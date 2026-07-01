Skriveni trošak prekida ili razvoda: Novi početak košta u prosjeku 3.159 eura

Analiza iSelecta proučila je koliko može koštati novi početak nakon prekida ili razvoda, posebno za one koji se moraju iseliti iz zajedničkog doma. U izračun su uključeni prva mjesečna najamnina, polog, osnovno opremanje stana te razine prihoda na različitim tržištima.

Prekid veze ili razvod ne donosi samo emocionalni stres. Za one koji su dijelili kućanstvo s partnerom, kraj veze može značiti i iznenadne troškove.

Nova analiza tvrtke iSelect, stručnjaka za osiguranje doma i imovine, pokazuje da prosječan trošak novog početka nakon prekida iznosi 3.159 eura.

Tema je posebno relevantna u Hrvatskoj, gdje troškovi stanovanja ostaju važan dio šire rasprave o troškovima života. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. sklopljeno 17.206 brakova, dok je zabilježen 4.961 pravomoćno razvedeni brak. Broj razvedenih brakova na 1.000 sklopljenih iznosio je 288,3.

Analiza iSelecta promatrala je početne troškove s kojima se osoba može suočiti kada se nakon prekida ili razvoda iseljava iz zajedničkog doma.

U ukupni iznos uključeni su: prva mjesečna najamnina, polog za najam, osnovno opremanje spavaće sobe, dnevnog boravka i kuhinje, neophodni kućanski uređaji i kuhinjski pribor.

Košarica osnovnog opremanja uključivala je predmete poput kreveta, madraca, komode, kauča, stolića, televizora, zavjesa, hladnjaka sa zamrzivačem, mikrovalne pećnice, posuđa, pribora za jelo i osnovnog kuhinjskog pribora.

Prekid kao pitanje troškova života

Za parove koji žive zajedno, troškovi poput najamnine, režija i kućanskih predmeta često su podijeljeni. Nakon prekida, ti se troškovi mogu odjednom prebaciti na jednu osobu.

Prema analizi, prosječan trošak novog početka jednak je 3,1 tjednu prihoda. U najmanje pristupačnim područjima, financijsko opterećenje može narasti na do 6,5 tjedana prihoda.

Ključni podatak Iznos / brojka Prosječan trošak novog početka nakon prekida 3.159 eura Prosjek u najskupljim analiziranim područjima 4.400 eura Najviši trošak u analiziranom skupu podataka gotovo 6.400 eura Prosjek u najpovoljnijim analiziranim područjima 2.722 eura Prosječan broj tjedana prihoda potreban za pokriće troška 3,1 tjedan Najveće financijsko opterećenje u odnosu na prihod do 6,5 tjedana prihoda Sklopljeni brakovi u Hrvatskoj (2024.) 17.206 Pravomoćno razvedeni brakovi u Hrvatskoj (2024.) 4.961 Razvodi na 1.000 sklopljenih brakova u Hrvatskoj 288,3 Izvor: iSelect

To znači da u nekim slučajevima iseljenje nakon prekida može koštati više od mjesec i pol prihoda, i to prije nego što se uračunaju svakodnevni troškovi poput režija, hrane, prijevoza ili osiguranja.

“Trošak iseljenja nakon prekida može značajno opteretiti osobne financije. Ako je moguće, važno je imati financijsku rezervu za neočekivane situacije kako biste se brže oporavili i ponovno stali na noge.

Također može pomoći smanjiti račune prilikom preseljenja. Primjerice, usporedba osiguranja doma i imovine može vam pomoći pronaći ponudu koja odgovara vašim potrebama, a pritom vam može uštedjeti novac”, rekao je Adrian Bennett, generalni direktor osiguranja u tvrtki iSelect.