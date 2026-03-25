Preokret u Mar-a-Lagu: Demokrati pobijedili u Trumpovom dvorištu. “Ovo potvrđuje jasan trend”

Demokrati osvojili dva mjesta u tradicionalno republikanskoj Floridi, uključujući okrug u kojem se nalazi Trumpova rezidencija.

Demokrati su u utorak izazvali potres u pouzdano republikanskoj Floridi, osvojivši dva mjesta u zakonodavnim tijelima, uključujući i okrug u kojem se nalazi rezidencija predsjednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago.

Demokratkinja Emily Gregory pobijedila je kandidata Republikanske stranke za državni Zastupnički dom kojeg je podržao Trump, u tijesnoj utrci u koju su demokrati uložili značajna sredstva i podršku kako bi osvojili okrug u Palm Beachu. Demokrati su također tijesno pobijedili u utrci za mjesto u državnom Senatu u Tampi, koje je do prošlog kolovoza držao podguverner Jay Collins.

Te pobjede neće promijeniti ukupnu republikansku nadmoć u zakonodavnom tijelu Floride, ali su ih demokrati na državnoj i nacionalnoj razini brzo proglasili važnim uspjehom nakon godina dominacije republikanaca u toj saveznoj državi. Rezultati od utorka dodatno potvrđuju trend u kojem demokrati u posljednjih 14 mjeseci osvajaju mjesta koja su prethodno držali republikanci diljem SAD-a.

“Ljudi žele rješenja, a ne buku”

Gregory, kandidatkinja koja se prvi put natjecala i ima iskustvo u javnom zdravstvu i mentalnom zdravlju, a danas vodi fitness centar za majke nakon poroda, pobijedila je Jona Maplesa, financijskog savjetnika i bivšeg člana lokalnog vijeća, s nešto više od dva postotna boda razlike. Pobijedila je unatoč tome što je Trump putem društvenih mreža pozivao birače da podrže Maplesa.

“Mislim da to pokazuje gdje su birači na Floridi”, rekla je Gregory za Politico nakon pobjede. “Žele nekoga tko je usmjeren na rješenja i probleme, a ne na buku.”

Još 2024. republikanski zastupnik Mike Caruso osvojio je isti okrug s prednošću od 19 postotnih bodova. Iako su demokrati željeli pobijediti u “Trumpovu dvorištu”, lokalna kampanja bila je više usmjerena na troškove života i poreze. U završnici kampanje došlo je i do zaoštravanja, uz međusobne napade putem letaka i poruka.

Ova pobjeda nastavak je niza uspjeha demokrata na izvanrednim izborima na Floridi, čak i nakon što je Trump uvjerljivo pobijedio u toj saveznoj državi 2024.

“Ova pobjeda potvrđuje jasan trend na Floridi: uz kontinuirani rad na terenu i ulaganje u organizaciju, demokrati mogu pobjeđivati bilo gdje – pa i u Trumpovu dvorištu”, izjavila je predsjednica Demokratske stranke Floride Nikki Fried. “Stanovnicima Floride dosta je kaosa, korupcije i visokih cijena svega, od hrane do goriva i zdravstvene skrbi.”

Iznenađenje za sve

Brian Nathan, sindikalni čelnik i veteran, bio je znatno slabije financiran u utrci za mjesto u Senatu i imao je ograničenu podršku demokrata, no ipak je tijesno pobijedio bivšu zastupnicu Josie Tomkow, rančericu koja je predstavljala susjedni okrug. Njezino prebivalište bilo je predmet rasprava, iako je tvrdila da će se preseliti u okrug ako pobijedi. Čak je i Nikki Fried priznala da je Nathanova pobjeda u 14. senatskom okrugu bila iznenađenje.

Izvanredni izbori raspisani su nakon imenovanja koja je proveo guverner Ron DeSantis. Collins je imenovan prošlog kolovoza, ali je DeSantis mjesecima odgađao raspisivanje izbora za njegovo mjesto. Mjesto u Palm Beachu ostalo je upražnjeno nakon što je dotadašnji republikanski zastupnik imenovan na lokalnu funkciju.

Odluka Josie Tomkow da napusti mjesto u Zastupničkom domu otvorila je još jedno upražnjeno mjesto, koje je na izborima u utorak osvojila republikanka Hilary Holley. Pobijedila je s devet postotnih bodova razlike, što je manja prednost nego što je Tomkow ostvarila u istom okrugu 2024. godine.