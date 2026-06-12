Rekordna godina za slovenskog proizvođača sladoleda, slijedi i preuzimanje u Hrvatskoj

Slovenski proizvođač sladoleda Leone i proteinskog brenda AL!VE prošle je godine povećao prihode na 182 milijuna eura, a neto dobit na 10,5 milijuna eura. To je rezultat vrlo blizu onoga koji je ostvario Ledo. Leone je u travnju sklopio ugovor o preuzimanju hrvatske tvrtke za ambalažu GPI Istra.

Tvrtka Incom iz Ajdovščine u Sloveniji, jedan od najvećih slovenskih izvoznika u prehrambenoj industriji, završila je 2025. godinu s rekordnim rezultatima. Prihodi od prodaje dosegnuli su 182 milijuna eura, što je 18 posto više nego godinu ranije, dok je neto dobit porasla za 45 posto, na 10,5 milijuna eura. (Za usporedbu, to sličan rezultat onome koji ima Ledo – 194,03 milijuna eura prihoda i 6,93 milijuna neto dobiti.)

Rast je ponajprije ostvaren na inozemnim tržištima, na kojima tvrtka ostvaruje više od 90 posto prihoda. Među najvažnijim tržištima i dalje su Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. U tvrtki ističu da, unatoč neizvjesnim trgovinskim odnosima u SAD-u, prošle godine nisu zabilježili značajniji utjecaj na potražnju za svojim proizvodima.

Sladoled ostaje glavni posao

Sladoled i dalje čini okosnicu poslovanja tvrtke. Taj segment ostvaruje približno 92 posto ukupnih prihoda, dok proizvodi od čokolade čine šest posto prodaje.

No upravo je čokolada postala najbrže rastući dio poslovanja. Prodaja čokoladnog programa prošle je godine porasla za 134 posto, što pokazuje uspješno širenje tvrtke iz tradicionalne proizvodnje sladoleda u druge kategorije proizvoda s većom dodanom vrijednošću.

Važan korak u tom smjeru bio je novi centar za razvoj i proizvodnju čokolade u Ajdovščini, gdje su uspostavljeni dodatni proizvodni i razvojni kapaciteti te nova linija za rafinaciju čokolade.

Od proteinskih namaza do čokolade bez kakaa

Posljednjih godina Incom je znatno ojačao razvoj vlastitih robnih marki. Među zapaženijim novitetima su proteinski namazi AL!VE bez dodanog šećera, za koje je tvrtka dobila priznanje Sjevernoprimorske gospodarske komore za inovacije.

Posebno zanimljiv razvojni projekt bilo je i lansiranje proizvoda bez kakaa na njemačkom tržištu. Tvrtka je razvila proteinsku pistacija-čašicu u kojoj je kakao zamijenjen sirovinom Choruba na bazi rogača. Projekt je nastao kao odgovor na rekordne cijene kakaa i nestabilnost opskrbnih lanaca.

Među najvećim europskim proizvođačima sladolednih pločica

U Ajdovščini su prošle godine nastavili i opsežan investicijski ciklus. Pokrenuli su novu automatiziranu proizvodnu liniju za sladoledne pločice kapaciteta do 40.000 komada na sat, čime su se, prema vlastitim navodima, svrstali među najveće europske proizvođače takvih proizvoda.

Nova linija za kornete povećala je proizvodne kapacitete za 30 posto, a tvrtka je dodatno ulagala u automatizaciju pakiranja, digitalizaciju proizvodnje i razvoj vlastitih softverskih rješenja.

Više od stotinu novih zaposlenika

Rast poslovanja prati i rast broja zaposlenih. Krajem godine Incom, na čijem je čelu Boštjan Jerončič, imao je 725 zaposlenika, više od stotinu više nego godinu prije. Čak 92 posto zaposlenih ima ugovor na neodređeno vrijeme.

Tvrtka ostaje jedan od najvećih poslodavaca u Vipavskoj dolini i važan razvojni centar prehrambene industrije u Sloveniji. Tijekom prošle godine u Incomu je provedeno 655 razvojnih projekata u segmentu sladoleda i 186 u segmentu čokolade, što pokazuje opseg razvojnih aktivnosti kompanije.

Planiraju preuzimanje u Hrvatskoj

Nakon završetka poslovne godine Incom je napravio još jedan korak prema širenju opskrbnog lanca. U travnju ove godine sklopio je ugovor o kupnji 100-postotnog udjela u hrvatskoj tvrtki GPI Istra, no u trenutku izrade izvješća transakcija je još uvijek bila podložna određenim odgodnim uvjetima.

U tvrtki procjenjuju da bi preuzimanje ojačalo otpornost opskrbnog lanca i smanjilo izloženost geopolitičkim rizicima.

GPI Istra proizvođač je valovitog kartona i kartonske ambalaže za industrijske naručitelje. Tvrtka iz Kanfanara u Istri proizvodi ambalažna rješenja za različite industrije, uključujući prehrambenu, a dosad je bila u vlasništvu austrijske kompanije GPI Austria.

Prema podacima Fine, GPI Istra je 2025. godine ostvarila prihode od 18,5 milijuna eura, što je približno 15 posto manje nego godinu ranije. Neto dobit više se nego prepolovila, na 783 tisuće eura, dok je EBITDA iznosila 1,67 milijuna eura. Krajem godine tvrtka je zapošljavala 122 radnika.

Vrijednost preuzimanja Incom nije otkrio u godišnjem izvješću. Prilikom objave posla tvrtka je naglasila da je kupnja u skladu sa strategijom jačanja otpornosti opskrbnih lanaca i smanjenja izloženosti geopolitičkim rizicima. Ako transakcija bude zaključena, Incom će preuzimanjem dobiti proizvođača ambalaže, što bi mu moglo omogućiti veći nadzor nad ključnim dijelom opskrbnog lanca.

Marko Rabuza, novinar Forbesa Slovenija

Link na originalni članak.