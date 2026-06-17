Rimac predstavio novu proizvodnu liniju za BMW i7

Tvrtka Rimac Technology predstavila je u srijedu nove proizvodne linije, među kojima i onu za baterijske sustave za novi BMW i7.

Serijska proizvodnja visokonaponskih baterijskih sustava pokrenuta je u Rimac kampusu, što je najnoviji korak u jačanju proizvodnih kapaciteta Rimac Technologyja i potvrda njegove pozicije pouzdanog Tier 1 partnera globalne automobilske industrije. Nove proizvodne linije novinarima su predstavili Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe, Nurdin Pitarević, CEO Rimac Technologyja, i Marko Brkljačić, COO Rimac Technologyja.

Rimac Technology samostalno razvija i proizvodi visokonaponske baterijske sustave za nekoliko programa vodećih svjetskih proizvođača automobila, među kojima je i BMW Grupa, čije električne modele, uključujući i novi BMW i7, opskrbljuje tom tehnologijom. Na projektu u Hrvatskoj već radi oko 200 zaposlenika, većinom inženjera, a do kraja godine na Kampusu će se zaposliti dodatnih 150 ljudi za potrebe serijske proizvodnje. Ukupno u Rimac Technologyju radi oko 1.200 zaposlenika, dok je u cijeloj Rimac Grupi zaposleno preko 2.000 ljudi.

Proizvodnja se odvija u Rimac kampusu, vrhunskom, namjenski izgrađenom kompleksu i jednom od najvećih industrijskih projekata te vrste u Europi. Pogon se prostire na 90.000 četvornih metara, od čega je 70 posto kapaciteta posvećeno proizvodnji baterijskih sustava za nekoliko paralelnih programa globalnih proizvođača automobila; a sam proizvodni prostor namijenjen BMW i7 programu obuhvaća 15.000 četvornih metara. U samo nekoliko godina na Kampusu su industrijalizirane dvije nove proizvodne linije s ukupnim godišnjim kapacitetom od 300.000 baterijskih modula i 48.000 baterijskih sustava.

“Kampus je od samog početka projektiran upravo za ovakve programe – kompleksnu, visokospecificiranu i visokoserijsku proizvodnju baterija za vodeće svjetske automobilske marke. Rimac Technology time dobiva infrastrukturu, fleksibilnost i razmjere potrebne da bude pouzdan Tier 1 partner na najvišoj razini industrije. Proizvodni kapaciteti Kampusa potpuno su ispunjeni, a planiramo i njihovo daljnje širenje”, poručio je predsjednik Rimac Grupe, Mate Rimac.

“Ova je suradnja potvrda da vodeći svjetski proizvođači biraju Rimac Technology kao partnera zbog inovacija koje naš tim kontinuirano razvija i proizvodi. Pred kompanijom je vrijeme rasta, u kojem se dodatno širi krug partnera među vodećim svjetskim proizvođačima automobila. Lanjske godine kompanija je ostvarila 245 milijuna eura prihoda, dok se ove godine očekuje rast od 40 posto”, poručio je Nurdin Pitarević, CEO Rimac Technologyja.

“Tim Rimac Technologyja razvio je novi baterijski sustav, izgradio potpuno novi proizvodni pogon, industrijalizirao dvije pune proizvodne linije i uspostavio end-to-end opskrbni lanac. Time su u potpunosti zadovoljeni zahtjevni standardi kvalitete i količine koje traži globalni premium proizvođači automobila. Ovo partnerstvo potvrdilo je poziciju Rimac Technologyja kao Tier 1 dobavljača za vodeće svjetske premium proizvođače automobila”, izjavio je Marko Brkljačić, COO Rimac Technologyja.

Jedan od primjera kako se ta strategija provodi u praksi je i suradnja s BMW Grupom: timovi Rimac Technologyja i BMW-a zajedno su razvili napredna baterijsku tehnologiju za BMW i7, koja donosi iznimne performanse, učinkovitost i pouzdanost.