Prvi potez Sébastiena Lecornuoa: Povlačenje mjere koja je najviše dijelila Francusku

Novi francuski premijer odbacio je plan o ukidanju dvaju praznika kojim je njegov prethodnik želio uštedjeti 4,2 milijarde eura. Ovim potezom Lecornu je pružio ruku pomirenja ljevici.

Novi francuski premijer Sébastien Lecornu pružio je ruku mira ljevici, odbacivši plan svog prethodnika o ukidanju dvaju državnih praznika radi smanjenja proračunskog deficita. Lecornu, koji je manje od tjedan dana na dužnosti, najavio je to u subotu u razgovoru za francuske medije.

“Odlučio sam povući prijedlog o ukidanju dvaju državnih praznika”, rekao je Lecornu, pozvavši na obnovljeni dijalog sa socijalnim partnerima kako bi se pronašli drugi načini financiranja proračuna za 2026. godinu.

Na pitanje bi li razmotrio uvođenje tzv. Zucmanova poreza na ultrabogate – prijedloga koji je prethodna vlada odbila – rekao je tek da je spreman raditi na “pitanju porezne pravednosti”. Francuska udruga poslodavaca MEDEF u subotu je uputila oštro upozorenje, poručivši da će se mobilizirati protiv svakog povećanja poreza na poduzeća u novom proračunu.

Snižen kreditni rejting

Lecornuov potez uslijedio je dan nakon što je agencija Fitch snizila kreditni rejting Francuske s AA- na A+. Američka agencija, jedna od vodećih globalnih institucija za ocjenu financijske stabilnosti država, također je upozorila da će francuski javni dug nastaviti rasti do 2027. godine ako se hitno ne poduzmu mjere.

Do snižavanja rejtinga došlo je nakon što je François Bayrou u utorak podnio ostavku na mjesto premijera, pošto je dan ranije izgubio parlamentarno glasovanje o povjerenju u vezi s pokušajem usvajanja proračuna štednje. Zalažući se za velike rezove kako bi se smanjili deficit i dug, Bayrou je izračunao da bi ukidanje dvaju praznika donijelo 4,2 milijarde eura proračunu za 2026. godinu.

Politički čelnici s krajnje desnice i radikalne ljevice okrivili su predsjednika Emmanuela Macrona za snižavanje rejtinga, pozivajući na prekid s njegovom politikom. Liderica krajnje desnice Marine Le Pen u subotu je pozvala na “prekid s makronizmom”, prozvavši predsjednikovu politiku “toksičnom nesposobnošću”. Vođa radikalne ljevice Jean-Luc Mélenchon, koji traži Macronovu smjenu, također je pozvao na “kraj makronizma i njegove politike štetne za Francusku i njezine građane”, piše Le Monde.

Kako sastaviti proračun?

Članovi odlazeće vlade također su izrazili zabrinutost. Ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau rekao je da je snižavanje rejtinga kazna za “desetljeća fiskalnog nereda” i “kroničnu nestabilnost”. Pad rejtinga dodatno će zakomplicirati Lecornuov zadatak sastavljanja proračuna za iduću godinu na čelu vlade koja će vjerojatno biti manjinska.

Francuski proračunski deficit prošle je godine iznosio 5,8 posto BDP-a, a dug 113 posto BDP-a. Za usporedbu, gornja granica u eurozoni je tri posto za deficit i 60 posto za dug.