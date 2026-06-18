Predstavljena prva BYD FLASH Charging punionica u Hrvatskoj i međunarodni projekt The Marco Polo Drive

U Zagrebu je predstavljena revolucionarna FLASH Charging tehnologija te međunarodni projekt The Marco Polo, koji promovira održivu mobilnost, tehnološke inovacije i povezivanje kultura kroz putovanje dugo 15.000 kilometara od Rima do Hong Konga.

BYD, vodeći svjetski proizvođač vozila nove energije, na konferenciji za medije i partnere predstavio je u Zagrebu jednu od prvih FLASH Charging punionica u Europi, tehnologiju kojom želi ukloniti i posljednje prepreke prema širokom prihvaćanju električnih vozila.

FLASH Charging tehnologija omogućuje punjenje snagom do 1500 kW te vrijeme punjenja usporedivo s klasičnim točenjem goriva, čineći električnu mobilnost na ovim prostorima praktičnijom i dostupnijom nego ikad prije. Prva FLASH punionica nalazi se na lokaciji BYD servisnog adresa, Samoborska cesta 119 G.

U kombinaciji s najnovijom generacijom BYD-ovih baterija omogućuje velik doseg i pouzdane performanse što će dodatno povećati povjerenje vozača u električna vozila, kako za svakodnevnu vožnju, tako i za duža putovanja. Punjenje baterije od 10 do 70 posto traje svega pet minuta, dok se Blade baterija 2.0 može napuniti od 10 do 97 posto za samo devet minuta. Pri temperaturama od čak -30 °C punjenje od 20 do 97 posto traje samo 12 minuta. Tehnologija pritom zadržava iznimne performanse i pri vrlo niskim temperaturama, čime se uklanja jedan od ključnih izazova električne mobilnosti.

“Ove tehnologije razvijene su kako bi odgovorile na stvarne potrebe korisnika. Kupcima električnih vozila posebno su važni doseg vozila i brzina punjenja, a FLASH Charging tehnologija donosi značajno poboljšanje u oba područja. Dolazak jedne od prvih FLASH Charging punionica u Europi upravo u Hrvatsku predstavlja važan korak za razvoj električne mobilnosti i infrastrukture koja će doprinjeti bržem prihvaćanju električnih vozila i tranziciji.“, izjavio je David Kušanić, deputy country manager za Hrvatsku i Sloveniju u BYD-u.

Prva FLASH Charging punionica predstavljena u Zagrebu dio je BYD-ove globalne strategije razvoja ultrabrze infrastrukture. Kompanija do 2027. godine planira proširiti mrežu na 3.000 lokacija u Europi. Sustav koristi napredna rješenja za pohranu energije koja omogućuju ultrabrzo punjenje bez opterećenja elektroenergetske mreže. Posebna pažnja posvećena je i korisničkom iskustvu. Inovativni T-dizajn punionice omogućuje lakše rukovanje kabelima i priključcima, koji su podignuti od tla te zaštićeni od prljavštine i vremenskih utjecaja.

Prvo vozilo za europsko tržište koje podržava FLASH Charging tehnologiju bit će DENZA Z9GT, premium shooting brake model koji spaja napredne tehnologije, visoke performanse i impresivan doseg te predstavlja novu generaciju elektrificirane premium mobilnosti.

Osim predstavljanja FLASH Charging tehnologije u Zagrebu, održana je i prezentacija projekta The Marco Polo Drive, međunarodne inicijative koja kroz 43-dnevno putovanje promiče održivi razvoj, električnu mobilnost i međukulturnu suradnju. Ambasadori projekta The Marco Polo Drive su profesor Jeffrey Sachs i Patrick Zhong, a BYD je, kao partner projekta, između ostalog omogućio putovanje vozilima Denza Z9 GT te bezbrižno punjenje vozila na FLASH Charging punionicama.

“The Marco Polo Drive zamišljen je kao putovanje koje povezuje ljude, ideje i kulture. Kroz tisuće prijeđenih kilometara stvaramo prostor za autentične priče koje nadilaze granice i inspiriraju nove generacije istraživača, inovatora i lidera. Ovaj projekt pokazuje kako tehnologija i održivost mogu biti snažni pokretači globalnog povezivanja i pozitivnih promjena“, dodao je Kušanić.

Predstavljanje FLASH Charging tehnologije i dolazak projekta The Marco Polo Drive u Zagreb potvrđuju sve važniju ulogu Hrvatske na karti održive mobilnosti te dodatno naglašavaju potencijal elektrifikacije prometa u regiji.