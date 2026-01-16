SAD i Tajvan postigli dogovor oko ključnog proizvoda. Peking neće biti nimalo sretan

Trgovinski sporazum snižava carine na strateški proizvod i potiče velika ulaganja u SAD, dok istodobno produbljuje napetosti između Washingtona i Pekinga.

Sjedinjene Države i Tajvan u četvrtak su sklopili trgovinski sporazum koji snižava carine na velik dio tajvanskog izvoza te potiče nova ulaganja u američku tehnološku industriju. Sporazum produbljuje veze administracije Donalda Trumpa s Taipeijem u trenutku dok Kina pojačava pritisak na otok koji smatra svojim teritorijem, a Washington istodobno nastoji izbjeći potpuni trgovinski rat s Pekingom.

Prema dugo pregovaranom dogovoru, tajvanski proizvođači čipova poput TSMC-a, koji proširuju proizvodnju u SAD-u, plaćat će niže carine na poluvodiče te povezanu proizvodnu opremu i proizvode koje izvoze u Sjedinjene Države, a dio će moći uvoziti i bez carina. Opće carine koje se primjenjuju na većinu ostalog tajvanskog izvoza u SAD smanjit će se s 20 na 15 posto, piše Reuters.

Obećali investicije od 250 milijardi dolara

Generički lijekovi, dijelovi za zrakoplove i “nedostupni prirodni resursi” imat će carinsku stopu od nula posto, priopćilo je američko Ministarstvo trgovine. SAD se također obvezao da Tajvan neće biti tretiran nepovoljnije od drugih zemalja u slučaju budućeg povećanja carina na čipove, prema navodima Tajvana. Zauzvrat će tajvanske tvrtke uložiti 250 milijardi dolara u povećanje proizvodnje poluvodiča, energije i umjetne inteligencije u SAD-u. To uključuje 100 milijardi dolara koje se TSMC već obvezao uložiti 2025., uz dodatna ulaganja koja tek slijede, rekao je američki ministar trgovine Howard Lutnick.

Tajvan će također jamčiti dodatnih 250 milijardi dolara kreditnih sredstava kako bi se olakšala daljnja ulaganja, objavila je Trumpova administracija.

Lutnick je u četvrtak u intervjuu za CNBC rekao da je cilj preseliti 40 posto cjelokupnog tajvanskog opskrbnog lanca i proizvodnje čipova u SAD. Dodao je da bi, u slučaju da se proizvodnja ne preseli u SAD, carine vjerojatno iznosile 100 posto.

Dobit i proizvodnja raste

Dionice Nvidije, čija proizvodnja ovisi o TSMC-u, porasle su više od dva posto, zadržavši većinu ranijih dobitaka tijekom dana. Dionice Intela blago su pale. Depozitarne potvrde i dionice ASML-a, Lama, Applied Materialsa i Qnityja porasle su oko četiri do šest posto.

Prema sporazumu, proizvođači čipova koji proširuju proizvodnju u SAD-u moći će tijekom odobrenog razdoblja izgradnje uvoziti poluvodiče i silicijske pločice u količini do 2,5 puta većoj od novih kapaciteta bez dodatnih carina. Povlašteni tretman primjenjivat će se i na čipove koji premaše tu kvotu.

TSMC je ranije u četvrtak izvijestio o rastu dobiti u četvrtom tromjesečju od 35 posto, znatno iznad očekivanja. Izvršni direktor C.C. Wei rekao je da tvrtka u Arizoni podnosi zahtjeve za dozvole kako bi započela gradnju četvrte tvornice i prvog pogona za napredno pakiranje čipova.