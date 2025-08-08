SAD uvodi carine na zlatne poluge od jednog kilograma, to je žestok udarac za jednu europsku zemlju

Sjedinjene Američke Države uvele su carine na uvoz zlatnih poluga što bi moglo ozbiljno uzdrmati globalno tržište zlata i dodatno pogoditi Švicarsku, najveće svjetsko središte za preradu plemenitih metala.

Američka agencija za carinu i graničnu zaštitu (CBP) odlučila je da se zlatne poluge mase jednog kilograma i 100 unci trebaju klasificirati pod carinskom oznakom koja podliježe carinama. Odluka je sadržana u službenom dokumentu od 31. srpnja, do kojeg je došao Financial Timesa. Takva pisma CBP koristi kako bi pojasnio trgovinsku politiku SAD-a.

Ova odluka u suprotnosti je s dosadašnjim očekivanjima industrije, koja je smatrala da se navedene vrste zlatnih poluga trebaju klasificirati pod oznakom oslobođenom carina koje je uvela Trumpova administracija.

Zlatne poluge od jednog kilograma najčešći su oblik kojim se trguje na Comexu, najvećem svjetskom tržištu terminskih ugovora za zlato, i čine većinu švicarskog izvoza zlata u SAD.

Preduhitrili carine

Terminski ugovori za isporuku zlata u prosincu, najaktivniji na Comexu, skočili su u petak na rekordnih 3534 dolara po unci nakon što je Financial Times objavio vijest o odluci američkih carinskih vlasti.

Odnosi između Washingtona i Berna dodatno su se pogoršali nakon što je prošlog tjedna SAD objavio da uvodi carinu od 39 posto na uvoz iz Švicarske. Prema carinskim podacima, zlato je jedan od najvažnijih švicarskih izvoznih proizvoda u SAD.

Christoph Wild, predsjednik Švicarskog udruženja proizvođača i trgovaca plemenitim metalima, rekao je da ova carinska odluka predstavlja “još jedan udarac” za trgovinu zlatom između Švicarske i SAD-a, upozorivši da će zbog nje biti teško zadovoljiti američku potražnju za zlatom.

Ranije ove godine, trgovci su požurili s isporukom zlata u SAD kako bi preduhitrili uvođenje Trumpovih carina, što je dovelo do rekordnih zaliha zlata na Comexu i privremenog nedostatka zlata u Londonu.

Snažan uzlet

Uobičajeni tok globalne trgovine zlatom ima trokutasti oblik: velike poluge putuju između Londona i New Yorka, preko Švicarske, gdje se preoblikuju u druge veličine. Dva glavna tržišta koriste različite dimenzije poluga – u Londonu se koristi poluga od 400 trojskih unci (otprilike veličine cigle), dok se u New Yorku preferira poluga od jednog kilograma (veličine pametnog telefona).

Zlato je ove godine doživjelo snažan uzlet, s rastom od 27 posto od kraja 2024. godine. Uzroci tog rasta su strahovi od inflacije, zabrinutost oko javnog duga i slabljenje američkog dolara kao globalne rezervne valute.

U 12 mjeseci zaključno s lipnjem, Švicarska je izvezla zlato u SAD u vrijednosti od 61,5 milijardi dolara. Na tu količinu sada se primjenjuju dodatne carine u iznosu od 24 milijarde dolara, prema tarifi od 39 posto koja je stupila na snagu u četvrtak.