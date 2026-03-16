Proglašeni Equal Pay Champion poslodavci: Nova TV među 30 kompanija koje brinu o jednakim plaćama

SELECTIO Grupa, vodeća grupacija za savjetovanje u ljudskim potencijalima, okupila je renomiranu HR zajednicu te pedesetak HR direktora i predsjednika uprava kako bi uručila treću generaciju Equal Pay Champion certifikata.

Nova TV se i ove godine našla među tvrtkama koje su u 2026. godini proglašene kao aktualni predvodnici u smanjivanju razlike u plaćama.

Equal Pay Champion certifikat vodi se principom “jednaka plaća za jednaki rad“. Projekt je pokrenula SELECTIO Grupa s ciljem prepoznavanja poslodavaca koji su odlučni u tome da postignu ravnopravnost, pravednost i jednakost u svojoj organizaciji. Naglasak je na aktivnom poticanju inkluzivne organizacijske kulture koja omogućava jednake prilike za sve.

“Kompanije koje sustavno razvijaju inkluzivno okruženje i upravljaju talentima bez rodnih predrasuda dugoročno su otpornije, inovativnije i uspješnije. Equal Pay Champion certifikat usmjeren je upravo na preispitivanje zrelosti HR procesa koji osiguravaju jednakost prilika u organizaciji. Kompanije koje imaju ovaj certifikat kroz konkretne i mjerljive pokazatelje potvrđuju da se temom rodne ravnoteže bave sustavno i dugoročno čime direktno utječu na vrijednost kompanije i privlačnost radnog mjesta”, pojasnila je Ema Buković, viša konzultantica i voditeljica projekta Equal Pay Champion iz SELECTIO Grupe.

Kristina Sanković, direktorica ljudskih resursa Nove TV izjavila je: “Dobivanje Equal Pay Champion certifikata treću godinu zaredom za nas je snažna potvrda da Nova TV dosljedno razvija sustave upravljanja ljudskim potencijalima utemeljene na pravednosti i jednakim prilikama. Vjerujemo da održiv i uspješan poslovni sustav počiva na kulturi u kojoj se zaposlenike vrednuje prema njihovom doprinosu i rezultatima. Upravo zato kontinuirano razvijamo HR procese koji osiguravaju jednakost u nagrađivanju te potiču okruženje u kojem svatko ima priliku profesionalno rasti i ostvariti svoj puni potencijal.“

Uz Novu TV kao Equal Pay Champion proglašeni su i poslodavci: A1 Hrvatska, Addiko Bank Banja Luka, Addiko Bank Hrvatska, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC Hrvatska, Croatia osiguranje, Marlink Cyber, Franck, Fresenius Kabi, Generali osiguranje, Holcim Hrvatska, Hrvatski Telekom, JGL, JT International Zagreb, Kaufland Bulgaria FOOD & Co KD, Kaufland Hrvatska, Grupa KONČAR, Lesaffre Adriatic, METRO Cash & Carry, Nexe, NOVA TV, Pliva, Podravka, Porsche Croatia, Privredna banka Zagreb, Span, Telemach Hrvatska te Večernji list.

Smjernice uoči novih EU Direktiva

Certifikat Equal Pay Champion predstavlja ključni korak u izgradnji transparentnih sustava plaća za poslodavce širom regije, posebice pred nadolazećim regulatornim zahtjevima za transparentnost i jednakost plaća. Podsjećamo, u lipnju ove godine očekuje se provedba Direktive o transparentnosti plaća. Prema ovoj direktivi, razlika u plaćama između žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti ne smije prelaziti 5%. Podaci prikupljeni u 2026. godini bit će temelj za javno izvještavanje o razlikama u plaćama koje započinje sljedeće godine.

Nositelji Equal Pay Champion certifikata primjer su na europskoj razini

Prema trenutačnom stanju transpozicije Direktive o transparentnosti plaća u državama članicama EU, većina zemalja koje su izradile nacrte zakona trenutno planira djelomičnu transpoziciju Direktive, dok je Hrvatska još u pripremi vlastitog zakonskog okvira. Za HR menadžere to ne mora biti samo regulatorni izazov, već može biti i strateška prilika.

“Već 20 godina, s većinom uspješnih poslodavaca u Hrvatskoj, radimo na transformaciji upravljanja ljudskim resursima i postavljanju procesa na stratešku razinu poslovne važnosti. Zato danas većina tvrtki koje nose Employer Partner certifikat već imaju razinu transparentnosti plaća koja se očekuje od lipnja ove godine. Novost od ove godine jest rekordan broj kompanija koje su se prijavile za Equal Pay Champion certifikat, a koje su pokazale značajan napredak u odnosu na prošlu godinu. Nadamo se da će njihov primjer poslužiti kao inspiracija i ostatku poslovne zajednice u Hrvatskoj i regiji”, dodala je Lara Šubić Šuša, voditeljica odjela za HR savjetovanje iz SELECTIO Grupe.