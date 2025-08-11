Poznati švicarski luksuzni brend koji obožavaju Rusi prodan američkoj kompaniji za 50 milijuna dolara

Američki SMG Capital kupio je švicarski brend Fabergé od britanske kompanije specijalizirane za drago kamenje Gemfields. Novi vlasnici najavili su da će fokusirati na nakit, modne dodatke i satove.

Tehnološki poduzetnik Sergei Mosunov preuzeo je luksuzni brend Fabergé, poznat po svojim raskošnim draguljima ukrašenim jajima, u poslu vrijednom 50 milijuna dolara.

Brend, čije je umijeće izrade postalo simbol bogatstva, prodan je Mosunovljevoj tvrtki SMG Capital, američkoj investicijskoj kompaniji, više od deset godina nakon što ga je kupila britanska grupa Gemfields.

Gemfields, rudarska kompanija specijalizirana za drago kamenje, dobit će 45 milijuna dolara po zaključenju transakcije kasnije ovog mjeseca, a preostalih pet milijuna dolara kroz tromjesečne isplate tantijema, piše Financial Times.

Zlatarski majstor Peter Carl Fabergé izrađivao je istoimena jaja od dragog kamenja i plemenitih metala u radionici u Sankt Peterburgu, a prvo od njih naručili su ruski carevi Aleksandar III. i Nikolaj II. kao uskrsne darove.

Bogataši ih obožavaju

Od otprilike 50 jaja izrađenih za carsku obitelj između 1885. i 1916., više od 40 ih je preživjelo. Godine 2004. naftni i plinski tajkun Viktor Vekselberg platio je više od 90 milijuna dolara za devet carskih jaja — drugu najveću kolekciju Fabergé jaja na svijetu u to vrijeme. Prije toga nalazila su se u vlasništvu medijske obitelji Forbes u New Yorku.

Fabergé je kasnije proširio ponudu na nakit, satove i druge “objekte u obliku jaja” — primjerice, limitirano izdanje Guilloché emajliranog jajeta u obliku jagode s iznenađenjem stoji 58.080 funti.

Mosunov, partner u fondu rizičnog kapitala The Garage Syndicate, izjavio je da mu je “velika čast postati čuvar tako izvanrednog i globalno prepoznatog brenda”. Dodao je kako će se kompanija i dalje fokusirati na nakit, modne dodatke i satove.

Financijski problemi

Izvršni direktor Gemfieldsa Sean Gilbertson rekao je da današnja prodaja označava kraj jedne ere za njih, dodajući da je Fabergé odigrao ključnu ulogu u podizanju profila dragog kamenja u boji koje rudare i svakako će im nedostajati njegova marketinška snaga i zvjezdani sjaj.

Gemfields je u prosincu započeo strateški pregled poslovanja Fabergéa nakon što se grupa suočila sa “značajnim izazovima” u posljednjem tromjesečju.

Londonski rudar prijavio je gubitak nakon oporezivanja od 100,8 milijuna dolara u 2024., u usporedbi s gubitkom od 2,8 milijuna dolara u 2023. Prihod u 2024. iznosio je 213 milijuna dolara, što je pad od 19 posto u odnosu na 262 milijuna dolara godinu ranije.