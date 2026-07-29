Radnici iz Srbije u velikom broju otišli na Aljasku, no dio ih se brzo vratio: Što je pošlo naopako?

Poslovi u tvornicama za preradu ribe godinama su privlačili radnike iz regije mogućnošću zarade i do 20.000 dolara u jednoj sezoni.

Nakon stanke i zastoja u odlascima od 2022. godine, radnici iz Srbije ove su godine ponovno uspjeli otići na sezonski rad na Aljasku.

Ovoga ljeta, kako kažu oni koji su se odlučili na taj korak, iz Srbije su otputovale dvije skupine od po stotinjak radnika. Međutim, situacija nije bila onakva kakvoj su se nadali pa se dio njih morao vratiti jer je sezona iznimno loša, odnosno u nekim mjestima ribe gotovo da i nema.

Osim toga, neki radnici ovoga puta svjedoče i o lošijim uvjetima koji su ih dočekali po dolasku u mjesto u kojem su radili. Umjesto dobrih zarada koje su nekada bile moguće, znatno viših od plaća u Srbiji, ova je sezona, kako kažu, borba za opstanak u uvjetima slabijeg ulova i visoke inflacije.

“Broj ljudi koji je ove godine pokušao otići na Aljasku bio je veći nego prethodnih sezona. Interes je dodatno potaknut velikim brojem otvorenih radnih mjesta nakon sajma zapošljavanja održanog u svibnju“, kaže Božidar Perović, koji je prije nekoliko tjedana otišao u Kodiak.

Unatoč očekivanjima, radnike je u nekim drugim mjestima po dolasku dočekala neizvjesnost, navodi Božidar. Na Aljasku je prvi put otišao prije deset godina i ima veliko iskustvo.

Odlazak na Aljasku više nije “zlatna karta”

“Ukratko, problem su nedostatak ribe, slabiji ulovi i rast troškova života, dok su zarade ostale na istoj razini kao 2022. godine.”

Zbog toga se, kaže, velik dio radnika ranije vraća u Srbiju. Skupina koja je bila u Valdezu vratila se nakon samo pet dana jer posla nije bilo, tvrdi sugovornik Forbesa.

“Što se zarade tiče, od toga neće biti ništa… Na otoku Kodiak, gdje sam i ranije radio, trenutačno posla ima”, kaže Božidar.

Ipak, prema njegovim riječima, već danima ne dolaze novi radnici, a uobičajena je praksa da se, kada na drugim lokacijama nema ulova, radnici šalju tamo gdje ribe ima više.

Velik broj ljudi želi iz prve ruke čuti kako danas izgleda rad na Aljasci i kakvi su uvjeti. Zato Božidar iskustva s Aljaske, važne informacije i atmosferu dijeli na svom Instagram profilu.

Na Kodiaku, otoku poznatom po dugoj ribarskoj sezoni, radnici očekuju da bi se ulov mogao povećati. To je tradicionalno jedno od najpoznatijih mjesta za rad u ribarskoj industriji. Pojedine tvornice ondje rade i do deset mjeseci godišnje jer prerađuju više vrsta ribe.

Dio radnika nije ni otputovao, rečeno im je da ne kreću

Poseban problem ove godine bio je to što velik broj kandidata, odnosno tvrtki preko kojih odlaze na Aljasku, nije uspio dobiti termine za izdavanje viza, priča Božidar.

Zbog Svjetskog prvenstva u nogometu tvrtke koje organiziraju odlazak radnika dobile su samo tri termina. Posljednji planirani odlazak nije realiziran jer je procijenjeno da sezona neće biti dovoljno dobra. Skupina koja je trebala proći postupak izdavanja vize 10. srpnja nije otputovala. Rečeno im je da ne dolaze jer nema dovoljno posla, kaže Božidar.

Prema njegovim riječima, u odnosu na prethodne tri godine promijenilo se to da je Silver Bay Seafoods, jedna od najvećih ribarskih kompanija na Aljasci, preuzeo kapacitete manjih tvrtki i proširio broj odredišta na koja dolaze radnici.

Zbog toga je ove godine više ljudi trebalo dobiti priliku otići na Aljasku. No postavlja se pitanje jesu li organizacija posla i procjena sezone bili dovoljno dobri.

“Ne znamo koji su razlozi. Je li otkup ribe bio loše organiziran i nije obavljen na vrijeme ili je sezona jednostavno loša pa su i zarade manje jer se odrađuje znatno manje radnih sati“, kaže.

Povratnici na Aljasku

Najveći udar osjetile su tvornice u mjestima u kojima nije bilo dovoljno ulova, posebno u Valdezu.

Za razliku od nekih drugih lokacija, u Petersburgu su rezultati bolji. Ondje radnici i dalje imaju velik broj radnih sati – često i do 16 sati dnevno. To je jedno od rijetkih mjesta gdje se sezona odvija stabilnije, kaže Božidar.

Oni koji su ove godine otišli uglavnom su povratnici, odnosno radnici koji su na Aljasku putovali tijekom posljednje tri godine. Poznaju način rada i lakše prolaze administrativni postupak. Novih kandidata nema, a ove su godine otišli oni koji su posljednji put radili na Aljasci 2023.

Riječ je o privremenoj radnoj vizi koja omogućuje rad na sezonskim poslovima u SAD-u. To je program H-2B, koji funkcionira tako da se najprije raspisuje natječaj u SAD-u. Ako se ne prijavi dovoljan broj domaćih radnika, tvrtke od vlade traže odobrenje za zapošljavanje stranih radnika. Svake godine podnose zahtjev i posredničkoj agenciji dostavljaju popis osoba starijih od 18 godina.

Satnica ista kao prethodnih godina

Uvjeti rada uglavnom su ostali slični, kaže Božidar. Smještaj i prehrana su osigurani, putne troškove snosi poslodavac, a satnica iznosi oko 18 dolara.

“Moji uvjeti isti su kao i prije, kao i poslovi koje obavljam. Ovaj put čak imam i bolje uvjete. Primjerice, dobio sam bolju sobu s manje sustanara. Primijetio sam i da je blagovaonica obnovljena te da je hrana još kvalitetnija”, opisuje svoje iskustvo s Kodiaka.

Ipak, ni tamo nije sve bez problema.

“Osjeća se inflacija, kupovna moć se smanjila. Zarade su ostale iste, a cijene su porasle 20 do 30 posto. Osim toga, i u Srbiji je sve skuplje pa je upitno vrijedi li novac koji donosimo s Aljaske danas jednako kao prijašnjih godina”, kaže. S istim problemom suočavaju se i domaći radnici na Aljasci.

Nakon snažnog početka, posao je naglo stao

Milana, koji je u lipnju otišao u Naknek, gdje je radio i 2021. godine, po dolasku je dočekao iznimno intenzivan tempo rada.

“Bilo je puno posla, jedva smo stizali otići na 15-minutnu stanku, a nakon dva tjedna posao je naglo stao”, ispričao je za Forbes Srbija.

Smjene opd 16 sati zamijenile su one od četiri ili šest sati.

Najveći udar osjetile su tvornice u mjestima u kojima nije bilo dovoljno ulova foto: Andrew Burton/Getty Images via AFP

Nakon toga njega i kolege dočekala je situacija u kojoj se jednostavno više nisu nalazili na rasporedu smjena pa im je nakon nekoliko dana rečeno da će se morati vratiti u Srbiju jer posla više nema.

Na Aljasku je već putovao tri puta. Prošlog ljeta također je otišao, ali se morao vratiti već nakon mjesec dana jer nije bilo ribe. Čekali su, kaže, nekoliko tjedana, no ribe nije bilo, pa se vratio.

Neugodno iskustvo i loši uvjeti

“Ova je godina još lošija zbog slabog ulova i upitno je ima li više smisla odlaziti jer se, zbog manjeg broja radnih sati i radnih dana, više ne može zaraditi kao nekad”, dodaje.

Ističe i da je ova sezona razočaranje ne samo zbog nedostatka ribe i neizvjesnosti nego i zbog uvjeta rada. Kaže da se nešto slično nije događalo prijašnjih godina. U smještaju u mjestu u kojem je radio, primjerice, nije bilo grijanja.

“Događalo se da iz hladnoće u kojoj radimo dolazimo u hladne sobe, a kada smo na to upozorili, odgovorili su nam da ćemo dobiti dodatnu deku”, kaže sugovornik.

Osim toga, kupaonica i toalet nalazili su se izvan smještajne jedinice, odnosno na otvorenom, pa su se nakon tuširanja dodatno izlagali hladnoći. Kaže da se iz mjesta u kojem je radio u Srbiju vratila skupina od oko 50 ljudi, dok ih je ondje ostalo možda desetak.

U problemima i drugi stranci

Kaže da se slično dogodilo i drugim stranim radnicima, ne samo onima iz Srbije.

Na dan povratka morali su napustiti smještaj, a da nisu imali mogućnost doručkovati u kantini. Nekim radnicima nije stigla ni zrakoplovna karta. Rečeno im je da krenu, a da će im karta biti poslana e-poštom dok stignu do zračne luke.

“Možete zamisliti kolika je to neizvjesnost i stres”, kaže Milan.

Osim toga, nije bio plaćen ni prijevoz prtljage pa su troškove pri presjedanju u Frankfurtu morali podmiriti iz vlastitog džepa.

Radnicima nije jasno kako je moglo doći do tako loše procjene potrebnog broja zaposlenika, s obzirom na to da je dovođenje stranih radnika trošak za kompaniju, a na kraju se pokazalo da posla nema za sve.

Nema novih oglasa

Forbes Srbija je u rujnu prošle godine pisao kako je trend odlaska radnika iz Srbije na Aljasku usporio te da od 2022. sve manje ljudi odlazi na sezonski rad. Radnici su godinama odlazili na više sezona i radili u mjestima poput Valdeza, Nakneka i Kodiaka.

U jednoj agenciji u Beogradu tada su rekli da odlazak na Aljasku više nije toliko tražen kao prije.

“Interesa nema već tri godine. Nakon pandemije covida radna snaga je poskupjela i to im sada predstavlja velik trošak”, rekli su prošle godine u agenciji Work Abroad.

Također, tamošnji poslodavci, odnosno tvornice za preradu ribe, sve više pokušavaju zapošljavati domaće stanovništvo. To im je jeftinije, a ujedno nastoje potaknuti smanjenje nezaposlenosti u SAD-u.

Upitna isplativost dolaska

Kontaktirali smo istu agenciju i ovoga puta. Kažu da uglavnom odlaze povratnici, odnosno oni koji su na Aljasci radili prethodnih godina i već imaju vize, dok novih oglasa za posao nema.

Rad na Aljasci privlačio je ljude jer su osigurani smještaj, prehrana i putni troškovi.

Zarada je bila znatno veća u odnosu na mogućnosti i primanja u Srbiji. No ta je razlika danas manja nego prije, ističu.

Kako su za Forbes Srbija ispričali oni koji su se ranije odlučili na ovaj nimalo jednostavan korak, nekada se na Aljasci moglo zaraditi između 2000 i 7000 dolara mjesečno, ovisno o opsegu posla i broju prekovremenih sati.

Jelena Andrić, novinarka Forbesa Srbija (link na originalan članak)