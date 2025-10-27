SAD i Kina na pragu trgovinskog dogovora – Trump i Xi odlučuju o detaljima

Prema riječima američkog ministra financija Scotta Bessenta, Washington i Peking usuglasili su okvir mogućeg trgovinskog sporazuma, a očekuje se da najavljene 100-postotne carine na kineske proizvode neće biti uvedene. Kina bi, dodao je, trebala nastaviti s velikim otkupom soje iz Sjedinjenih Država.

Sjedinjene Države i Kina dogovorile su okvir mogućeg trgovinskog sporazuma o kojem će se raspravljati kada se njihovi čelnici sastanu kasnije ovog tjedna, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent za CBS. Dodao je da dogovor uključuje “konačni sporazum” o američkom poslovanju TikToka i odgodu kineskih pooštrenih mjera kontrole nad rijetkim zemnim mineralima.

Bessent je rekao kako ne očekuje da će na snagu stupiti carina od 100 posto na kinesku robu, kojom je zaprijetio američki predsjednik Donald Trump, dok će Kina nastaviti s velikim otkupom soje iz SAD-a.

Obje zemlje nastoje izbjeći daljnju eskalaciju trgovinskog rata između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Trump i kineski predsjednik Xi Jinping trebali bi održati razgovore u četvrtak u Južnoj Koreji.

Bessent se sastao sa visokim kineskim trgovinskim dužnosnicima na marginama summita Udruge zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Maleziji, kojem nazoči i Trump u sklopu azijske turneje. Peking je izjavio da su razgovori bili “konstruktivni”.

Američki ministar financija rekao je da su zemlje “postigle značajan okvir za dvojicu čelnika” te dodao: “Carine će biti izbjegnute.”

Kineska vlada navela je u priopćenju da su oba pregovaračka tima “postigla osnovni konsenzus o dogovorima za rješavanje svojih ključnih pitanja”.

“Obje su se strane složile dodatno finalizirati konkretne pojedinosti”, dodali su.

Washington je u nedjelju također objavio da su osigurani trgovinski sporazumi s Malezijom i Kambodžom, te da su dogovoreni okviri za suradnju s Tajlandom i Vijetnamom.