QatarEnergy signalizira brzu obnovu proizvodnje LNG-a nakon otvaranja Hormuza

QatarEnergy spreman je “jako brzo” obnoviti proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG) u postrojenju u Ras Laffanu, rekao je upućeni izvor u utorak, a neoštećeni pogoni mogli bi dosegnuti pune kapacitete unutar mjesec dana.

Sredinom ožujka QatarEnergy objavio je da je u iranskim napadima oštećeno 17 posto katarskih kapaciteta za izvoz ukapljenog plina (LNG), uz napomenu izvršnog direktora Saada al-Kaabija da će popravak potrajati od tri do pet godina.

U tom razdoblju QatarEnergy neće moći isporučivati 12,8 milijuna tona plina godišnje, dodao je čelnik katarskog plinskog diva.

Izrael je bio napao iransko plinsko polje Južni Pars u Perzijskom zaljevu, a Iran je uzvratio napadom na katarsku plinsku infrastrukturu u Ras Laffanu i Mesaidu.

Proizvodnja u ostalim pogonima samo je obustavljena zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca i uskoro bi se mogla normalizirati, rekao je u utorak neimenovani izvor za Reuters.

“Problem je zapravo transport i logistika, ne toliko proizvodnja”, rekao je izvor.

“Pitanje je koliko brzo možemo dovesti brodove nakon otvaranja tjesnaca i koliko ih brzo možemo natovariti”, objasnio je.

Kompanija je bila signalizirala da priprema teren za obnovu proizvodnje LNG-a u pojedinim pogonima u Ras Laffanu još početkom travnja, uz napomenu neimenovanih izvora da su već pokrenuli proizvodnju u dva od tri postrojenja u pogonu QELNG North-1 (Qatargas-1).

QELNG North 1 prvi je katarski projekt za proizvodnju LNG‑a i obuhvaća tri konvencionalna postrojenja za ukapljivanje plina ukupnog kapaciteta od otprilike 10 milijuna tona LNG‑a godišnje.

Pokretanje proizvodnje u punom kapacitetu uvjetovano je mogućnošću prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac, dodali su izvori početkom travnja.

Od početka američko-izraelskog rata protiv Irana zadnjeg dana veljače iz Perzijskog zaljeva izašlo je kroz Hormuz tek desetak tankera s LNG-om, napominje Reuters.

Iran je zbog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi “prijateljskih” zemalja prolazili su kroz tjesnac u koordinaciji s iranskom vojskom.

Prošlog vikenda Washington i Teheran usuglasili su okvir za pregovore o mirovnom sporazumu, koji predviđa potpuno otvaranje tjesnaca nakon potpisivanja dokumenta u petak i uklanjanje američke blokade iranskih luka u Omanskom zaljevu i Arapskom moru.

Teheran bi ujedno odgodio naplatu pristojbi za pomorske usluge u Hormuzu za 60 dana.

QatarEnergy obavijestio je klijente u međuvremenu da bi unutar mjesec dana od uspostave uvjeta za sigurnu plovidbu kroz tjesnac mogao ‘podići’ proizvodnju na otprilike pola punog kapaciteta, rekli su upućeni izvori za Bloomberg u utorak.

U roku od dva mjeseca mogla bi dosegnuti 80 posto punog kapaciteta, prenosi Bloomberg navode neimenovanih izvora.

Na europskoj burzi TTF cijena megavatsata plina u terminskim ugovorima s rokom isporuke u srpnju iznosila je prijepodne 41,28 eura, spustivši se na najnižu razinu od sredine travnja.

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