Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt

U rujnu prihodi nisu pokrili operativne troškove, gubitak je iznosio 188 tisuća eura, a nekada velika trgovačka tvrtka Sportina je pred stečajem.

Očekuje se da će sud proglasiti stečaj Sportine ovog ili sljedećeg tjedna nakon što prisilna nagodba nije bila uspješna, prve su izvijestile novine Delo.

Informaciju je potvrdio izvor blizak tvrtki, koji je objasnio da prisilna nagodba nije bila uspješna iz dva razloga. Prvi je taj što su neki vjerovnici, prvenstveno NLB, već dugo tražili stečaj. Navodno je to izazvalo nesigurnost među dobavljačima i najmodavcima, koji su ključni partneri trgovačke tvrtke, te su počeli nametati dodatne uvjete Sportini.

Kao rezultat toga, restrukturiranje se pokazalo nemogućim. U srpnju prošle godine Okružni sud u Kranju pokrenuo je postupak prisilne nagodbe za trgovca odjećom Sportinu, koja je u rujnu je ostvarila 252 tisuće eura prihoda, otprilike desetinu manje nego u kolovozu (280 tisuća eura). Međutim, prihod nije bio dovoljan ni za pokrivanje troškova. Mjesec je završila s operativnim gubitkom od nešto više od sto tisuća eura. Osim toga, tvrtka je imala 80 tisuća eura financijskih rashoda, što je produbilo neto gubitak na 188 tisuća eura.

Tvrtka je u svom mjesečnom izvješću navela da se suočava s nižim ostvarenim prihodima od planiranih zbog zatvorenih trgovina. Direktor tvrtke Dejan Jelisavac istaknuo je lošije poslovanje i otežano podmirivanje redovnih tekućih obveza tvrtke.

U svom najnovijem izvješću, stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič naveo je da tvrtka redovito isplaćuje plaće radnicima, kao i poreze i doprinose. Krajem rujna tvrtka je još uvijek imala 39 zaposlenika.

Izjavio je da Sportina još uvijek ima otvorenih šest poslovnica, dok su ostale u završnoj fazi zatvaranja.

U prisilnoj nagodbi 644 vjerovnika prijavilo je potraživanja u ukupnom iznosu od oko 67 milijuna eura. Najveći vjerovnici su NLB (12 milijuna eura) i Giorgio Armani (5 milijuna eura).

U listopadu je prigovor na provođenje postupka prisilne nagodbe, koji je podnijela NLB, još uvijek bio otvoren Najveći vjerovnik trgovačke tvrtke dugo je branio stav da je Sportina zrela za stečaj.

U obrazloženju, banka je navela da je manje od 50% vjerojatnosti da će se, potvrdom prisilne nagodbe koju predlažu vjerovnici, vjerovnicima osigurati povoljniji uvjeti za isplatu njihovih potraživanja nego da je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak. Stoga je vjerojatnije da će vjerovnici biti bolje plaćeni u stečajnom postupku nego u postupku prisilne nagodbe.

No sud o tom zahtjevu nije odlučivao barem do 8. listopada. “Odluka o prigovoru još je uvijek u tijeku ili je suspendirana do donošenja konačne odluke o žalbi u vezi s ispitivanjem potraživanja, jer će odluka utjecati na iznos prava glasa, a time i na mogućnost uspjeha prisilne nagodbe“, naveo je stečajni upravitelj Benigar Tošič u listopadskom izvješću.

Na pitanje Dela o trenutnoj situaciji i budućnosti Sportine, iz NLB-a su samo odgovorili da ništa neće komentirati.