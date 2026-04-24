Razvod za pamćenje: Ruski biznismen supruzi mora isplatiti 70 milijuna eura i prepustiti luksuzne vile diljem svijeta

Sud u Londonu presudio u korist supruge nakon višegodišnje pravne bitke, otkrivajući luksuzan život para i skrivene poslovne interese vrijedne milijarde dolara.

Mihail Kroupeev, naturalizirani britanski državljanin, u financijskom je sporu s Elenom Kroupeevom od 2024. godine, uoči njihova razvoda. Odvjetnici gospođe Kroupeeve rekli su Visokom sudu na ročištu prošlog lipnja da se par vjenčao u Rusiji 1988. te preselio u Ujedinjeno Kraljevstvo 1993., ali da je 2023. otkrila kako je Kroupeev potajno započeo vezu s drugom ženom u Rusiji i s njom dobio dijete oko 2008. godine.

Na četverodnevnom ročištu u veljači, odvjetnici gospođe Kroupeeve zatražili su od suca da joj se dodijeli bivši bračni dom u Londonu vrijedan oko 14,4 milijuna funti, nekretnine u Rusiji i Portugalu ukupne vrijednosti 26 milijuna funti te jednokratne isplate u ukupnom iznosu od 32,1 milijun funti. Kroupeev, koji se branio sam putem videoveze s Cipra, tvrdio je da se nekretnine u Londonu i Moskvi mogu prenijeti, ali da bi trebao platiti samo 300.000 funti te je zatražio “potpuni razlaz” bez daljnjih obveza.

Poslovi s naftom i plinom

U presudi objavljenoj u četvrtak, zamjenik suca Visokog suda James Ewins naložio je Kroupeevu da supruzi isplati 60 milijuna funti i na nju prenese nekretnine u Londonu, Portugalu i Rusiji. U lipnju je Justin Warshaw, zastupnik gospođe Kroupeeve, rekao sudu u Londonu da poslovno carstvo Kroupeeva uključuje tvrtku s “ugovorom o izvozu nafte u Siriji u vrijednosti od 1,5 do dvije milijarde dolara” te kompaniju koja izvozi naftu i plin u Kazahstanu i ostvaruje desetke milijuna dolara dobiti, piše The Indepedent.

Dok je gospođa Kroupeeva tražila 50 posto zajedničke imovine, Warshaw je istaknuo da vrijednost Kroupeevljevih tvrtki nije utvrđena jer je on “odbio” dopustiti njihovu procjenu. Kroupeev je potom proglašen krivim za nepoštivanje suda zbog kršenja sudskih naloga, a na prošlogodišnjem ročištu rečeno je da tada duguje supruzi više od 800.000 funti.

U presudi u četvrtak sudac Ewins naveo je da je Kroupeevljevo sudjelovanje u postupku bilo “ozbiljno kompromitirano njegovim kontinuiranim kršenjem različitih sudskih naloga”, koje je trajalo i u vrijeme ročišta u veljači.

Sudac je istaknuo da su tijekom 35-godišnjeg braka supružnici “uživali iznimno visok životni standard”, uključujući život u kući sa sedam spavaćih soba u londonskom St John’s Woodu s dvoje djece, kao i posjedovanje nekretnina u Portugalu, Turskoj i Rusiji. Obitelj je redovito putovala privatnim avionom, uključujući godišnji božićni odmor na otoku Mustique u vili vrijednoj 200.000 funti, dok je gospođa Kroupeeva dva puta godišnje odlazila u kupovinu u Milano, a Kroupeev je posjedovao kolekcije vina, satova i oružja.

Oduševljena presudom

Sudac Ewins također je naveo da je gospođa Kroupeeva tvrdila kako je ranije raspolagala s oko 40.000 funti mjesečno, no da je taj iznos “prekinut” do kraja 2024. nakon raspada braka.

Kroupeev je tvrdio da ima “ograničenu likvidnu imovinu”, no sudac je naveo da je između listopada 2024. i rujna 2025. potrošio više od 523.000 funti putem American Express kartice te financirao obrazovanje svoje “druge obitelji”.

Sudac je zaključio da su iskazi gospođe Kroupeeve “koherentni i dosljedni”, dok je Kroupeevljevo svjedočenje ocijenio “duboko nezadovoljavajućim i nevjerodostojnim”. Ocijenio je kako je prijenos imovine vrijedne 100,6 milijuna funti na gospođu Kroupeevu “financijski izvediv” za Kroupeeva, dodajući da to “zahtijeva likvidaciju tek dijela njegovih raspoloživih sredstava”.

U izjavi koju je distribuirala njezina odvjetnička tvrtka Payne Hicks Beach, gospođa Kroupeeva rekla je da je “oduševljena” presudom nakon “razdoblja uznemirujuće nesigurnosti”.