Prodaje se riječko brodogradilište, početna cijena 6,6 milijuna eura. Ovo je glavni uvjet

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je u srijedu Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju tri poslovna udjela tvrtke 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. u vlasništvu Republike Hrvatske, po početnoj cijeni od 6,6 milijuna eura, uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti.

Prema pozivu, ukupna nominalna vrijednost triju poslovnih udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, iznosi oko 10,3 milijuna eura, a početna cijena prodaje poslovnih udjela nešto je veća od 6,6 milijuna eura.



U pozivu je navedeno kako se osim plaćanja kupovne cijene za kupnju poslovnih udjela, traži i ispunjenje obveze zadržavanja brodograđevne djelatnosti društva na cjelokupnom pomorskom dobru, koje je predmet koncesije.

Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda, a obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 66.650 eura.

Rok za podnošenje ponude je 17. studenoga do 12 sati.

Tvrtka – kćer 3. maj Rijeka 1905 osnovana je radi nastavka brodograđevne djelatnosti, prema planu restrukturiranja 3. maja, kako bi se djelatnost nastavila bez financijskih opterećenja iz prethodnih razdoblja, u novoj tvrtki, koja je dokapitalizirana operativnom imovinom.

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastavila je djelatnost na istoj lokaciji i ugovorila nove poslove. Ranije ugovorene poslove završio je “stari” 3. maj, nakon čega je njegov nadzorni odbor predao zahtjev za otvaranje stečaja, koji je u svibnju i otvoren na Trgovačkom sudu u Rijeci.

Vlada je lani u prosincu donijela odluku o namirenju dijela potraživanja Republike Hrvatske prema brodogradilištu 3. maj prijenosom poslovnih udjela njegove tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905 na državu te o prijenosu koncesije na tu tvrtku.