predstavila novu trajnu verziju svog glavnog proizvoda pod nazivom “Pepsi Prebiotic Cola”. Ova inovacija nadovezuje se na akviziciju prebiotičkog brenda Poppi i dodatno učvršćuje poziciju PepsiCoa u brzo rastućem trendu zdravijih proizvoda koji je osvojio generaciju Z.

Nova varijanta zamišljena je kao moderno tumačenje klasične kole koje odgovara promjenjivim potrebama potrošača. Ram Krishnan, izvršni direktor američkog portfelja pića unutar PepsiCoa, izjavio je za CNN kako ova verzija predstavlja prirodni nastavak evolucije brenda. Pepsi se nada da će prebiotička cola ponovno pobuditi interes za okus koji postoji već gotovo 120 godina, ali u posljednje vrijeme gubi na popularnosti jer se sve više kupuju pjenušave vode i pića za hidrataciju.

Najprije samo online, u trgovinama 2026.

Nova Pepsi Prebiotic Cola dijeli karakteristike s brendom Poppi – ne sadrži umjetna sladila, ima pet grama šećera od šećerne trske, oko 30 kalorija i tri grama prebiotičkih vlakana. Upravo su ta vlakna zaslužna za uzlet kategorije zdravijih gaziranih pića, koja je prema podacima istraživačke firme Circana dosegnula vrijednost od 1,8 milijardi dolara.

Napitak će u početku biti dostupan online, počevši od Crnog petka u studenom, a u fizičke trgovine stiže u veljači 2026. godine. Dolazit će u klasičnom i cherry-vanilla okusu, a cijena limenke od 355 ml i pakiranja od osam komada bit će nešto viša od cijene obične Pepsi cole i više usklađena s premium pozicioniranjem brenda Poppi.

Tradicionalni okus cole pije se sve rjeđe, što predstavlja izazov za tvrtku čiji se identitet gradi upravo na tom proizvodu. Prosječan broj konzumacija klasične cole po osobi pao je s 9,4 puta mjesečno na 7,7, navodi Krishnan, pozivajući se na istraživanje firme Kantar. Pad je još izraženiji kod dijetalnih kola, čija je konzumacija pala 27 posto u protekle tri godine, posebno među pripadnicima generacije Z, koji znatno manje konzumiraju te okuse u usporedbi sa starijima.

Iako Poppi ima svoju verziju kole, Krishnan ističe da brend bolje prolazi s voćnim okusima, što Pepsi vidi kao otvorenu priliku. Smatra da nitko trenutno ne ulaže dovoljno u zadržavanje potrošača koji prelaze na alternativna pića, a to je problem koji žele riješiti.

Kraće testiranje nosi veći rizik

Još jedna ciljna skupina koju PepsiCo želi privući ovom inovacijom jesu mladi potrošači koji već kupuju brendove poput Olipopa i Poppija, ali nikada nisu konzumirali Pepsi. Krishnan se nada da će ih zaintrigirati ova nova verzija s prepoznatljivim Pepsi okusom. Vjeruje da se Pepsi i Poppi međusobno nadopunjuju jer obraćaju pozornost na različite dijelove tržišta – Poppi je predvodnik moderne kategorije zdravih napitaka, dok je Pepsi jedan od utemeljitelja klasične cole.

Unatoč svemu, lansiranje trajne verzije bez prethodnog testiranja nosi rizik. Coca-Cola se prošle godine suočila s takvom situacijom kada je njihov dugo najavljivani okus Spiced povučen iz prodaje nakon samo šest mjeseci zbog slabog odaziva potrošača.

Već imaju zdravi brend

No, dodatak zdravijeg napitka Pepsi portfelju mogao bi potaknuti prodaju. U posljednjem kvartalnom izvješću PepsiCo je objavio pad volumena od dva posto u Sjevernoj Americi, dok su proizvodi s manje kalorija, poput Zero Sugar i Wild Cherry Zero, ostali svijetle točke poslovanja.

Neki ipak postavljaju pitanje zašto PepsiCo uopće pokreće novu Pepsi kada već posjeduje Poppi – brend koji je pomogao u oblikovanju kategorije i ima snažnu bazu mladih korisnika. No, urednik newslettera Express Checkout, Nate Rosen, vjeruje da oba brenda mogu koegzistirati. Ističe, međutim, da novi proizvod jako ovisi o prepoznatljivosti brenda Pepsi te mu više nalikuje na defenzivni potez, kao da poručuju: “I mi to imamo”. Poppi, smatra on, i dalje ostaje vodeći brend u kategoriji zdravijih gaziranih pića, s pozicijom i vjerodostojnošću koju će teško dostići i “zdravija” Pepsi.